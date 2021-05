Hannover

Wenn er sich mit Sience Fiction beschäftigt, dann interessiert ihn vor allem, wie Aliens mit Menschen oder auch einfach untereinander kommunizieren. Denn die Sprache ist sein Fachgebiet: Peter Schlobinski (67) ist so etwas wie der Sprachpapst von Hannover. Linguistik-Professor an der Leibniz-Universität, Vorsitzender der Gesellschaft für deutsche Sprache, Träger des Konrad-Duden-Preises – das ist so etwas wie der Oscar für Germanisten.

Bundesweit ist er ein gefragter Ansprechpartner, auch beim Thema gendergerechte Sprache. In der Funktion des Vorsitzenden der Gesellschaft für deutsche Sprache sagte Schlobinski jetzt dem „Tagesspiegel“, er sehe den Einsatz von Gendersternchen und Gender-Doppelpunkten im Schriftverkehr von staatlichen Stellen und an Universitäten nicht für gedeckt mit den in Deutschland geltenden Rechtschreibregeln. „Wenn jetzt jeder davon abweicht – wir haben in Hannover den Stern, in Lübeck den Doppelpunkt –, dann führt das zu einer nicht vereinheitlichten Rechtschreibung“, sagte Schlobinski.

In Deutsch hatte er oft eine Drei

Schwer vorstellbar, dass der populäre Professor fast mal von der Schule geflogen wäre. In Deutsch sei er meist gut bis befriedigend benotet worden, erzählt er. Die mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer hätten ihm mehr gelegen. „Vielleicht interessiert mich die Linguistik deshalb so sehr“, überlegt er in seinem Büro im Uni-Gebäude am Königsworther Platz. Die Sprachwissenschaft gilt als wesentlich strukturierter und analytischer als die Literaturwissenschaft, es ist die logische unter den beiden Disziplinen.

Unbedingt ins Regal blicken: Auf dem Boden über Peter Schlobinskis linkem Arm steht ein Döschen Spam, ein Linguisten-Witz mit Bezug auf Spam-Mails. Davor lehnt R2D2, eine Anspielung auf die Vorliebe des Professors für Science Fiction. Quelle: Frank Wilde

Peter Schlobinski jedenfalls ist während seiner Schulzeit in Deutsch sogar mal auf sein Pult gestiegen. Aus Protest. Er wollte die Mitschüler davon abbringen, eine Klassenarbeit zu schreiben. Und das lange bevor John Keating alias Robin Williams († 63) im „Club der toten Dichter“ seine Schüler dazu aufforderte, etwas Außergewöhnliches aus ihrem Leben zu machen.

Das ist Peter Schlobinski * 22. Januar 1954 in Berlin. Er ist der Vorsitzende der Gesellschaft für deutsche Sprache: Peter Schlobinski (67). Als Professor lehrt er noch ein Jahr lang am Deutschen Seminar der Leibniz-Universität Hannover. Über die Berliner Stadtsprache hat er promoviert, er gilt als Experte für die Sprache in den digitalen Medien. Mit seiner Frau lebt er in Osnabrück, er hat zwei Kinder und fünf Enkel, mit denen er gern Fußball spielt. Seine Lieblingsvereine: Bayern München und Borussia Dortmund. Eine weitere Vorliebe gilt der klassischen Gitarre, Peter Schlobinski spielt vor allem gern Stücke von Johann Sebastian Bach († 65), lateinamerikanische Musik (Tango, Milongas) und die Songs des US-amerikanischen Grammy-Gewinners Andrew York (63).

Peter Schlobinskis Lehrer aber fand nichts pädagogisch Wertvolles in der Aufmüpfigkeit, seinem Schüler drohte das abrupte Ende der Schullaufbahn. Der Vorwurf: umstürzlerische Gedanken und linke Umtriebe. „Dabei hatte ich damals kaum eine Vorstellung davon, was das sein sollte“, bemerkt der heutige Professor, lächelt und schüttelt den Kopf bei der Erinnerung.

Er wollte besser werden als sein Lehrer

Der Vorfall hatte aber auch sein Gutes: Er diente dem gebürtigen Berliner und Wahl-Osnabrücker als Antrieb. „Ich wollte Lehrer werden“, erzählt Schlobinski, „ich wollte es unbedingt besser machen als mein früherer Deutsch-Lehrer.“ Das führte ihn von der Freien Uni Berlin über die Universität Osnabrück zur Ludwig-Maximilians-Universität in München und schließlich nach Hannover.

Wo es ihm übrigens so gut gefällt, dass er Angebote der Universitäten Oldenburg und Essen ablehnte. Lieber tritt er nun die letzten beiden Semester an der Leibniz-Uni an und hofft, dass er bis zum Eintritt in den Ruhestand im kommenden Jahr seine Studenten noch einmal wird richtig unterrichten können, „nicht nur virtuell“.

Am Schwarzen Brett im Conti-Campus: Ein Jahr lang werden hier noch Veranstaltungen von Peter Schlobinski aushängen, vorausgesetzt, es kann pandemiebedingt welche geben. Danach verabschiedet sich der Linguist in den Ruhestand. Quelle: Frank Wilde

Zwar kann Peter Schlobinski das. Vermutlich sogar besser als die meisten. Auf alle Fälle sprachlich besser, denn die digitale Sprache gehört zu seinen Forschungsschwerpunkten. Genauso wie die Stadtsprache Berlins (sein Mitarbeiter François Conrad widmet sich aktuell der Stadtsprache Hannovers) und die Sprachmuster der rechtsextremen Musikszene, die Schlobinski sogar mit dem Bundeskriminalamt untersucht hat). „Aber es wäre schon schön, noch ein Semester zu haben, in dem ich die Studenten wirklich im Seminarraum erlebe.“

Im Conti-Campus. In Hannover. In der Stadt, in die er aus dem wohl schönsten aller Gründe zog: der Liebe zu seiner Familie wegen. Und das kam so: Peter Schlobinski hatte seine Frau in Berlin kennengelernt, sie hatten geheiratet, zwei Kinder bekommen. Irgendwann folgte die Stelle in München.

Die Stadt München war nicht sein Fall

„Die Arbeit an der Universität war auch toll“, schwärmt der Wissenschaftler, „aber mit München sind wir leider nicht warm geworden.“ Seine Frau zog mit den Kindern zurück nach Osnabrück, er pendelte. „Aber auf Dauer war die Strecke zu weit.“ Hannover sei die perfekte Lösung gewesen. Von der Universität her und vor allem für die Familie.

Mit Ledersessel vor dem Laptop: Peter Schlobinski ist einer der führenden deutschen Forscher zum Thema digitale Sprache. Quelle: Frank Wilde

Tja, und nun beginnt das letzte Lehrjahr. Pläne? Peter Schlobinski lehnt sich zurück im schwarzen Ledersessel, lässt den Blick aus dem Fenster schweifen. Fußball spielen möchte er, sagt er, mit den inzwischen fünf Enkeln. Und lesen, seiner Leidenschaft für die Science Fiction nachgehen. Stanislaw Lem († 84) wieder und wieder und noch einmal entdecken („in ,Solaris’ finde ich wirklich bei jedem Lesen etwas Neues!“).

Und Philip K. Dick († 53; „Blade Runner“, „Total Recall“), der übrigens Stanislaw Lem mal beim FBI angezeigt hatte. Und der tatsächlich von der University of California exmatrikuliert worden sein soll. Wegen Querulantentums. Aber dafür hat Peter Schlobinski bestimmt ein Herz.

Von Verena Koll