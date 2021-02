Hannover

Nach dem 20. Dezember musste Tosari Udayana (19) erstmal vieles sacken lassen und zur Ruhe kommen. „Und mir die Liveshows im Internet ansehen, die kannte ich ja noch gar nicht.“ Wie auch? Das Talent aus Hannover hatte ja selbst auf der großen Bühne von „The Voice of Germany“ gestanden, war im Halbfinale und Finale live aufgetreten. Am Ende gewann Paula Dalla Corte (19) die Castingshow. Tosi, wie Udayana nur genannt wird, landete auf Platz fünf.

Wie war es für ihn, seine Live-Shows zu sehen? „Es waren nicht meine besten Auftritte“, sagt er selbstkritisch, nimmt sich aber nichts krumm. „Bei dem Song, den ich mit meinem Coach Mark Forster gesungen habe, bin ich zu früh eingestiegen. Das haben wir aber zusammen weggelacht.“ Außerdem hätten alle Finalisten im Vorfeld eine Ahnung gehabt: „Paula hat ,The Voice’ total verdient gewonnen. Eigentlich war es uns allen klar.“

Tosari Udayana über die „wahnsinnige Zeit“

Per Instagram hält er Kontakt zu den Finalisten und auch zu anderen Talenten der Show, auf dem gleichen Kanal folgt ihm Coach Yvonne Catterfeld (41) – und Tosi Udayana ihr. „Es war eine so wahnsinnige Zeit“, sagt der 19-Jährige rückblickend. „Wir haben uns gefühlt wie auf einer Klassenfahrt.“ Vor allem die finale Phase, als alle drei Wochen am Stück in Berlin waren, war „ein Ausnahmezustand. So intensiv.“

„The Voice of Germany“: Tosari Udayana mit seinem Coach Mark Forster. Quelle: Sat.1/Pro7

Auch wenn er es bedauert, jetzt nicht auf „The Voice“-Tour gehen zu können, wie es alle Kandidaten und Teilnehmerinnen der letzten Staffeln getan haben: Tosi Udayana ist in der Musikwelt gefragt. „Es haben ungefähr zehn Produzenten Kontakt zu mir aufgenommen, wollten mit mir arbeiten.“ Aus Süddeutschland, Österreich und England gingen Anfragen ein. „Alle wollten, dass ich bei ihnen vorbei komme. Aber in Corona-Zeiten hunderte Kilometer mit der Bahn durch die Gegend zu fahren, war mir nicht recht.“

Da passte es besser mit David Yang (25) und Artur Aigner (25) aus Wien. Das Duo, das sich „Friends from School“ nennt, hatte den Song „Alive“ produziert, den der österreichische Sänger Vincent Bueno (35) 2020 beim Eurovision Song Contest hätte singen sollte – wegen Corona fiel der ESC schließlich aus. „Sie schrieben, dass sie Megabock hätten, mit mir zu arbeiten, dass sie ganz viel Potenzial sehen“, erzählt Udayana. Und schlugen vor, das Ganze auf digitalem Wege zu organisieren.

„Wow-Moment“ beim neuen Song

Die „Friends from School“ schickten Musik-Beats nach Hannover, Tosi sandte ihnen einen Song nach Wien. „Den habe ich vor zwei Jahren geschrieben, als ich Liebeskummer hatte“, sagt er mit einem Schmunzeln. Die Produzenten waren begeistert, machten einen akustischen Vorschlag zu dem Text. „Das war ein Wow-Moment, das Geilste, was ich je gehört habe“, freut sich der leidenschaftliche Musiker Udayana.

An dem Popsong, der noch keinen Namen trägt, wird nun gefeilt, in einigen Wochen könnte er fertig sein. „Ich arbeite noch an dem Text“, erzählt Udayana. Denn seine eigene Entwicklung der letzten zwei Jahre möchte er auch in den Lyrics zum Ausdruck bringen. „Im Original war die Aussage sehr traurig. Jetzt bekommt sie mehr Zuversicht.“

Büffelt für die Aufnahmeprüfung: Tosari Udayana will Medizin studieren. Quelle: Frank Wilde

Dazu hat wohl auch Udayanas Freundin Adelina (19) beigetragen, seit November sind die beiden ein Paar. Zum Bedauern vieler weiblicher Fans, denn seit seiner „Voice“-Zeit ist der junge Mann ein Mädchenschwarm. „Wenn ich unterwegs bin, wünschen sich viele Mädchen ein Foto mit mir.“ Keine Selfies wie in normalen Zeiten: „Wir tragen eben immer alle Maske.“

Tosari Udayana will Musik studieren

Nicht nur Musik und Mädchen spielen eine Rolle in seinem Leben. Auch die Medizin. Wie sein Vater Andreyasa Udayana (60) möchte der Sohn Arzt werden. „Ich habe mich an Unis in Deutschland, Österreich, Polen und Tschechien beworben.“ Derzeit paukt er Chemie, Physik, Biologie und Mathe für die Aufnahmeprüfungen, im stetigen Wechsel an seinen Schreibtischen in Nordstadt und List. Die Eltern trennten sich in Freundschaft, als Tosi fünf Jahre alt war, wollten aber beide mit ihrem Sohn und ihrer Tochter Nogati (heute 21) den Alltag leben. Also entwickelte die Familie ein Wechselmodell, das bis heute gilt.

Die Show hat ihn bekannt gemacht: Tosari Udayana bei „The Voice of Germany“. Quelle: ProSiebenSAT.1/Claudius Pflug

„The Voice of Germany“ hat Tosari Udayana geprägt, inspiriert und bekannt gemacht. Sein Vater ist der Enkel des letzten Königs von Bali, mit vollem Namen heißt „Tosi“ Anak Agung Made Candra Tosari Konstantin Udayana und trägt einen Prinzentitel. Diese märchenhafte Geschichte wurde natürlich auch in der Castingshow erzählt und ist den Hannoveranern im Gedächtnis geblieben. Was den jungen Mann mit dem Berufswunsch „musikalischer Mediziner“ amüsiert. „Neulich auf der Straße sagte ein Mann zu mir: ,Ach, du bist doch der Prinz’.“

