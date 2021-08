Hannover

Wenn man Frank Ochotta (57) fragt, wie er und sein Geschäftspartner Ronny Spaniel (47) darauf gekommen sind, eine Dependance des „La Rock“ in Braunlage aufzumachen, muss er lachen: „Weil mich Marek Triene und Florian Verfürth vom ,Hotel Berg & Tal’ seit zwei Jahren genervt haben, dass ich hier herkommen und das alte Restaurant ,La Stalla’ übernehmen soll“, erzählt er. „Ich muss in einer Location stehen und sie fühlen, dann weiß ich, ob da etwas geht oder nicht. Und hier in Braunlage sind wir zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Hier ist viel Potenzial.“

Eigentlich wollten Ochotta und Spaniel schon über Silvester 2020 eröffnen, aber Corona durchkreuzte die Pläne. Über Pfingsten holten die Hannoveraner drei Tage einen Food-Truck vor das Restaurant in Braunlage, um zu testen, wie ihr Konzept angenommen wird – der Run auf den neuen Laden war immens. „Braunlage könnte noch gut zwei, drei Gastronomien gebrauchen, ohne dass wir uns gegenseitig Konkurrenz machen würden“, glaubt der Wirt.

Neues aus der Gastro-Szene Die Neuigkeiten rund um Hannovers Gastronomie-Szene jeden Donnerstag gegen 12 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kulinarische Highlights aus Hannover

Die Küche, die die beiden Gastronomen aus Hannover in Braunlage präsentieren, ist neu für den schönen Ort im Harz. „Italiener, Steakhouse, gute deutsche Küche und Harzer Spezialitäten gibt es hier schon. Deshalb haben wir unsere Karte angepasst und kochen unsere bekannten Highlights.“ Sie legen Wert auf regionale Produkte wie „Unser tägliches Brot “ von den Backgeschwistern, das sie mit einer regionalen Salami mit Walnüssen servieren. „Demnächst gibt es das Harzer Höhenvieh, ein besonderes Fleisch. Außerdem haben wir einen Harzer Whiskey von der Hammerschmiede, ich war begeistert von der Qualität.“

La Rock in Braunlage Quelle: Phil Haberkorn/Exanimo Media

Gute Weine gibt es im La Rock Braunlage natürlich auch. Am 9., 10.und 11. September findet das „La Rock“-Event „Betreutes Trinken“ statt, ein beliebtes Weintasting. „Ich freue mich besonders auf das Weingut Omina Romana. Die spielen in der Champions League“, schwärmt Ochotta. Hinter dem Label stünden Deutsche, die ein Weingut in der Nähe von Rom gekauft und es in die Spitzenklasse geführt haben. Das „Betreute Trinken“ hatte der Wirt vor vier Jahren mit dem Sommelier Gregor Jänecke- Nimptsch ins Leben gerufen. „Dabei wollen wir Fachwissen vermitteln, die Gäste aber nicht damit ersticken. Es geht um Spaß im Glas.“ 149 Euro kostet die Sause, bei der fünf Gänge, zehn Weine und 20 Menschen aufeinander treffen. Für das Event sind noch Plätze frei. Ab und an bekommt Ochotta auch Unterstützung und Besuch aus Hannover. So hilft ihm bei den Weinproben Maren Meyer (50) vor und hinter der Theke, Deutschlands erste weibliche Vorsitzende der Deutschen Barkeeper Union e.V.

Große Nachfrage im Harz

Aber auch im „La Rock“ in Hannover geht es weiter. Es wurde in den Sommermonaten mit neuen Stühlen, neuer Karte, neuen Weinen und neuem Geschirr aufgemöbelt, so dass ab 1. Oktober auch wieder an der Vossstrasse diniert werden kann. „Bis zum 20. Dezember werden wir Hannover bespielen und uns um unsere Stammgäste kümmern. Weihnachten und Silvester geht es wieder in den Harz, und wenn wir es mit dem Personal hinbekommen, werden wir in Braunlage an den Wochenenden auch weiter öffnen.“ Besonders glücklich ist Ochotta über seinen Neuzugang in der Küche. Mit Julia Orschiedt (22) hat er eine junge Köchin nach der Ausbildung übernommen, auf die er große Stücke hält. „Sie ist das Beste, was ich seit 20 Jahren beim Kochnachwuchs gesehen habe.“

