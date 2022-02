Hannover

In drei Tagen ist Valentinstag. Doch bei Menschen, für die der Tag der Liebenden am 14. Februar wieder etwas unverhofft kommt, löst das Datum eher Stress als romantische Gefühle aus. Deshalb hat die NP Last-Minute-Geschenktipps zusammengestellt.

Für ein paar der Valentinstagsgeschenkideen reicht ein kurzer Ausflug in Hannovers Innenstadt, andere Geschenketipps lassen sich ganz einfach zuhause am Smartphone oder Computer realisieren.

Zeit zu Zweit

Ein besonderes Geschenk ist nach wie vor gemeinsame Zeit. Eine Idee zum Valentinstag könnte deshalb eine Unternehmung mit Ihrem Schatz sein, am besten sogar eine neue, gemeinsame Erfahrung. Denn: Das Glückshormon Dopamin wird ausgeschüttet, wenn wir unerwartet Positives erleben oder Neues wagen. Routine und Langeweile erstickt hingegen die Dopamin-Produktion und macht antriebslos.

Wie wäre es also mit einem Gutschein für einen Ausflug in eine Trampolinhalle (zum Beispiel ins Superfly oder Jump One), in eine Kletterhalle (etwa KletterBar, Escaladrome oder Boulderhalle Beta) oder zum Schlittschuhfahren (im Eisstadion Am Pferdeturm)?

Baum anstatt Blumen schenken

Über die Organisation „Crowdfarming“ können unter anderem Pistazien-, Mandel-, Zitronen-, Organgen-, Mango- oder Walnussbäume adoptiert werden. Warum Ihrer großen Leibe nicht in diesem Jahr einen Baum anstelle von Blumen verschenken?

Neben einem Adoptionszertifikat bekommt der Baumpate beziehungsweise die Baumpatin in der Erntesaison auch Früchte des jeweiligen Baums an einem Wunschdatum nach Hause geliefert. Das Adoptionszertifikat lässt sich direkt herunterladen und ausdrucken. Die Preise für die Bäume variieren von 30 bis 40 Euro.

Ein „Crowdfarming“-Baum setzt gleichzeitig ein Zeichen in Sachen Nachhaltigkeit: Die Adoption eines Baumes unterstützt Landwirte, die sich für Verpackungsmaterialien und eine Anbauart einsetzen, die im Einklang mit der Umwelt stehen. Die Bäume stehen unter anderem auf Plantagen in Frankreich, Spanien oder Italien. Im kommenden Jahr könnte das Valentinstagsgeschenk dann also eine Reise sein – ein Besuch der Plantage und des adoptierten Baums.

Sinnliches Spielzeug

Silikondildos, stimulierende Druckluftmaschinchen, Cockringe und Vibratoren in verschiedenen Größen: Wer zum Valentinstag auf der Suche nach dem Extrakick für das Liebesleben ist, wird im Laden „Liebhabereien“ (Osterstraße 3) fündig. Den führt Inhaberin Gundula Schildhauer bereits seit 18 Jahren. Sex Toys können auch auf den letzten Drücker gekauft werden. Denn „Liebhabereien“ hat auch samstags von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

Verkauft werden auch Gleitgele, Massagekerzen und Massageöl, die sich in Kombination mit einem Gutschein für eine Massage ebenfalls als Valentinstagsgeschenk gleichwohl für Männer als auch Frauen eignen.

Schatzsuche

Wer zum Valentinstag eine besondere Überraschung bereiten will, der verschenkt eine maßgeschneiderte Schatzsuche. Die organisiert die Firma Geheimpunkt aus Hannover – nicht nur für größere Gruppen wie etwa für Firmenevents, sondern auch für zwei Personen als „Liebestour“.

Versteckte Schwarzlicht-Botschaft auf einem Schild: Bei der GPS-Schatzsuche lösen Paare gemeinsam Rätsel, die die Firma „Geheimpunkt“ auf das Paar zuschneidet. Quelle: Ilona Hottmann

Das Team fragt vor der Schatzsuche einige Infos ab, beispielsweise welche Orte in Hannover eine tiefere Bedeutung für das Paar haben. Dann wird die passende Schatzsuche ausgearbeitet.

Fotoshooting

Ein Paarshooting ist ein individuelles Geschenk für Ihren Schatz, bei dem neben einer gemeinsamen Unternehmung, auch das Schaffen von Erinnerungen im Vordergrund steht. Viele Fotografinnen und Fotografen in Hannover bieten zum Valentinstag vergünstigte Preise für Gutscheine an.

Eine andere Möglichkeit ist das Fotostudio von „SelvPortrait“, das erste Selbstportraitstudio in Hannover am Lister Platz.

Dort können Paare mit professionellem Equipment ein eigenes Fotoshooting ohne Fotograf beziehungsweise Fotografin durchführen. Die Kamera wird über einen Fernauslöser gesteuert. Die Bilder bekommt das Paar nach dem Shooting über eine Online-Galerie zugeschickt. Zum Valentinstag gibt es beim 30 Minuten-Gutschein 30 Minuten gratis im Studio.

Schokolade & Pralinen

Pralinen und Schokolade gehören zu den beliebtesten Geschenken am Valentinstag und sind am 14. Februar ebenfalls eine tolle Aufmerksamkeit. Wer besondere Trüffel verschenken möchte, bekommt diese bei „Trüffel Güse“ (Rathenaustraße 21a). Die hannoversche Schokoladenmanufaktur feierte im vergangenen Jahr 100. Geburtstag.

