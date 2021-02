Hannover

Aphrodite war die Göttin der Liebe, der Schönheit und der sinnlichen Begierde. Somit ist die griechische Legende die natürliche Namensgeberin für den Wirkstoff, der die Libido beleben und steigern soll. „Es gibt Hinweise auf weltweit rund 500 Lebensmittel, die aphrodisierend wirken sollen“, sagt Oliver Rasper, Küchendirektor der Nord/LB und Autor zahlreicher Kochbücher. „Allerdings ist diese Wirkung nur bei einigen auch wissenschaftlich belegt.“

Da sich aber auch ein Placebo-Effekt einstellen kann und der Verzehr der Lebensmittel nicht schädlich ist, kann man ruhig mit erotisierenden Speisen experimentieren, sagt der Küchenprofi: „Der Glaube kann ja durchaus Berge versetzen.“

Die lust- und potenzsteigernde Wirkung kann durch den Geschmack, den Geruch, die Beschaffenheit, die Inhaltsstoffe oder auch über das Aussehen der Lebensmittel, Pflanzen oder Gewürze erzeugt werden. Von vielen dieser Nahrungsmittel werden verschiedene Hormone im Körper stimuliert, die sinnliche Begierde stärken. „Man kann Aphrodisiaka also auch natürliche Potenzmittel nennen.“

Als Vorspeise für den Valentinstag schlägt Oliver Rasper eine Guacamole mit etwas Chili und schwarzem Pfeffer und ein paar Krabben vor. Auch wenn er noch keine Saison hat: Spargel biete sich für die Hauptspeise an – nicht nur, weil ihm luststeigerndes Potenzial nachgesagt wird. „Er ist auch schön leicht. Das wichtigste für ein Valentinsmenü ist, dass es nicht schwer im Magen liegt.“

Die Stangen würde Rasper mit einer leichten Ingwervinaigrette und gebratenen Scampi servieren. „Und zum Dessert sollte es Erdbeeren mit einem Spritzer Limonensaft geben, entweder mit etwas Honig oder mit gutem Vanillezucker.“ Ein oder zwei Gläser Champagner können zusätzlich für prickelnde Stimmung sorgen. „Aber nicht mehr, wenn man nach dem Essen noch etwas vorhat“, sagt der Koch mit einem Schmunzeln. Lesen Sie in unserer Übersicht, welche zutaten Sie außerdem für Ihr Liebesmenü verwenden können.

Gewürze

Sparsam verwenden: die Muskatnuss. Quelle: NP

Vanille, Muskat, Zimt und Chili sind Gewürze, die dem Menschen in mehrfacher Hinsicht einheizen. „Sie enthalten ätherische Öle und pheromonähnliche Stoffe, das sind Lockstoffe, die die Libido stärken“, sagt Oliver Rasper. Das trifft ganz besonders auf die Vanille zu, die außerdem Abgeschlagenheit vertreibt. Der Scharfmacher Chili regt die Durchblutung der Schleimhäute an. Und die ätherischen Öle der Muskatnuss steigert die Produktion des Glückshormons Serotonin, der Wirkstoff Myristicin stimuliert die Libido. Aber Achtung: Muskat immer sehr sparsam verwenden!

Ingwer

Anregend: die Ingwerwurzel. Quelle: Archiv

Ingwer wirkt wärmend und durchblutungsfördernd und bringt den Stoffwechsel auf Hochtouren, „das ist anregend für die Libido“, sagt Rasper. Außerdem enthält die Knolle Vitamin C, Magnesium, Eisen und Kalzium. „Auch diese Mikronährstoffe regen das Lustzentrum an.“ Im Senegal sollen sich Frauen Ingwer um die Taille binden, um damit die Lust der Männer zu wecken. „Ingwer regt Hormone an, die unser Nerven- und unser Vorstellungssystem stärken.“ Und etwas Fantasie schadet ja nie.

