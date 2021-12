Tolle Geschenkideen für Lokalpatrioten

Hannover

Wer etwas Individuelles verschenken will, findet bei Christina Timmermann viele handgearbeitete Unikate. Seit 25 Jahren entwirft die Künstlerin aus Hemmingen außergewöhnlichen Schmuck. Ihre Kreationen entstehen aus edlen Metallen, Porzellan und feinen Steinen. Dabei sieht der Schmuck nicht nur besonders aus, er ist auch haptisch auffällig und hat oft außergewöhnliche Oberflächen. Zu vielen Teilen gibt es auch die passenden Serien – vom Ring über Kette und Anhänger bis zu Ohrringen. Dabei ist der Metalldesignerin wichtig, dass der Schmuck bezahlbar bleibt. So gibt es zierliche Steckringe, die gerade sehr im Trend sind, bei ihr ab 35 Euro. Mehr Infos HIER im Internet.

Konfetti heißt die Kettenserie – sie startet ab 115 Euro. Quelle: Ilona Hottmann

Übrigens: Noch bis zum 22. Dezember laden Christina Timmermann und Keramik-Meisterin Marlies Adam-Hennecke zu ihrer Winterausstellung ins gemeinsame Atelier (Kapellenweg 7) in Hemmingen ein. Geöffnet ist dienstags bis freitags von zwölf bis 18 Uhr. Außerdem kann die Ausstellung am Sonnabend, 18. Dezember, und Sonntag, 19. Dezember, jeweils von zwölf bis 18 Uhr besucht werden. Neben Arbeiten der beiden Gastgeberinnen stellen weitere Künstlerinnen aus, so gibt es Wohn-Accessoires, Seifen, Textildesign, Wollschals, Mützen, Wandbilder und vieles mehr.

Schlauch mit Stil

Anders sein, sexy, aber mit Stil – das ist Pirate Business. Hinter dem Upcycling-Label steht die Hannoveranerin und Designerin Kerstin Klockow, die aus Feuerwehrschläuchen einfach alles macht – von Krawatten (ab 45 Euro) bis Korsagen (ab 250 Euro), von Hunde-Beißwürsten (ab 13 Euro) bis Taschen. Ihr Webshop ist eine wahre Fundgrube an kultigen Produkten. Und man befindet sich mit dem Style in prominenter Gesellschaft: So trägt Ivica Hirnstajn, Sänger von „A Date with Mary“ einen Pirate-Schlips (Foto), ebenso wie Andi von den Toten Hosen. www.piratebusiness.com

Hingucker Hannover

Das Label Roderbruch steht für stylische Shirts und Hoodies, deren coole Prints stes einen Bezug zu Hannover haben.

So erzählen die beiden Designer Kathrin Kiehne-Lemnitz und Robert Wiegmann mit ihren Motiven immer auch eine kleine Geschichte über die Stadt. Die Shirts werden im Siebdruckverfahren gefertigt, die Farben sind vergan, die Stoffe sind fair und bio. Einige Shirts sind im Shop vorrätig, wer eine andere Farbe oder Kombination bestellen will, kann sich auch im Baumkastenprinzip Druck, Farbe und Shirt oder Hoodie aussuchen und in Auftrag geben.

www.roderbruch.de

Lineares Licht

Aus recycletem Holzfurnier hat der hannoversche Innenarchitekt und Designer Rostislav Anissimov die Lampe „Star.Light“ (129 Euro) entworfen. Durch die geometrisch angeordneten Holzmodule zeigt sie ein harmonisches, verspieltes Licht. Es gibt sie im Popup-Store von Fashion Born in der Niki-de-Saint-Phalle-Promenade 48 und online.

Flaschen mit Filz

Schöne Farben, natürliche Materialien und die Formen der Natur – dafür steht die Designerin Dorothee Lehnen. Vor 20 Jahren hat die Hannoveranerin ihr Label gegründet, vor zwei Jahren zog sie aus der Nordstadt mit ihrem Unternehmen in die Wedemark (Schlager Chaussee 21a). Hier hat sie ihr Atelier, hier gibt es auch einen vielfältigen Manufaktur-Shop, wo sie Tischläufer, Sets, Geschirrtücher, Schürzen, Kissen, Taschen und Papeterie aus ihrer aktuellen Kollektion verkauft. Am bekanntesten sind dabei sicher ihre gefilzten Herzwärmeflaschen (39,90 Euro), aber auch die Leinenkissen mit grafischen Mustern (ab 59 Euro) sind echter Hingucker. Bei all ihren Produkten ist ihr in der Produktion der ökologische Fußabdruck wichtig. Lehnen verwendet nachhaltige Wolle, Öko-Druckfarben und sucht Lieferanten in der Umgebung.

