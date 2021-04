Hannover

„Danke für euer Engagement und macht genauso weiter“, das war die Videobotschaft von Timo Hübers (24) am 22. März auf Facebook. Am „Weltwassertag“ lobte der Innenverteidiger von Hannover 96 die Aktion „Trinkbecher für Trinkwasser“. Bei 96-Heimspielen sammeln die Ehrenamtlichen seit 2009 Bier- und Limobecher ein, das Pfandgeld geht an Wasserprojekte in Afrika. „Wir haben die 400.000-Euro-Marke geknackt“, freut sich 96-Fan Anja Kutzke (52) nun.

Wie geht das bei Geisterspielen in der leeren HDI-Arena? „Wir waren sehr erfinderisch“, erzählt Kutzke vergnügt. „Jeder Becher hilft“, sei das Motto, unter dem bis zu 30 Ehrenamtlich nach dem Abpfiff die Spendenbecher in den Fan-Blöcken sammeln. Schon im ersten Lockdown Mitte März 2020 wurde der Slogan abgewandelt in „Jeder Cent hilft.“

Hannover 96 unterstützt „Trinkbecher für Trinkwasser“

Die Förderschul-Lehrerin an der KGS Ronnenberg und ihre Mitstreiter riefen an Spieltagen via Facebook und Instagram zu digitalen Spendenaktionen auf, suchten immer wieder nach Sponsoren. Pro Kilometer Osterspaziergang sollten 20 Cent überwiesen werden, viele Fans leiteten das vom Verein zurückgezahlte Dauerkartengeld direkt weiter, mit GPS-Daten-Belegen sollten die Unterstützer die Zahl 96 laufen. „Wir sind drangeblieben und haben jedes Wochenende ein Posting gemacht.“

In Afrika finanziert „Trinkbecher für Trinkwasser“ den Bau von Brunnen. Quelle: Trinkbecher für Trinkwasser

Unterstützt wurden sie vom Fußball-Magazin „Fums“, von Hannover 96 – „und am Ende hat Enercity die runde Zahl vollgemacht“, freut sich Kutzke über die „magische Summe“ von 400.000 Euro. „Wir sind megastolz, wir dachten, das dauert ewig.“ Denn im Schnitt gehen in einer „normalen“ Saison etwa 45.000 Euro über Becherspenden auf das Vereinskonto. Die Ergebnisse, die der „Global Nature Fund“ umsetzt, dokumentieren die Trinkbecher-Aktivisten auf den Social-Media-Plattformen. „An der Elfenbeinküste entstehen zwei neue Brunnen“, erzählt Kutzke.

Ostersonntag beim Top-Spiel gegen den HSV wären Kutzke und ihre Mitstreiter drei Stunden vor Anpfiff im Stadion gewesen, um die Sammelaktion vorzubereiten. Die 52-Jährige sieht die Einschränkungen durch die Pandemie pragmatisch: „Ich habe 96 anfangs sehr vermisst, aber man hat nun Zeit, sich auch auf andere Sachen zu konzentrieren.“ Die leidenschaftliche Läuferin hat (natürlich auch im Sinne der Trinkbecker-Aktionen) das „Plogging“ für sich entdeckt – Joggen kombiniert mit Müllsammeln am Wegesrand.

Anja Kutzkes Herz schlägt für 96 – und die Aktion „Trinkbecher für Trinkwasser“. Quelle: privat

Dem Verein bleibt Kutzke weiter treu, sie hört die 96-Spiele über das „Rote Radio“, das die Partien für Blinde und sehbehinderte Fans kommentiert. „Die geben die Emotionen sehr gut weiter.“ Und davon hat es am Ostersonntag ja jede Menge gegeben.

Von Andrea Tratner