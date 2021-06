Hannover

Reggae, Dancehall, Hip-Hop und vor allem gute Laune bringen Culcha Candela auf die Bühne. Dabei sollte man genau hinhören, denn bei aller Partylust und den vielen tanzbaren Hits haben die Texte der Berliner Band oft auch einen ernsten und gesellschaftlichen Hintergrund. So schlägt ihr Herz stark für soziales Engagement gegen Rassismus, Sexismus und Homophobie. Auch sind ihnen die Anliegen von Kindern und Jugendlichen in Deutschland besonders wichtig.

Die vier Musiker sind am Freitag, den 18. Juni, bei der Open-Air-Reihe Back-On-Stage von Hannover Concerts auf der Gilde Parkbühne am Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg. Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn ist um 20 Uhr. Sitzplatz-Karten kosten ab 41,90 Euro.

Desimos Spezial-Mix im Pavillon

Kabarett, Satire, Musik, Schabernack, das präsentiert Zauberer Desimo im Pavillon, Lister Meile 4, am Donnerstag, ab 17.30 Uhr. Als Verstärkung hat er einen wahrheitsliebenden Liedermacher, einen Comedian, der den Büroalltag auf die Schippe nimmt, und einen Virtuosen des Tastenkabaretts. Karten kosten 21,50 Euro.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit Kay Ray am Blauen See

Seit fast 30 Jahren ist er im Showbiz. Mit seinem Humor und den scharfzüngigen Sprüchen, mit Trash und Comedy provoziert, singt, spricht und verzaubert Kay Ray sein Publikum immer wieder aufs Neue. Am Mittwoch eröffnet der wilde Entertainer die diesjährige Open-Air-Reihe „Kultur on the Beach“ vom Leibniz Theater im Azurra Beach, Am Blauen See 119, in Garbsen. Tickets für die „Kay Ray Show“ gibt es ab 28,90 €, sie sind online buchbar unter: www.leibniz-theater.de

Mit Segway durch die Stadt

Die Segway-Touren, bei denen man durch die Stadt cruisen und viele spannende Details über Ort und Leute erfährt, starten wieder. So können die Teilnehmer mit den selbstbalancierenden Fahrzeugen auf den Spuren von Massenmörder Fritz Haarmann oder des Universalgelehrten Gottfried Leibniz fahren, Zauberer Cody Stone treffen oder sich frivole Geschichten aus dem Welfenhaus anhören. Die Touren kosten jeweils 60 Euro. Mehr Infos unter: www.6-way.de

Lotte live

Endlich wieder live auf der Bühne stehen, für Lotte bedeutet das ganz großes „Glück“. Neben vielen bekannten Hits von ihrem Album wie „Auf das, was da noch kommt“ und „Schau mich nicht so an“ wird sie bestimmt auch ihren neuen Song „Bleib’ noch’n Tag (Ladadi)“ singen. Einlass ist um 18.30 Uhr, Beginn 20 Uhr. Karten ab 37,50 Euro gibt’s unter: www.hannover-concerts.de/termine/lotte-2/

Freiwillig for Future

Wie kann man sich für eine nachhaltigere und faire Welt einsetzen? Auf Einladung vom Wissenschaftsladen Hannover stellen am Sonnabend, den 19. Juni, auf der Engagement-Messe „Freiwillig for Future“ auf dem Weißekreuzplatz 13 Organisationen, darunter die Naturfreundejugend, der Freundeskreis Malawi, Ökostadt und das Freiwilligenzentrum Hannover, ihre Arbeit vor. Der Eintritt zur Open-Air-Messe ist frei.

Musik und Comedy

Seit zehn Jahren begeistern Friedolin Müller und Wiebke Eymess als Liebespaar ihr Publikum. Im Jubiläumsprogramm am kommenden Freitag bietet das Duo „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“ im Pavillon an der Lister Meile 4 neben Lieblingsstücken auch neue Texte und Songs. Und das Beste daran: Da sich die beiden mal wieder nicht einig sind, dürfen die Fans über die Auswahl bestimmen. Tickets ab 21,50 Euro hier: pavillon-hannover.de/event/details/77072/das-geld-liegt-auf-der-fensterbank-marie/

Me & Ms Jacobs mit Vintage-Pop

Sie können’s kaum erwarten: „Wir freuen uns riesig“, schwärmt Lina Jacobs (22), die Frontsängerin der Pop-, Soul- und Blues-Band Me & Ms Jacobs. Denn am Freitag spielen die Musiker von 19 Uhr an im Cavallo an der Dragonerstraße 34. „What Happened“ wird auf alle Fälle dabei sein, der Song, den die Band bald als ihre erste Single veröffentlichen wird. Der Eintritt ist frei. Blechbläser unterstützen den Vintage-Sound der Band.

Solo-Theater

„Comeback“ heißt das Theaterstück von Tobias Malcharzik. Bereits als Kind hat die Theatermacherin eine Drag-Performance in einer Turnhalle aufgeführt. Daran knüpft sie jetzt an und erzählt in Interview-Schnipseln, Songs und Imaginationen über queere Kindheitserfahrungen und Gedanken über die Zukunft. Das einstündige Solo-Stück beginnt um 19.30 Uhr im Kulturzentrum Pavillon, Lister Meile 4. Karten zwischen sechs und 14 Euro gibt es unter: https://pavillon-hannover.de/event/details/48567/comeback/

Von NP