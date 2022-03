Hannover

Es ist die Zeit der Lockerungen, seit 4. März gelten neue Corona-Schutzmaßnahmen. Bei Veranstaltungen mit mehr als 2000 Personen bleiben Ungeimpfte weiterhin draußen, für Geimpfte oder Genesene entfällt aber die Pflicht, einen negativen Schnelltest (oder die Boosterimpfung) vorzuweisen. Bei 2G gilt draußen eine Beschränkung auf 75 Prozent Auslastung, drinnen bleiben die bisherigen Abstandsregelungen – also Sitzplätze im Schachbrettmuster. Die Abstandspflicht entfällt allerdings, wenn der Veranstalter freiwillig bei 2G-plus bleibt.

Bitte informieren Sie sich tagesaktuell über Zulassungsregeln oder etwaige Absagen der Veranstalter. Die NP gibt montags Tipps für die kulturelle Woche, wir verweisen sowohl auf Liveveranstaltungen als auch auf Streamingangebote. Veranstalter können sich mit Informationen gern bei der NP melden, einfach eine E-Mail an hannover@neuepresse.de schicken.

Diagnose in der Stofftierklinik im Zoo

Ärzte stellen Diagnosen in der Stofftierklinik im Zoo. Quelle: Zoo Hannover

Hat sich der Teddybär beim Spielen den Fuß verstaucht? Will der Knuddeldrache nicht mehr fressen? Dann können sich Kinder und ihre Eltern am Sonnabend, 12. März, eine Diagnose in der „Stofftierklinik“ im Zoo Hannover (Adenauerallee 1) holen. Von zwölf bis 15 Uhr ist im Prunksaal des Maharadschas im Dschungelpalast Sprechstunde, die Zoo-Docs legen für jedes kranke Stofftier eine Patientenakte an und erklären Schritt für Schritt die Behandlung. Fiebermessen, Röntgen, Ultraschall, Pflaster, Spritzen und Verbände – kleine Zoobesucher, die die Heilung ihres Plüschlieblings verfolgen, bauen so auch Ängste vor Praxisbesuchen und medizinischen Diagnosen ab. Für den Besuch der Stofftierklinik ist keine Anmeldung nötig, es fallen neben dem Zoo-Eintritt (12,70 bis 19,90 Euro) keine weiteren Gebühren an. Alle Infos finden Sie hier.

Auf dem Schützenplatz regieren die Dinosaurier

Riesig: Die Dinosaurier auf dem Schützenplatz sind eine Attraktion für Kinder. Quelle: Christian Behrens

Große Tiere auf dem Schützenplatz: „Dinosaurier – im Reich der Urzeit“ heißt die Ausstellung mit lebensgroßen Nachbildungen von Tyrannosaurus Rex, Triceratops und Brachiosaurus. Bis 20. März gastiert die mobile Dino-Schau mit den 50 Riesen, auf denen Kinder auch herumklettern dürfen. Geöffnet ist mittwochs bis freitags von 14 bis 18 Uhr, sonnabends und sonntags von elf bis 18 Uhr. Eintritt kostet zwölf, ermäßigt zehn Euro. Es gibt auch ein Ausgrabungscamp, Dinosaurierfilme und eine Hüpfburg. Weitere Infos finden Sie hier.

Musikalische Wundertüte „Cumber Libre“

Bei „Cumber Libre“ geht es um Lieblingslieder. Quelle: Florence Schreiber

Der Mittwoch auf der Cumberlandschen Bühne des Schauspielhauses (Prinzenstraße 9) ist eine Wundertüte: In der Reihe „Cumber Libre“ präsentieren Schauspielerinnen und Assistenten zwischen Proben, Pausen und Premieren Momentaufnahmen ihrer Arbeiten. Jeder Abend ist anders. Mittwoch, 9. März, geht es ab 20 Uhr unter dem Motto „Sing’s mir“ um Lieblingslieder. Tickets kosten fünf Euro, wer mag, kann per Mail an kommunikation@staatstheater-hannover.de vorab Songwünsche schicken.

Kinder lernen Cello und Englischhorn kennen

Virtuell lernen Kinder das Cello kennen. Quelle: Jens Kalaene

Hier gehen Kinder auf musikalische Entdeckungsreise: Die Oper bietet am Sonnabend, 12. März, zwei Online-Veranstaltungen. Bei „Musik.er.leben“ werden ab elf Uhr parallel das Cello und das Englischhorn vorgestellt. In 45 Minuten erfahren Kinder von Mitgliedern des Staatsorchesters alles Wissenswerte über die Instrumente. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung auf der Homepage der Oper ist erforderlich – es wird ein Link zur Zoom-Sitzung verschickt. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Familien begrenzt.

