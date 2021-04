Hannover

Schon in ihrem Kinderzimmer stapelten sich in den Regalen die Bücher, dicht an dicht drängten sich die Geschichten von Ronja Räubertochter, Pippi Langstrumpf, der kleinen Raupe Nimmersatt, der Häschenschule und den Kindern aus Bullerbü. Titel wie diese stehen heute immer noch bei Lea Käßmann (34) daheim in Hemmingen. Mittlerweile ist sie selbst Mutter von zwei kleinen Söhnen.

Zu den Lektüren aus den Kindertagen von Mama kommen für die beiden Jungs neben Klassikern wie „Gute Nacht, Gorilla“, modernen Geschichten wie „Das Dunkle und das Helle“ und Abenteuern von Hannovers Kinderbuchkönig Ingo Siegner (56) noch ganz besondere Bücher hinzu – die ihrer Mutter selbst nämlich!

Kürzlich ist mit „Der kleine Waschbär traut sich was“ (bene!, 20 Seiten, 15 Euro) der vierte Band aus der Reihe um das niedliche Tierchen mit schwarzer Gesichtsmaske und geringeltem Schwanz erschienen. „Die Geschichte handelt von einer klassischen Situation, die viele Eltern und Kinder kennen: der Start in den Kindergarten“, erzählte Käßmann der NP via Videotelefonie.

Liebenswerte Hauptfigur: In den Geschichten von Lea Käßmanns kleinem Waschbären finden sich auch christliche Werte. Quelle: bene!

Das Zuhause und die Eltern loslassen, sich auf neue Umstände einlassen, „da brauchen nicht nur die Kleinen Mut, sondern auch die Eltern“. In der Geschichte lernt der kleine Waschbär, an sich selbst zu glauben. Die 34-Jährige ist die Tochter der früheren Landesbischöfin Margot Käßmann (62) – welche Rolle spielt der Glaube im Buch? „Der christliche Gedanke ist zwar da, aber eher im Hintergrund als eine von mehreren mutgebenden Quellen“, erklärt Lea Käßmann.

Geborgenheit und Zuversicht – auch in Zeiten von Corona

Sie wünscht sich durchaus mehr Wissen über Religion als Teil unserer Kultur, „das Thema reibt sich heutzutage allerdings mit Ansichten unserer Generation“. In ihren Büchern will sie jedoch nicht mit moralischem Zeigefinger daherkommen: „Es geht um den schönen Gedanken zu wissen, dass da jemand ist, zu dem man sprechen kann. Zu wissen, nicht allein zu sein und vor allem so gut zu sein, wie man ist. Das ist die Botschaft.“ Gerade in Zeiten von Corona sei es zudem wichtig, Geborgenheit und Zuversicht zu transportieren.

Mutter und Tochter: Margot und Lea Käßmann haben auch schon gemeinsam Kinderbücher veröffentlicht. Quelle: Dröse

Lea Käßmann ist glücklich, ihren eigenen Weg zum Glauben gefunden zu haben. „Ich hatte ja von klein auf direkten Bezug zum Christentum“, sagt sie im Hinblick auf die Ämter und Funktionen ihrer Eltern, der Vater war Pastor. Als Jugendliche habe sie aber „andere Sachen im Kopf gehabt“. Erst später, insbesondere als die eigenen Kinder kamen, seien Kirche und christliche Gedanken wieder stärker in den Vordergrund geraten: „Das große Ganze sehe ich heute anders.“

Spaziergänge aus der Kindheit als Inspiration

Als sie den kleinen Waschbären im zweiten Band nach Gott fragen ließ, hat sie da Rat von ihrer Mutter eingeholt? Lea Käßmann lacht. „Ehrlich gesagt musste ich das gar nicht. Ich bin einfach meine Kindheitserinnerungen durchgegangen.“ Da fielen ihr Spaziergänge mit den Eltern und ihre kindlichen Fragen ein: „Ist Gott in den Blumen? Und den Tieren?“ Davon zehrt die Autorin bis heute.

Mit möglichen Themen für die Waschbären-Reihe hat sich Lea Käßmann intensiv beschäftigt. Und dabei Kindern wie Eltern zugehört. In ihrem Umfeld hat sie davon jede Menge: Drei Nichten und zwei Neffen hat sie durch ihre Schwestern Hanna (34, sie ist ihre Zwillingsschwester und fünf Minuten älter) und Sarah (38), außerdem gibt es da noch die Familie um ihren Mann sowie Freunde mit kleinen Kindern.