Trüffel aus Hannovers einziger Schokoladenmanufaktur gibt es bei „Trüffel Güse“. Quelle: Trüffel Güse

Das Sortiment ist groß, die Schokoladen mehrfach preisgekrönt. Ganz besonders als persönliches Valentinstagsgeschenk eignen sich die handgefertigten Herzen aus Marzipan oder Trüffelmasse, die individuell beschriftet werden können. Geöffnet hat „Trüffel Güse“ auch samstags von 10 bis 19 Uhr.

Erotik- und Paarspiele

Wer Gesellschaftsspiele genauso sehr liebt wie seinen Partner beziehungsweise seine Partnerin, der könnte seine bessere Hälfte am Valentinstag mit einem neuen Spiel überraschen – passend zum Tag der Liebenden gibt es jede Menge Spiele für Paare, die mit Sicherheit schöne Stunden bescheren.

Das „Wahre Liebe Brettspiel” (33,99 Euro) ist beispielsweise ein Erotikspiel für Paare, dass sowohl auf zärtliche Empfindungen, als auch auf neue intime Erfahrungen ausgelegt ist.

Brettspiel mal anders: Das „Wahre Liebe Brettspiel“ ist auf neue, intime Erfahrungen ausgelegt. Quelle: Thalia

Beim Spiel „Gesprächsstoff Liebe“ (21,99 Euro) sorgen auf Karten abgedruckte Fragen für tiefgründige Gespräche, Überraschungen und Anekdoten.

Die „SexKiste der Liebe“ (29,80 Euro) bringt Paare ebenfalls ins Gespräch – allerdings mit besonderem Fokus auf ihr Liebesleben. Über 500 Fragen auf 46 Karten regen zum Dialog über Sex an. Die Autorin der Fragen, Kristina Pfister, ist Sexualberaterin. Ihr Ziel: Das sexuelle Selbstbewusstsein von Paaren stärken. Alle drei Spiele gibt’s in der Buchhandlung „Thalia Decius“ (Marktstraße 51-52).

Craft Beer und Brauereiführungen

Ihre Partnerin beziehungsweise Ihr Partner liebt Bier? Dann ist das „Craft Beer Kontor“ (Schlägerstraße 17) die richtige Anlaufstelle für das Valentinstagsgeschenk. Die Bierhandlung gibt es seit 2016 in den ehemaligen Räumen der Mashseebrauerei. Rund 250 Bierspezialitäten und Cider werden verkauft und können gleich vor Ort probiert werden.

Craft-Beer-Flaschen und -Dosen sind oftmals aufwendig gestaltet, sodass ein besonderes Bier aus dem Kontor nicht nur gut schmeckt, sondern auch gut aussieht. Wichtig: Versuchen Sie vorab herauszufinden, welchen Biertyp ihr Lieblingsmensch besonders gerne trinkt – Lagerbier, Pilsner, Ale, Stout, Cider oder doch Porter?

Ein anderes Valentinstagsgeschenk für Bierliebhaber und Bierliebhaberinnen ist eine Brauereiführung beispielsweise in der Herrenhäuser Brauerei jeden Freitag und Samstag von 18 bis 21 Uhr für 15 Euro pro Person mit vorheriger Anmeldung.

Originelle Geschenkideen bei „Mr & Mrs Panda“

Wer weder Gutscheine noch Unternehmungen verschenken möchte und am Valentinstag ein Geschenk für seine Freundin beziehungsweise seinen Freund in der Hand halten will, sollte einen Stopp bei „Mr & Mrs Panda“ (Burgstraße 33) einlegen.

Dort gibt es originelle Geschenke mit süßen wie auch witzigen Botschaften und liebevollen Designs. Zum Valentinstag gibt es einige Angebote wie etwa die Geschenkboxen für 29,90 Euro.

Dinner for two

Liebe geht ja bekanntlich durch den Magen. Um den Valentinstag besonders schön ausklingen zu lassen, eignet sich ein Valentinstags-Dinner, vielleicht sogar bei Kerzenschein, in jedem Fall aber mit einem besonderen Essen.

Einige Restaurants in Hannover haben spezielle Menüs für den Tag der Liebenden kreiert. Also laden Sie doch Ihren Partner beziehungsweise Ihre Partnerin zum Candlelight Dinner ein. Im Restaurant „Vier Jahreszeiten“ (Waldhausenstraße 1) gibt es beispielsweise ein Menü aus Apéritif, Vorspeise, Hauptspeise und Dessert für 49 Euro pro Person.

Das Restaurant Brunnenhof (Ernst-August-Platz 4) bietet wahlweise ein Vier- beziehungsweise Fünf-Gänge-Menü an: Fünf Gänge kosten 69 Euro, vier Gänge 63 Euro pro Person.

Auch das Küchenteam des „Schorse im Leineschloss“ (Hannah-Arendt-Platz 1) hat ein spezielles Valentinsmenü zusammengestellt. Ausgewählt werden, kann zwischen sechs oder fünf Gängen für 59 beziehungsweise 49 Euro pro Person.

Das „Reimanns Eck“ (Lister Meile 26) lädt zu einem romantischen Abend bei Aperitif und drei Gängen für 36 Euro pro Person.

Wer nicht Essen gehen möchte, kann alternativ ein romantisches Essen bei Kerzenschein zuhause zaubern. In der App „KaptnCook“ gibt es täglich neue Rezeptinspirationen, auch für verschiedene Ernährungsformen wie zum Beispiel Low-Carb, vegan oder Keto.

Von Sophie Peschke