Weltmusik mit Brazzo Brazzone im Pavillon

Hannovers Italoband Brazzo Brazzone spielt im Pavillon. Quelle: privat

Hannovers Italo-Band „Brazzo Brazzone“ feiert zehnten Geburtstag – mit Corona-Verspätung. Am Freitag, 11. März, kann man im Pavillon (Lister Meile 4) den mitreißenden Mix aus Jazz, Rock, Balkan-Pop und Latin-Grooves erleben. Eine Combo mit Weltmusik-Mission, schrillen Klamotten und viel Humor. Tickets für das Konzert ab 20 Uhr kosten 19,60 Euro im Vorverkauf. Mehr Informationen finden Sie hier.

Letzte „Circus“-Woche im GOP

Ohne Worte: Clown Edouardissimo leitet durch den „Circus“-Abend im GOP. Quelle: Christian Behrens

Lust auf einen Besuch in der Manege? Noch bis 13. März läuft im GOP (Georgstraße 36) die Show „Circus“. Das Varieté verneigt sich vor der Poesie der großen Zirkuswelt – und bietet ein Ensemble rund um Pantomimen-Clown Edouardissimo, das artistische Höchstleistungen mit einer humorvollen Erzählung präsentiert. Gespielt wird Mittwoch und Donnerstag ab 19.30 Uhr, Freitag ab 18.30 Uhr, Sonnabend ab 18.30 und 21.30 Uhr, Sonntag ab 14 und 17 Uhr. Tickets kosten 35 bis 49 Euro.

Extrawürste im Tennisklub

In der Hinterbühne geht es um die „Extrawurst". Quelle: Handout

Im Theaterstück „Extrawurst“ geht es tatsächlich um die Wurst – oder eben auch nicht. Schauplatz der Handlung ist ein Tennisclub, es geht um die Anschaffung eines Grills- und darum, ob man für ein muslimisches Vereinsmitglied einen zweiten kaufen muss. Und schon ist man mitten in einer gesellschaftspolitischen Diskussion, die hier in eine Komödie verpackt und trotzdem hochaktuell ist. Die Theatergruppe Tribüne zeigt das Stück in der Hinterbühne (Hildesheimer Straße 39a) in der Südstadt am Freitag, 11. März, und Sonnabend, 12. März, jeweils ab 20 Uhr. Tickets kosten 16, ermäßigt zwölf Euro. Infos auf der Homepage des Theaters.

Cammock gibt Menschen eine Stimme

Künstlerin: Helen Cammock in der Kestnergesellschaft. Quelle: Dröse

Bevor sie sich einem Fotografiestudium widmete, war Helen Cammock Sozialarbeiterin in England. Ihre künstlerischen Arbeiten haben mit Themen wie Ungleichheit, sozialem Gefälle, Integration und Teilhabe zu tun, sie holt in ihren Videoarbeiten und Installationen Menschen ins Licht, die sonst kaum eine Stimme haben. Nun ist die Turner-Preis-Gewinnerin in der Kestnergesellschaft (Goseriede 11) zu sehen. Mit Bewegtbild, Installation und Plakatkunst, es geht um Politik, aber auch um die Freude am Müßiggang. Die Schau läuft bis zum 22. Mai, geöffnet ist Dienstag bis Sonntag von elf bis 18 Uhr (Donnerstag bis 20 Uhr). Weitere Informationen: www.kestnergesellschaft.de

Auf den Spuren des Universalgenies Leibniz

Einblicke: Rainer Künnecke schlüpft in die Leibnizrolle. Quelle: Hannover.de/Tobias Wölki

Auf den Spuren von Leibniz können Besucher des Großen Gartens derzeit täglich von 9 bis 16.30 Uhr wandeln: Die App Actionbound, die sich ganz einfach auf dem Smartphone herunterladen lässt, führt auf einer digitalen Gartenrallye zu 13 Orten in den barocken Anlagen. Dort gilt es, spielerisch mathematisch-technische, philosophische und kulturhistorische Aufgaben zu lösen. Auch das Leben am hannoverschen Hof in der Barockzeit wird in den Blick genommen. Am Ende lüften die Teilnehmenden das Leibnizsche Vermächtnis und können eine Bastelanleitung für ein überraschendes Experiment herunterladen. Übrigens: Schauspieler Rainer Künnecke schlüpft in die Rolle des Universalgelehrten und gibt den Rätselteams in kurzen Filmen Tipps.

Von NN