Familie Käßmann: Margot und Eckhard Käßmann haben die vier Töchter (von links) Hanna, Lea, Esther und Sarah. Das Foto stammt aus der Weihnachtszeit 2001. Das Ehepaar Käßmann hat sich im Jahr 2007 nach 26 Ehejahren scheiden lassen. Sie ist heute mit ihrer Jugendliebe Andreas Helm liiert. Quelle: Archiv

Und seit die 34-Jährige selbst Mutter geworden ist, hat sie bemerkt, wie sich die eigene Wahrnehmung verschiebt: „Kinder stellen so viele Fragen. Nach dem Universum. Nach Gott. Nach Größerem.“ In das nächste Buch um den kleinen Waschbären, das im Herbst erscheinen wird (es dreht sich um Traurigkeit und Abschied) sind sogar zwei Zitate von ihrem großen Sohn eingeflossen. „Kinder müssen nicht immer nur bewahrt werden, man kann ihnen durchaus etwas zumuten und auch von schweren Themen wie dem Tod erzählen. Es kommt eben darauf an, wie man das macht.“

Für die Bilder zu ihren Waschbären-Geschichten hat Käßmann die Illustratorin Jana Walczyk (31) engagieren können. „Ich finde ihre Arbeit toll, wir haben uns auf Anhieb verstanden“, erzählt sie. „Sie baut viele liebevolle Details ein, es gibt da zum Beispiel eine kleine Nebenhandlung zwischen zwei verliebten Mäusen.“

Käßmanns Kindern fehlen die Spielkameraden

Die Veröffentlichung des neuesten Exemplars hat die zweifache Mutter zu Hause erlebt: Vor Kurzem endete ihre Elternzeit, ihre Arbeit im gemeinnützigen Verein Juuuport (unterstützt junge Menschen bei Problemen im Internet, setzt sich für respektvollen Umgang in der Onlinekommunikation ein) der Niedersächsischen Landesmedienanstalt erledigt sie im Homeoffice. Eine Herausforderung: „Meinen Kindern fehlen ihre Spielkameraden, der Große war seit Wochen nicht im Kindergarten. Seit Monaten wissen wir insgesamt nicht, wie es weitergeht.“

Ihre Familie hangelt sich während der Corona-Pandemie von Tag zu Tag, von Woche zu Woche. Und während sie ihre Jungs insgesamt in einem behüteten Umfeld weiß, ist sie sehr in Sorge „um die Kinder, die von ihren Eltern keinen strukturierten Tag vorgeben bekommen“. Käßmann ist enttäuscht, dass in der öffentlichen Diskussion die Stimme von Familien erst so spät gehört wurde. „Das hat mich erschreckt. Eigentlich bin ich davon ausgegangen, dass Belange von Kindern in Deutschland weit vorne liegen“.

Lea Käßmann Geboren am 7. April 1986 in Alsfeld. In Hessen besucht sie Grundschule und Gymnasium ehe die sechsköpfige Familie (Lea Käßmann hat eine Zwillingsschwester und zwei weitere Schwestern) nach Hannover zieht. Sie macht 2005 Abitur an der Wilhelm-Raabe-Schule. Zunächst studiert sie Philosophie, Künste und Medien in Hildesheim. „Philosophie wurde mir als Schwerpunkt zu abstrakt“ – sie wechselt zu Literatur als Hauptfach an die Leibniz-Universität Hannover, macht 2012 den Master-Abschluss. In Hamburg arbeitet sie in der Online-Reaktion des Magazins „Geolino“, volontiert und arbeitet im Verlag Friedrich Oetinger. 2017 kehrt sie nach Hannover zurück, wird Redakteurin und Pressereferentin beim Verein Juuuport. Mit ihrem Mann und zwei Söhnen lebt Käßmann in Hemmingen. Sie ist gerne draußen, fährt Rad, verbringt viel Zeit mit der Familie, reist und liest gerne.

Bei der Freizeitgestaltung setzt sie unter anderem – man ahnt es – aufs Vorlesen: „Das ist eine intensive Zeit, in der man sich einander bewusst zuwendet.“ Ihr Mann stöhnt bereits, wenn die 34-Jährige mal wieder neue Bücher anschleppt, „ich kaufe viele zu viele“, gesteht sie. Ihre Rechtfertigung, dass Vorlesen kindliche Sprachentwicklung fördert, sticht dann natürlich. Vom gemeinsamen Spaß währenddessen mal ganz abgesehen!

Von Mirjana Cvjetkovic