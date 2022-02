Hannover

Eine romantische Herberge in Kroatien, entspannte Flirt-Atmosphäre am Pool: Seit einer Woche läuft die dritte Staffel der Vox-Show „First Dates Hotel“, immer montags kann man ab 20.15 Uhr dabei zusehen, wie der Sender versucht, liebeshungrige Männer und Frauen zu verkuppeln. Moderator Roland Trettl (50) spielt ab 14. Februar Amor für zwei Männer aus Uetze – Frank (57) und Luis Voigt (25) sind Vater und Sohn.

Liebe im Doppelpack? Die Messlatte liegt hoch, bei diesem Vater-Sohn-Gespann. Frank Voigt ist Kriminalbeamter, von der Mutter des gemeinsamen Sohnes lebt er schon lange getrennt – das Verhältnis ist aber bestens. Mit dem neuen Partner seiner Ex unternimmt er sogar Motorrad-Touren auf der Harley Davidson. Von dem 57-Jährigen kam auch die Idee für die Suche nach einer neuen Liebe in der TV-Show. Beim Abendbrot habe er Luis überredet, sich ebenfalls zu bewerben.

Der 25-Jährige ist Social-Media-Manager, lebt seit einiger Zeit in Hannover. Er hatte laut Vox schon mal versucht, den Papa via Tinder zu verkuppeln. Mit welchen Vorsätzen starten sie in ihre Blind Dates vor der Kamera? „Immer zuhören“, ist das Rezept von Frank Voigt. Sohn Luis will mit diesem Motto eine Herzensdame im „First Dates Hotel“ erobern: „Einfach du selbst bleiben.“

In guten Händen sind Vater und Sohn bei Moderator Roland Trettl. Der charmante Südtiroler ist ein bekannter Spitzenkoch und seit 2018 Gastgeber der täglichen Vox-Show „First Dates – ein Tisch für zwei“. In dem Format speisen zwei Singles gemeinsam im Restaurant, müssen sich über die Rechnung einig werden – und am Ende entscheiden, ob sie sich wiedersehen wollen.

Von Andrea Tratner