Die Avocado

Auch bei den Azteken beliebt: die Avocado. Quelle: iStockphoto

Avocados sind reich an ungesättigten Fettsäuren, an Vitamin B6 und an Vitamin E. „Das E-Vitamin wurde früher Fruchtbarkeitsvitamin genannt“, weiß der Nord/LB-Küchendirektor. Vitamin B6 hat darüber hinaus die Eigenschaft, den Hormonhaushalt zu regulieren. Die Azteken nutzten die Frucht als natürliches Potenzmittel. Sie nannten sie „Ahuacati“ – das aztekische Wort für Hoden.

Spargel

Für das Testosteron: Spargel enthält viel Zink. Quelle: Archiv

Der hohe Gehalt an Zink im Spargel sorgt für eine Stabilität des Testosteronhaushalts. Das Hormon steuert die Sexualität und Fruchtbarkeit von Männern. Und Spargel wirkt sich positiv auf den Flüssigkeitshaushalt des Körpers aus, versorgt ihn mit wertvollen Mineralien wie Kalium, Kalzium, Magnesium und B-Vitaminen. „Das führt zu einer Fruchtbarkeitsverstärkung bei Mann und Frau“, so der Experte. Wegen der Inhaltsstoffe Folsäure und Niacin gilt Spargel als Verjüngungsmittel.

Ginsengwurzel

Königin der Heilpflanzen: die Ginsengwurzel. Quelle: iStockphoto

Ginseng gilt als nachgewiesenes Aphrodisiakum. „Die Wurzel wird ohnehin als Königin der Heilpflanzen bezeichnet“, sagt Oliver Rasper. Die in dem effektiven pflanzlichem Potenzmittel enthaltene Aminosäure Arginin steigert die Durchblutung und damit die sexuelle Lust. Ginseng hebt die Stimmung, fördert die Ausdauer und verscheucht Müdigkeit, „all das kommt der Libido zugute.“ Dass die Wurzel darüber hinaus den Stoffwechsel anregt, dürfte das Liebesglück nicht schmälern.

Granatapfel

Legendäre Frucht: der Granatapfel. Quelle: Archiv

Er ist die knallrote Frucht der Liebe. „Aphrodite soll auf Zypern den ersten Granatapfelbaum gepflanzt haben, Eva soll Adam mit einem Granatapfel verführt haben, da gibt es jede Menge heiße Geschichten“, erzählt der Küchenprofi. Auch die alten Ägypter sollen den Granatapfel als Fruchtbarkeits-Symbol verehrt haben. Er enthält, wie schwarzer Pfeffer auch, die Substanz Piperidin, die eine anregende Wirkung hat. Außerdem stecken Phytoöstrogene in den Früchten, die dem weiblichen Sexualhormon Östrogen ähneln.

Erdbeeren

Vitaminbombe: die Erdbeere. Quelle: dpa

„Erdbeeren sind das perfekte Liebes-Dessert“, sagt Oliver Rasper. Ihre Samenkörner sind effektive Zink-Lieferanten. Zink fördert die Reproduktionskraft und stärkt den Testosteronspiegel. Dadurch, dass die Früchte wahre Vitaminbomben sind, vertreibt ihr Verzehr die Müdigkeit. Die enthaltenen Methylxanthine wirken sich zudem positiv auf die Libido aus.

Honig

Mit Vitamin B: Honig reguliert den Hormonhaushalt. Quelle: dpa

„Honig enthält Vitamin C, das unserer Fitness guttut, und außerdem reichlich B-Vitamine. Vitamin B6 zum Beispiel reguliert unsere Hormontätigkeit“, sagt Rasper. Und das Kalzium des Honigs fungiert als Botenstoff zwischen den Nervenzellen. „Nicht umsonst heißen Flitterwochen auf Englisch ,Honeymoon’.“

Weitere heiße Speisen

Enthält viel Kalzium: die Ananas. Quelle: dpa

Auch Schokolade gilt als stimulierend, ebenso wie die Ananas – „wegen ihres hohen Kalziumgehalts“, erklärt Rasper. Außerdem werde Sellerie und Trüffeln luststeigernde Wirkungen nachgesagt. „Wegen ihres hohen Proteingehalts zählen auch Austern, Kaviar und Krustentiere zu den aphrodisierenden Lebensmitteln.“

Von Julia Braun