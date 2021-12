Tipps zu Weihnachten: Schöne Geschenke für Kinder aus Hannover

Hannover

In Lillemos Welt möchte man am liebsten selbst wieder zum Kind werden. Hinter dem Label steht die hannoversche Designerin Marie-Luise Höhn. Für den Stoffhersteller Lillestoff aus Hannover entwirft sie Designs, die einen ganz eigenen Kosmos darstellen. Denn ob Pferd Ferdinand, Fledermaus Flederklaus, Bodo, der Hund, Titus, der Tiger oder Oswald, der Fuchs – Lillemo-Figuren sind in ihrer reduzierten, plakativen Art ein liebevoller Hingucker.

Hier trabt Pferd Ferdinand. Quelle: lillemo

Wer ein wenig nähen kann, kann aus ihren Stoffdesigns wunderschöne Shirts, Mützen, Schals und mehr zaubern. Es gibt die kleinen Lillemo-Helden aber auch als Aufnäher in Höhns Etsy-Shop. Oder als Druck auf T-Shirts, Tassen, Flaschen, Brotdosen, Brettchen, Stoffbeuteln, Fußmatten, Kaffeebechern, Postern und mehr in ihrem Merchrocket-Web-shop zu kaufen. www.lillemo-blog.blogspot.com www.lillemo.merchrocket.shop

Zum Mutmachen

Taschenmonster heißen diese witzigen kleinen Kerle, die sofort ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. Und sie helfen – ob bei der Klassenarbeit, beim Sportturnier oder Referat, sie passen in jede klitzekleine Tasche und lassen ihren Träger nie allein. Denn das ist ihr Job: Mut machen, Daumendrücken und Glück bringen.

Taschenmonster Quelle: anni Seifert

Jedes Monster wird von der Illustratorin und Texterin Anni Seifert per Hand genäht. 14,90 Euro kostet es ohne Mütze, 20,90 Euro mit. Anni Seifert bietet sie im Etsy-Shop Annimi an, ganz Eilige können sie auch nach Verabredung bei ihr abholen. www.annimi.de

Zum Freude machen

Diana Kohne ist Illustratorin für Unternehmen und Verlage. Bei der Arbeit in ihrer Grafikwerkstatt „Hand und Maus“ in Linden sind jede Menge farbenfrohe, lustige und schräge Figuren entstanden. In ihrem Internetshop bietet sie Wimmelposter, Grußkarten, Postkarten, Stempel, Tassen, Bücher und vieles mehr an. Wer einmal auf ihrer Seite ist, kommt aus dem Stöbern nicht mehr so schnell heraus.

Handtuch Diana Kohne Quelle: Diana Kohne

Das kleine, flauschige Handtuch „Wilde Tiere“ (30 mal 50 Zentimeter) kostet beispielsweise 14,90 Euro, Grußkarten wie „Abendmahl der Tiere“ gibt es ab drei Euro, als Poster kosten die Bilder ab 10,90 Euro. Die Artikel gibt es über den Webshop oder per Click und Collect direkt bei ihr zu kaufen. www.handundmaus.de

Zum Kuscheln

Lydia Sattler von Zauselpferd macht Spielzeug und Accessoires für Babys, Kleinkinder und ihre Eltern. In ihrem Laden in Groß Munzel (Dammstraße 23) gibt es viele Dinge, die man sofort mitnehmen kann. Aber die eigentliche Idee ist, dass alles auf Kundenwunsch in Größe, Farbe, Stoffqualität angepasst und angefertigt oder personalisiert wird.

Zauselpferd Quelle: Lydia Sattler

Bei Zauselpferd gibt es Decken nach Wunschmaß ab 19 Euro, Kissen mit Namen ab 15,90 Euro, Mini-Kuscheltiere ab 25 Euro, Spieluhren wie der Pinguin ab 37 Euro, Knistertücher ab 14,50 Euro und vieles mehr... www.etsy.com/de/shop/Zauselpferd

Zum Anziehen

Superschöne Statement-Shirts mit coolen Sprüchen hat die Designerin Sandra Paradiek aus Linden entworfen. Die Raglan-Sweatshirts mit Ripp-Bündchen gibt es in dunkelblau und grau, sie sind schmal geschnitten und innen kuschelig angeraut. Es gibt sie ab Größe 98 – und auch in den Erwachsenengrößen von S bis XL. So können Mütter und Töchter gut im Partnerlook gehen. Die Shirts gibt es mit verschiedenen Motiven ab 59 Euro im Webshop: www.miss-patty.de/collections/mode

Zum Nähen

Ein ganz persönliches Geschenk ist der Rucksack „Fernweh“. Denn ihn näht man nach einer Anleitung vom Schnitthersteller „Lotte & Ludwig“ selbst. Damit man aber bis Weihnachten nicht völlig überfordert ist, hat die hannoversche Firma Lillestoff fertige Panele auf Canvas drucken lassen (ab zehn Euro). Auf dem Panel sind alle Schnitteile des Taschenschnittmusters enthalten. Eine Nähanleitung für den Rucksack gibt es beim Kauf des DIY-Panels dazu. Außerdem hat „Lotte & Ludwig“ eine Videoanleitung zum Taschenschnittmuster erstellt. Der Fernweh-Rucksack ist zum Aufklappen und ideal für Ausflüge, denn im Inneren gibt es viel Platz für das liebste Spielzeug.

Zum Mitwachsen

„Frau Wpunkt“ macht Kindermode aus Naturstoffen wie zum Beispiel Overalls aus Wollwalk oder Baumwollfleece. Alle Produkte sind mit viel Liebe in Handarbeit gemacht und individualisierbar. Sie bestechen durch schlichtes Design, Tragekomfort und lassen sich wunderbar kombinieren. Die Schnitte wachsen mit und können immer über zwei Größen getragen werden.

Frau W. Quelle: Frau W.

Produziert wird ausschließlich in Deutschland. Im Webshop und auf Instagram (@frauwpunkt) lässt sich prima stöbern, Geschenkgutscheine gibt es schon ab zehn Euro. Infos unter www.frauwpunkt.de

Zum Spielen mit Holz

EverEarth ist ein Spielzeughersteller aus Hannover, der sich auf Holz spezialisiert hat. Das Spielzeug ist aus umweltbewussten Materialien gefertigt und wenn, nur mit wasserbasierten, schadstofffreien Farben bedruckt.

Die Auswahl im Webshop ist groß, gerade für Babys und jüngere Kinder – ob Puzzle, Greiflinge, Holzfahrzeuge, Puppenhaus, Werkbank und mehr. Für jedes Produkt, das EverEarth verkauft, lässt es über „Plant-a-Tree“ einen Baum pflanzen.

Meine erste Honigernte Quelle: Biene

Ein echter Verkaufsschlager sind die Küchensets wie das kleine Frühstück (25,95 Euro) mit Toaster, Toastbrot, Butter, Marmelade, Messer und mehr – natürlich alles aus Holz. Ebenfalls neu im Sortiment ist das Brettspiel „Meine erste Honigernte“ mit Farbwürfeln. Dabei erfahren Kinder viel über Bienen: Gemeinsam gilt es, die Blüten der unterschiedlichen Blumen mit den Bienen zu bestäuben und so Honig zu produzieren. www.everearth-shop.eu

Von Maike Jacobs