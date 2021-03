Hannover/Algermissen

„Ich werde oft gefragt, was ich eigentlich noch essen darf. Und ich antworte: alles – aber ich möchte es gar nicht. Und dann beginnt er, der unendliche Dialog über Ernährung, die Diskussion über Vegan.“ Mit diesen Worten beginnt die neue Dokumentation von Filmemacher Lars Oppermann (48). Es ist seine Stimme, die aus dem Off ertönt. „Und jedes Mal danach frage ich mich wieder, warum die meisten Menschen denken, dass Veganer energielose, blasse Gestalten sind.“

Oppermann weiß, dass es nicht so ist, denn seit neun Jahren lebt er ohne tierische Produkte – und er ist fitter denn je. Das beweist er auch in der Doku, die ihn unter anderem beim Surfen und Klettern in der Bretagne zeigt. „2011 schaute ich die Doku ,Earthlings’ und schämte mich danach, ein Mensch zu sein“, erinnert er sich an den folgenreichen Fernsehabend. „Als ich meine Tränen getrocknet hatte, habe ich meinen Kühlschrank aufgeräumt, nie wieder Fleisch gegessen und mich gefragt, warum ich 39 Jahre für diese Erkenntnis gebraucht habe.“

Lars Oppermann Geboren am 31. Januar 1973 in Einbeck. Nach seinem Abitur macht er eine Ausbildung als Tontechniker in Hamburg. Anschließend beginnt er ein Lehramt-Studium in Sport und Geografie, bricht aber nach drei Semestern ab, weil er mit seiner Band „Eat no fish“ einen sehr guten Plattenvertrag bekommt. Unter anderem spielen sie auf dem Hurricane-Festival. Zwischenzeitlich lebt Oppermann zehn Jahre in Hannover, hat in Linden sein erstes Tonstudio. Mittlerweile lebt er mit Frau und Kindern in Bledeln bei Algermissen. Dort hat er auch sein „Jangland Tonstudio“, in dem er Musik und Videos produziert.

2014 widmete der Musik-Produzent erstmals auch beruflich sein Leben dem Veganismus: Mit dem hannoverschen Produzenten Andreas Barthel (46, mit ihm hatte er 2012 bereits den Kinofilm „Gangster, Geld und Rock’n’Roll“ gemacht, er handelte von Oppermanns damaliger Band „The High Speed Karmageddon“) drehte er den ersten veganen Kinofilm „Los Veganeros“, der in 150 deutschen Städten lief. 2017 folgte Teil Zwei. „Ich hatte diese ewigen Diskussionen um das Vegansein satt, also habe ich Filme gemacht, um weniger reden zu müssen.“

Diese Stars machen in Oppermanns Doku mit

Jetzt also eine Doku. „V like Victory“ heißt sie. Darin zeigt Oppermann deutsche Spitzensportler, die sich rein pflanzlich ernähren. Er besuchte Fußball-Weltmeister Benedikt Höwedes (33) in Haltern am See, den Box-Weltmeister Ünsal Arik (40) in Berlin, den früheren Mr. Universum Ralf Moeller (62) in Aachen, Kickbox-Weltmeisterin Marie Lang (34) in München und Ex-TorwartTimo Hildebrand (41) in Stuttgart – um nur ein paar zu nennen.

Muskelpaket: Lars Oppermann besuchte Ralf Moeller (hinten) in Aachen. Quelle: privat

„Alles so nette Menschen“, schwärmt Oppermann. „Es gab keine Gage für den Film – und trotzdem haben alle sofort zugesagt. Absolut keine Starallüren“ Wie er überhaupt an solche Stars gekommen ist? „Ich kenne den Gründer des Welt-Vegan-Magazins, Markus Megyeri. Er hatte auch eine kleine Rolle in ,Los Veganeros’. Ich habe ihn in Hamburg interviewt und er hat mir einige Kontakte vermittelt.“

Oppermann ließ sich von „The Game Changers“ inspirieren

Die Idee zur Doku stammte aus einer anderen Doku: „Game Changers“, eine US-amerikanische Produktion aus dem Jahr 2018, Star-Regisseur James Cameron (66) wirkte mit. Sie zeigt unter anderem aktuelle und frühere internationale vegane Spitzensportler wie Arnold Schwarzenegger (73), Rennfahrer Lewis Hamilton (36) oder Patrik Baboumian (41) und klärt die Frage, ob sich mit rein pflanzlicher Ernährung sportliche Höchstleistungen und damit eine gesunde Lebensweise realisieren lassen.

Oppermann wollte das deutsche Pendant zu der Doku schaffen – und besser machen, was ihm bei der amerikanischen Variante missfiel: der erhobene Zeigefinger. „Meiner Meinung nach werden Veganer darin zu sehr über Fleischesser gestellt und vieles ist einfach nicht objektiv.“ Von missionarischem Veganismus hält der 48-Jährige nichts.

„Ich bin der Meinung, dass man Menschen nicht durch Kritik an ihrem Essverhalten erreicht, sondern indem man ein positives Beispiel vorlebt. Indem man zeigt, wie einfach das vegane Leben sein kann und wie lecker es ist, was man isst“, so Oppermann. „Und dass man immer noch ein ganz normaler Mensch ist“ , fügt er hinzu und lacht.

Deshalb sollte „Los Veganeros“ eine Komödie werden, mit der auf humorvolle, lockere Art und Weise das Thema Veganismus vermittelt wird. „Danach habe ich von den Hardcore-Veganern ordentlich Gegenwind bekommen“, berichtet Oppermann. Auch jetzt hat er wieder mit Kritik zu kämpfen: Zum Beispiel, weil er Ralf Moeller in seinem Film zeigt, obwohl dieser aktuell Werbegesicht für vegan-vegetarische Produkte bei „Lidl“ ist – einem Discounter, der auch Fleisch verkauft. Oppermann kann mit diesem Schwarz-Weiß-Denken nicht viel anfangen.

Er konzentriert sich lieber auf die positiven Stimmen. „Es haben seit der Doku schon einige dem Fleisch abgeschworen“, freut er sich. Seit dem 15. März ist der Film online (www.v-like-victory.de/film), der Filmemacher wollte bewusst eine kostenlose Doku zum Streamen anbieten. „Es ist ein Herzensprojekt. Der Film soll aufklären und inspirieren, das sollte nichts kosten. Je mehr Leute es sehen, desto besser.“

Fußballstar: Lars Oppermann trifft Timo Hildebrand (links) in Stuttgart. Quelle: privat

Mehr als ein Jahr war Oppermann für die Produktion unterwegs, machte von Drehbuch über Interviews, Kamera, Schnitt bis Ton alles selber. Die Kosten holte er sich durch Sponsoren wieder rein. Die Reise führte ihn übrigens auch nach Hannover, wo eine Freundin, die Hindernisläuferin Alexandra Thiele (42), lebt. Für die Doku startete sie mit zwei andere Hannoveranerinnen (Carolin Illig, 39, und Katharina Seng, 52) eine sechsmonatige Vegan-Challenge, um sich auf einen Matsch-Hindernislauf vorzubereiten.

Die Frage, ob vegane Ernährung wirklich gesund ist und auch für Sportler zu empfehlen ist, hat Oppermann in der Doku klären können. Auch mit Hilfe von Ernährungsexperte und Autor Niko Rittenau (29) und Holger Stromberg (49), Chefkoch der deutschen Fußball-Nationalmannschaftskoch. Doch das war’s noch nicht: Oppermann plant schon seine nächsten Dokus. Es soll einen Film über vegane Mode geben und einen über rein pflanzliche Ernährung von Kindern.

Von Josina Kelz