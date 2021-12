Überraschendes Ende: „Bar Celona“ am Weißekreuzplatz ist geschlossen

Hannover

Im Fenster hängt ein handgeschriebener Zettel mit nur einem Wort: „Geschlossen“ ist darauf zu lesen. Die „Bar Celona“, die es seit 2006 am Weißekreuzplatz/Lister Meile gab, hat überraschend ihren Betrieb eingestellt. So überraschend, dass der Franchisegeber der Systemgastronomiekette den Standort erst mit einem Tag Verspätung von seiner Internetseite genommen hat. Seit Donnerstag fehlt dort nun der Eintrag zu der Filiale an der Lister Meile 15. Die drei anderen hannoverschen Standorte in der Altstadt und der Südstadt sowie in Marienwerder nahe der B 6 bleiben nach Angaben des Unternehmens unverändert bestehen.

Betreiber äußert sich nicht

Zu den Gründen für die Schließung der Oststädter Filiale ist nur wenig zu erfahren. Der Laden sei ein Lizenzbetrieb gewesen, erklärt Florian Filsinger von der in Oldenburg ansässigen Celona Gastro GmbH. Als nun der Mietvertrag ausgelaufen sei, habe sich der Lizenznehmer entschieden, an diesem Standort keine „Bar Celona“ mehr zu betreiben. Mehr sei dazu nicht bekannt. Der Lizenznehmer wollte sich auf Anfrage nicht zu seinen Beweggründen äußern. Ob und wann in dem Gebäude wieder ein Gastronomiebetrieb einziehen wird, blieb offen.

Zettel im Fenster: „geschlossen“. Quelle: Ilona Hottmann

Drei Standorte bleiben erhalten

Die „Bar Celona“ am Weißekreuzplatz war vor 15 Jahren als zweiter hannoverscher Standort der Gastrokette eröffnet worden – in den Räumen des früheren „Königsberg“ von Kultgastronom Ekkehard Reimann. Im Jahr 2000 startete das Franchiseunternehmen, das mittlerweile 31 Filialen in ganz Deutschland betreibt, mit seinem bundesweit ersten Standort in Hannovers Altstadt. Seit 2011 gibt es die Filiale in Marienwerder, die nach dem Konzept einer Finca besonders großflächig angelegt ist. 2019 wurde die „Bar Celona“ in der Südstadt eröffnet.

