Hannover

Bei einer Fortbildung für international tätige Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter hat es gefunkt. Ausgerechnet in Rom, der „Stadt der Liebe“? Wie symbolträchtig. Seit fünf Jahren sind Bibiana Steinhaus und Howard Webb zusammen.

Was für ein Paar: die Deutsche aus dem Harz ist die weltbeste Fußball-Schiedsrichterin aller Zeiten, der Engländer aus Rotherham bei Sheffield einer der Weltbesten seiner Zunft. Die seit wenigen Tagen 42-Jährige wurde siebenmal zu Deutschlands Schiedsrichterin des Jahres und viermal zur Weltschiedsrichterin des Jahres gewählt, der in drei Monaten 50-Jährige wurde 2010 und 2013 Welt-Schiedsrichter des Jahres und pfiff bei zwei Europa- und zwei Weltmeisterschaften elf Spiele, 2010 in Südafrika sogar das WM-Finale Holland gegen Spanien. Wie passend: beide sind ausgebildete Polizisten.

Liebe auf Distanz nicht immer leicht

Nun war es nicht immer ganz leicht mit dieser Liebe auf Distanz. Steinhaus lebt in Langenhagen, Webb im US-Bundesstaat New Jersey unweit der Millionen-Metropole New York, so trennen die beiden meist 6160 Kilometer.

„Aber wenn man etwas wirklich will, dann schafft man es auch“, sagt Steinhaus - das galt für beider Fußball-Karrieren und eben auch für die Beziehung, die kürzlich ihren Höhepunkt erlebte. „Wir haben die Länderspiel-Pause optimal genutzt“, sagte Steinhaus gestern lachend und exklusiv zur NP, im Rathaus Langenhagen haben sich Bibi und ihr Howie vor einer Standesbeamtin das Ja-Wort gegeben, es sollen ein paar Tränen geflossen sein.

Sie im bodenlangen und halbtransparenten weißen Kleid von Designerin Melanie Wedemeier (46) aus der Calenberger Neustadt, er im schicken schwarzen Anzug. Auch optisch ein Traumpaar. Ab sofort heißt die dreimalige NP-Sportlerin des Jahres Bibiana Steinhaus-Webb, beim DFB wird gerade daran gearbeitet, alle Datenbanken umzuprogrammieren. Schließlich ist die Unparteiische aus dem Niedersächsischen Innenministerium zwar vom Job auf dem Rasen im Sommer 2020 zurückgetreten, aber als Videoassistentin und gefragte Referentin mehr denn je unterwegs.

Die Stationen seit der Hochzeit: Köln, Zagreb, Frankfurt. Der frühere Sergeant bei der South Yorkshire Police arbeitet als Head of Refereeing der Major League Soccer, so gut es die Pandemie derzeit zulässt wird zwischen New York und Hannover gependelt.

„Wir haben viele Gemeinsamkeiten, können zusammen quatschen, diskutieren, trainieren, leben, lieben und lachen“, sagt eine glückliche Bibiana, „Howard ist ein wundervoller Mensch und mein bester Freund.“ Und nun ihr angetrauter Ehemann. Wir gratulieren auf das Herzlichste!

Von Christoph Dannowski