Ihn wundere überhaupt nicht, dass die Nachfrage nach dem Harz und Braunlage immer größer wird. „Ich komme hier immer total runter, sobald ich hier bin – und das nur eine Stunde und zwanzig Minuten von Hannover entfernt“, so Ochotta. Die Fahrt sei auch immer einen kleine Zeitreise in seine Kindheit. „Vor gut 50 Jahren habe ich in Sankt Andreasberg Skifahren gelernt. Da sind wir jedes Wochenende mit dem Bus von Wolfsburg hierher gefahren. Erst raus in die Natur und mittags ging es in das Restaurant ,Tanne’ zum Essen.“

So schließt sich der Kreis. Und die „kleinen Alpen“, wie der Harz genannt wird, haben ein gastronomisches Highlight mehr.

„La Rock“, Kurparkweg 1a, 38700 Braunlage, Telefon: 05520/9999730. https://braunlage.la-rock.com/.

Das Wohlbefinden

Manchmal ist es so im Leben: Man fährt zum Skatturnier mit Freunden nach Clausthal Zellerfeld und kommt mit einem Appartementhaus zurück. Ganz so schnell ging es bei Jan Bollmann (46) nicht – aber fast. Denn bei dem Skatabend wurde er aufmerksam auf den Harz und vor allem auf den Standort Braunlage.

„Zurück in Hannover hatte ich einfach mal bei Immoscout geschaut und dieses Haus gefunden. Als ich mich im Ort umschaute, merkte ich, wie viele Investoren bereits tolle Appartements und Hotels renoviert haben. Und so entschied ich mich, etwas Besonderes zu schaffen. Ich habe das Haus komplett saniert und vier Apartments unter dem Namen ,wohlBfinden’ erschlossen.“

Das Wohlbefinden in Braunlage Quelle: privat

Das sollen Gäste nämlich: sich wohl fühlen, wenn sie eines der vier Apartments mit 40, 60 oder 100 Quadratmetern betreten. Ausgestattet sind sie mit Boxspringbetten und Smart-TV. „Mir war es wichtig, dass die Küchen voll ausgestattet sind und es auch ausreichend Kaffeebecher und Gläser gibt.“

99 bis 249 Euro kosten die Zimmer, an den Wochenenden und in der Hauptsaison etwas mehr. „Ich kann nur empfehlen, an den Oderteich zu spazieren oder mit einem Picknickkorb zum Wasserschutzbecken vor Königshütte zu fahren“, sagt Bollmann. „Der Zug in Braunlage nimmt gerade erst Fahrt auf. Ich bin aufgesprungen“, sagt er.

„wohlBfinden“, Bahnhofstraße 10, Braunlage, Telefon 01525/6490945. www.wohlbfinden.com

De Groot und Steinhoff

2013 machte sich Immobilienunternehmer Rainer de Groot (54) aus der Wedemark auf nach Braunlage und fand ein brach liegendes Örtchen vor, das im Investitionsstau steckte. Heute hat er hier viele Objekte, unter anderem das „Hotel Viktoria“, das „Ursprung“, die „Turmhäuser“, das „Harz-Chalet“, das „Stadt-Chalet“, das „Bachhaus“ und bald auch noch „Oma Ida“. „Er hat einfach das Potenzial gesehen“, so Anand Steinhoff (50), Freund und Geschäftspartner von de Groot. „In den 70er Jahren war Braunlage einmal das St. Moritz des Nordens. Der Ort war sehr angesagt – und das kann er auch wieder werden.“

