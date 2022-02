Hannover

Auch an einem Valentins-Montag kann man den Herzensmenschen eine süße Überraschung bereiten. NP-Koch Jörg Lange vom „Hotel Lindenkrug“ in Limmer stellt vier Rezepte vor, mit denen sich Hobbyköche am 14. Februar von ihrer Schokoladenseite zeigen können.

Um Kalorien sollte es bei dieser Gelegenheit nicht gehen! „Diese Rezepturen sind sehr reichhaltig, machen sicher glücklich oder gelegentlich süchtig. Zum Valentinstag ist das okay“, findet NP-Koch Jörg Lange. „Versuchen Sie bitte nicht, mit der halben Menge Zucker oder Schokoersatz auszukommen. Genießen Sie den schönsten Montag der Woche und bedenken Sie die goldene Regel: Alles hat seine Zeit!“

Schokocrêpes mit halbgefrorenem Seidentofu

In zwei Schritten gelingt diese wunderbare Kombination sicher. Am Vortag bereite ich das Parfait zu. Ich schmelze die weiße Schokolade. Das geht klassisch auf einem Wasserbad, damit sie nicht zu heiß wird – oder in der Mikrowelle. Mit nicht zu viel Leistung jeweils mit Intervallen von 20 bis 30 Sekunden starten und zwischendurch immer wieder gut rühren. So ist die Schoki im Handumdrehen geschmolzen und besonders kleinere Mengen zum Dekorieren vorbereitet. Nutzen Sie einen verschließbaren Becher, dann lassen sich Reste bis zum nächsten Mal direkt darin verwahren. Schokolade mit Vanillezucker und Tofu in einem Standmixer aufschlagen. Über Nacht kommt die Masse in den Froster.

Schokocrêpes mit halbgefrorenem Seidentofu. Quelle: Christian Behrens

Am nächsten Tag aus Eiern, Kakao, Vanillezucker, Milch und Sahne einen glatten Teig zubereiten. Die Crêpes in einer beschichteten Pfanne (mit etwas Butter auspinseln) dünn ausbacken. Nach dem Erkalten mit dem temperierten Seidentofu-Schokoalden-Parfait bestreichen. Als Saucenspiegel verrühre ich Johannisbeergelee und Likör.

Dazu passen hervorragend getrocknete Feigen und saftige Datteln (die haben Saison) und natürlich auch Granatapfelkerne, Schokoraspel, geschmolzene Schokolade. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Zutaten für vier Portionen Für das Parfait: 300 Gramm Seidentofu 1-2 Esslöffel Vanillezucker 200 Gramm weiße Schokolade Für die Crêpes: 3 Eier 1 Esslöffel Kakao 1-2 EsslöffelVanillezucker 125 Milliliter Milch 125 Milliliter Sahne etwas Butter für die Pfanne 4 Esslöffel Johannisbeergelee 2 Esslöffel Cointreau für die Deko Früchte und Süßigkeiten nach Belieben.

Hot & fresh Chocolate

Hot & fresh Chocolate. Quelle: Christian Behrens

Eine Tasse heißen Kakao auf die üppigste Art und Weise gibt es hier zum Valentinstag. Ich setze einen Topf auf den Herd und gebe die abgewogenen Zutaten hinein. Halten sie sich hier an das Rezept, es ergibt ein Heißgetränk mit der perfekten Balance aus dem herben Kakaopulver, der angenehmen Süße und einer raffinierten frischen Mint-Note. Mit einem Zauberstab mixen wir den heißen Kakao cremig schaumig auf.

Wer ein optisches Feuerwerk aus der heißen Schokolade machen will, schlägt etwas Sahne auf und dekoriert die Sahnehaube mit allerlei buntem Naschwerk wie Mini-Marshmallows oder bunten Raspeln.

Zutaten für vier Portionen 300 Gramm Sahne 150 Milliliter Milch 3 Esslöffel Kakao 3 Esslöffel Vanillezucker 100 Gramm Pfefferminzschokolade 1 Esslöffel Honig Dekoration nach Lust und Laune plus eventuell aufgeschäumte Sahne

Crunchy-Nut – dänische Floedeböller

Floedeböller heißt die kultige Nascherei in Dänemark. Mein Rezept ergibt acht „Doppelkekse“. Ich bestreiche acht flache Kokos- oder Hafertaler mit Erdnussbutter und klebe einen zweiten Taler darauf – das ist der „Boden“ für die Schaumzucker-Kreation.

Crunchy-Nut – dänische Floedeböller. Quelle: Christian Behrens

Dann koche ich den Zucker mit Wasser auf 120 Grad. Überwachen Sie die Temperatur mit einem Grill- oder Fleischthermometer (ein extra Zuckerthermometer haben ja die wenigsten). Wenn die Temperatur bei 110 Grad angekommen ist, starte ich die Küchenmaschine, die das Eiweiß zu Schnee schlägt. Dort hinein kommt dann Schritt für Schritt der 120 Grad heiße Zucker und wird weiter geschlagen. Es entsteht so in fünf bis zehn Minuten eine schwere Baisermasse. Diese kommt in einen Spritzbeutel mit großer Tülle, um die Masse auf die acht Böden zu spritzen.

Zuletzt röste ich die Nüsse, Kerne und Flocken mit Zucker und Butter in einer kleinen Pfanne und lasse diese karamellisieren. Die Baisermasse mit der im Wasserbad geschmolzenen Schokolade überziehen. Als Krönung kommt oben auf meine Floedeböller das ausgekühlte Topping. „Velbekomme“ – sagt der Däne.

Zutaten für vier Portionen Für die Böller:16 dänische flache Kokoskekse (Alternative: Hafertaler aus dem schwedischen Einrichtungshaus) Erdnussbutter 3 Eiweiß 100 Gramm Zucker 50 Milliliter Wasser 200-300 Gramm Schokolade Für das Topping: 2 Esslöffel Nüsse und 1 Esslöffel Haferflocken 2 Esslöffel Zucker 1 Esslöffel Butter 1 Prise Salz evtl. weiße Schokolade, geschmolzen 1 Grill- oder Fleischthermometer

Tarte au Chocolat

Nächstes Ziel: Frankreich! Dieser Kuchen darf auf unserer Schokoladenseite nicht fehlen. Wir brauchen nur fünf feine Zutaten und verzichten hier auch auf Dekoration, die nur unnötig ablenkt.

Tarte au Chocolat. Quelle: Christian Behrens

Die Butter wird mit der Schokolade geschmolzen. Zusammen mit Eigelb und Zucker in einer Küchenmaschine schaumig aufschlagen, dann das Mehl untermischen. Als nächstes schlage ich das Eiweiß steif und hebe ein Drittel der Masse zügig unter, bis sich die Texturen angleichen. Des Rest des Eischnees sehr vorsichtig unterheben, um das Volumen zu erhalten. In eine gefettete Kuchenform geben, 30 bis 40 Minuten bei 180 Grad Umluft backen, danach eventuell mit Kakao oder Puderzucker bestreuen. So schmeckt Frankreich.

Zutaten für einen Kuchen 200 Gramm Butter, geschmolzen 200 Gramm Zartbitterschokolade, geschmolzen 4 Eier, getrennt 200 Gramm Zucker 2 Esslöffel Mehl evt. Kakaopulver oder Puderzucker

