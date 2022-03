Hannover

Zwischen dem Terrassen-Hochhaus an der Beeke und dem Ricklinger Bad lag das „Paradies“. Acht Jahre lang betrieb Gastronom Jürgen Piquardt (80) das idyllische Lokal. In der Corona-Krise hatte Gastronom Michael Kohl im Ricklinger Restaurant „Paradies-Provence“ Erfolg mit einem servierten Büffet und richtete noch um Weihnachten herum Grünkohlessen für Ricklinger Vereine aus.

Alles Vergangenheit. Die Stiftung Edelhof, hinter der die Familie von Klitzing steht, hat den Vertrag mit dem bisherigen Pächter Michael „Mickey“ Kohl nicht verlängert, sondern der Hand Group den Zuschlag gegeben. Der 1994 gegründeten Stiftung gehören die Immobilie, der parkähnliche Garten davor und das gläserne Gewächshaus dahinter.

Hüttmann beschäftigt 141 feste Mitarbeiter

Die Hand Group, die aus dem Cateringunternehmen „Der Party Löwe“ hervorging, entwickelt sich immer mehr zum Event-Platzhirsch in Hannover. Geschäftsführer Andreas Hüttmann organisiert mit 141 festen und 350 freien Mitarbeitern in Nicht-Corona-Jahren bis zu 1300 Veranstaltungen und betreibt die Gastronomie im Schloss Herrenhausen, den Yacht Club am Maschsee, die Georgen Terrassen in der Nähe des Wilhelm-Busch-Museums, den Kokenhof in Großburgwedel und den Ralveshof in Celle.

Für Ricklingen verspricht Hüttmann: „Wir machen den Standort zu einer der Top-3-Locations Hannovers“, das „Paradies“ wird auch umbenannt: in „Martha’s Garten“ – Martha hieß die Witwe von Hans-Bruno Baron von Alten, dessen Familie das benachbarte Rittergut am Edelhofe seit Jahrhunderten gehört.

Packen mit an: Projektleiter Niclas von Domarus und die Auszubildende Jule Budras. Quelle: Ilona Hottmann

Beim NP-Besuch ist eine Baukolonne gerade mit einer Fassadenvertäfelung aus hellem Holz beschäftigt. Für gut 250.000 Euro wird umgebaut, mit Stolz in der Stimme sagt Betriebsleiter Niclas von Domarus: „Wir machen aus dieser Adresse wieder das, was es ist: ein Juwel.“ Mehrere Wände sind schon gefallen und werden durch mobile Glastrennwände ersetzt. Decken, Böden, Beleuchtung, alles wird neu. „Der gelbe Anstrich verschwindet zugunsten edler Wandfarben“, sagt Hüttmann.

Drei Räume für bis zu 500 Personen entstehen in Ricklingen

Drei Räume für bis zu 500 Personen entstehen, buchbar für Hochzeiten, Konfirmationen, Geburtstage. Es soll aber auch Thementage wie „Spanischer Abend“, „Spargelbüffet“, „Auszubildende kochen für die Gäste“ geben, das hatte schon jahrelang im Hannoverschen Yacht Club funktioniert. Die Küche mit drei Kühlhäusern wird technisch auf den neusten Stand gebracht, alle Toiletten werden von Grund auf saniert. Schicke Stuckleisten und eine indirekte Illumination von Haus und Garten sollen Glanz ausstrahlen.

Die Auszubildenden Zoe Dreyer und Jule Budras ackern beim Baustellenbesuch im 15.000 Quadratmeter großen Biergarten, in dem in Verbindung mit der Stiftung Klassikkonzerte geplant sind, die Ricklinger können dort aber auch einfach Bier und Bratwurst bekommen. Es wird mehrere Stände mit Selbstbedienung geben.

Soll Ostern fertig sein: Noch ist in „Martha’s Garten“ jede Menge zu tun. Quelle: Ilona Hottmann

Zum Osterfest soll „Martha’s Garten“ fertig sein und mit einem „Tag der offenen Tür“ am Ostersonntag drinnen und draußen eingeweiht werden. „Hannover ist heiß auf diese Location“, weiß Hüttmann, der 24-jährige Veranstaltungskaufmann von Domarus erzählt von „sechs bis zehn Buchungsanfragen am Tag. Die Nachfrage ist gewaltig, ich habe so etwas noch nie erlebt.“

Ricklingen bekommt einen Vorzeige-Garten

Der Trend geht auch nach dem Corona-Höhepunkt zu Outdoor-Festen: „Die Leute wollen lieber draußen als drinnen feiern“, glaubt Hand-Group-Chef Andreas Hüttmann, „und wir haben den Platz dafür.“ Ricklingen mag kein Paradies mehr haben, bekommt dafür aber einen Vorzeige-Garten. Das Gebäude, das in den 1990er-Jahren die „Waldgaststätte“ der Familie Kulz und später das „La Provence“ beherbergte, bekommt als „Martha’s Garten“ eine neue Zukunft.

Von Christoph Dannowski