Das Ursprung im Harz Quelle: Rainer Schilling

Der bekannte Interior-Designer aus Hannover ist inzwischen bei de Groot eingestiegen und hat auch beim Thema Wohnen und Einrichtung in vielen Objekten mitgewirkt. „Wir möchten den Ort zum Aufblühen bringen. Für mich birgt Braunlage auch ein gewisses Heimatgefühl, weil ich lange Zeit meiner Kindheit im Schwarzwald und in Freiburg aufgewachsen bin und die Berge sehr mag“, sagt Steinhoff. „Hier finde ich hundert Prozent Ruhe.“ Die nutzt Steinhoff auch mit seiner Familie, mit der er gerade eine Woche in Braunlage verbracht hat. „Das einzige, was wir noch brauchen, ist mehr gehobene Gastronomie.“ Er freut sich deshalb über das „La Rock“ in Braunlage. „Und ich weiß aus sicherer Quelle, dass gerade das nächste gastronomische Projekt entsteht.“

Designhotel Viktoria, Herzog-Wilhelm-Straße 10, Braunlage, Telefon 05520/9999081. https://designhotel-viktoria.de

Berg & Tal-Hotel

Vor drei Jahren erwarben Grundstückskaufmann Marek Triene (52) und Messebauunternehmer Florian Verfürth (44) aus Hannover fünf benachbarte Gebäude in Braunlage und bauten sie zu dem „Hotel Berg & Tal“ um. Bei ihnen kann man im modernen und gemütlichen Ambiente Apartments (ab 110 Euro, auf Wunsch mit Frühstück) oder Hotelzimmer (ab 90 Euro) buchen.

Berg & Tal-Hotel in Braunlage Quelle: Heine Warnecke

Die selbst gebaute Einrichtung ist stilvoll, es gibt Tagungs- und Yogaräume, eine Sonnenterasse, Parkplätze am Haus und einen Späti für den kleinen Hunger. „Der Harz hat sich gemacht“, sagt Betreiber Triene. „Von Hannover fährt man nur eine gute Stunde und ist in einer komplett anderen Welt“, schwärmt er. Kurzurlaube im eigenen Land seien durch Corona noch beliebter geworden. „Das ist ökologisch sinnvoll und man hat wenig Reisestress.“ Die gute Luft und die schöne Lage am Kurpark seien weitere Argumente für einen Trip in das Hotel.

„Hotel Berg & Tal“, Elbingeröder Straße 18-28, Braunlage, Telefon 05520/1012. www.bergundtal.de

W-Lodge One

Für sein Herzensprojekt „W-Lodge One“ ist Peter de Wit (57) sogar mit Frau Esther (46) und Sohn Stijn (10) von Hannover nach Braunlage gezogen. „Wir wohnen jetzt dort, wo andere Urlaub machen“, sagt der Unternehmer.

Die Apartments überzeugen mit ihrer gemütlichen Art, die man von alpinen Lodges kennt und ihrer liebevoll gestalteten Einrichtung. Da wird ein Schlitten mal zur Garderobe, und vom Waschtisch aus klappt man ein kleines Holzfenster zum Bett auf. Das Konzept des Paares: „Altes mit Neuem zu verbinden, Tradition mit Zeitgeist – und vor allem auch die Gäste untereinander.“

W-Lodge One in Braunlage Quelle: W-Lodge One

Das Besondere an den fünf Lodges, die Namen tragen wie „Rodel Lodge“, „Berg Lodge“ oder „Gipfel Lodge“, ist auch die Lage. Die Apartments liegen an der Braunlager Rodelpiste und auch der Loipen-Einstieg ist nur 80 Meter entfernt. Fast alle Apartments verfügen über Saunen und frei stehende Holzwannen, eine sogar über einen „Hotpot“, in den man sich nach einem Tag im Schnee im dampfenden, warmen Wasser niederlassen kann.

„Wir haben uns vor sechs Jahren bei einem Kurzurlaub in diesen Ort verliebt und dieses 100 Jahre alte Haus gefunden”, sagt Esther de Wit. Mit einer klaren Vorstellung vor Augen und viel Eigenleistung haben sie die alte Pension in drei Jahren zu dem gemacht, was sie heute ist – der „W-Lodge One“. „Wir haben wirklich keinen Stein auf dem anderen gelassen, alles kernsaniert, das alte Fachwerk freigelegt und angebaut.”

Von Luisa Verfürth und Julia Braun