Kissen und Filzflaschen gibt es zur Zeit auch in der Weihnachtsausstellung im Hemminger Atelier (Kapellenweg 7).

https://dorotheelehnen.de

Lässiges Label

Anna Meldeleeva designed für das Label Monsterschaf lässige Hemden – echte Lieblingsstücke, die einzigartig sind und ewig halten. Sie werden nach Maß per Hand gefertigt. Es gibt verschiedene Modelle, am besten verschenkt man einen Gutschein, damit man sich das gute Stück so anfertigen lassen kann, wie es einem gefällt. Hemden aus Leinen gibt es ab 199 Euro. Etwas ganz Besonderes sind auch die wetterfesten Hüte ab 180 Euro. Mehr Infos unter Telefon 0151/50990969 oder unter www.monsterschaf.de

Sportlich und schön

Ann Müller entwirft Mode, die auf Understatement und edelste Materialen setzt. Die Mischung aus elegant und sportlich macht ihre Kollektion tragbar und dennoch ausdrucksvoll. Dabei setzt die Designerin aus Hannover ganz auf „Made in Germany“, die Herstellung findet in Niedersachsen, Thüringen und Bayern statt. Der knielange Kapuzenmantel aus Wolle ist figurnah geschnitten und kostet 239 Euro, das Kleid 189 Euro.

Vom 13. bis 23. Dezember (montags bis freitags von zwölf bis 18 Uhr, sonnabends von zwölf bis 16 Uhr) trifft man die Designerin in ihrem Pop-up-Store (Podbielskistraße 6).

https://annmueller.de

Künstlerische Keramik

Die Keramiker-Meisterin Marlies Adam-Hennecke gestaltet liebevolle Objekte und schafft dabei dank verschiedener Techniken ganz unterschiedliche Tonarbeiten – wobei bei allen ihre Vorliebe für skandinavischen Stil und Lebensart erkennbar ist. Ihre Krüge, Vasen, Schalen und das Geschirr haben eine schlichte und klare Formsprache, verspielter werden sie erst durch die optische Gestaltung mit Farben oder dem Umdruckverfahren auf Keramik, für das die Designerin ebenfalls bekannt ist.

All ihre Arbeiten entstehen in ihrem Atelier an der Töpferscheibe. Die runden Vasen kosten ab 20 Euro, ebenso gibt es viele Becher und Tassen ab 20 Euro, die entweder als Einzelstück oder als Service gekauft werden.

Ein Besuch in ihrem schönen Fachwerkhaus in Hemmingen (Kapellenweg 7), in dem sich das große Atelier befindet, lohnt sich. Und wenn man nicht das richtige Stück für sich findet, kann man mit der Künstlerin seine besonderen Wünsche besprechen und Produkte in Auftrag geben. Zusammen mit Christina Timmermann lädt sie dort derzeit zur Winterausstellung ein.

Wer es in dieser Zeit nicht schafft, kann auch telefonisch einen Termin vereinbaren: Telefon 0511/425630. www.adam-hennecke.de

Weiche Wolle

Seit 2012 fertigt Sabine Joseph aus Burgwedel in Handarbeit hochfein gestrickte Lieblingsstücke aus hochwertigen Materialien an: Kaschmir, Alpaka, Leinen, besonders langstapelige Baumwolle und vor allem extrafeine Merinowolle. Ihre Wolle ist fair gehandelt, mulesingfrei und schadstoffarm gefärbt und mit keinerlei chemischen Stoffen belastet. Leichte Sommertücher kosten beispielsweise 89 Euro, Plisseeschals 135 Euro, Dreieckstücher 189 Euro. Eine Auswahl an Strickware gibt es in der Winterausstellung am Kapellenweg 7 in Hemmingen.

www.josephknitwear.com

Von Maike Jacobs