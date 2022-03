Hannover

Er hat im Jahr 2016 bei „The Voice“ mit seiner gewaltigen Stimme begeistert: Marc Amacher (37) sang sich an der Seite seiner Coaches Smudo (54) und Michi Beck (54) von den Fantastischen Vier bis ins Finale der Castingshow. Nun geht er nach langer Pause wieder auf Tour.

Herr Amacher, sind die Koffer für die Tour schon gepackt?

Nicht mal im Ansatz (lacht). Mit Blick auf den Kalender sollte ich mich so langsam darauf einstimmen. Wobei das Kofferpacken nicht so das Problem ist. Ich muss bei Gitarre, Verstärker und dem ganzen Kabelgedöns genau hinsehen. Wenn da etwas fehlt oder kaputtgeht, kann ich nicht mal eben schnell nach Hause.

Seit wann sind Sie nicht mehr gereist?

In Sachen Konzerte konnten wir während der Pandemie in der Schweiz ein paar Geschichten spielen. Und privat habe ich mit der Familie kleine Zeitfenster, in denen Wegfahren möglich war, genutzt: Zum Beispiel waren wir zum Stand-up-Paddling in Italien. Getourt sind wir aber seit zwei Jahren nicht mehr.

Ganz in seinem Element: Marc Amacher steht im Juni 2019 in der Berliner Mercedes-Benz Arena mit seiner Band auf der Bühne – als Vorgruppe von Eric Clapton. Quelle: Imago

Da waren Sie als Vorband von Eric Clapton, oder?

Richtig. Der Clapton ist schon eine große Nummer, vor allem im Bereich Blues. Er bleibt einer der echten Musiker, die dazu beigetragen haben, dass die Musik ein Stück Kulturgeschichte wird. Ich betrachte ihn immer noch aus der Sicht des Schweizer Buben vom Dorf, der ich einst war. Zu Clapton habe ich aufgeschaut.

Wie kam er eigentlich auf Sie?

Offenbar ist jemand über „The Voice“ auf mich aufmerksam geworden. Nach einem fehlgeschlagenen Versuch wurden wir als „Notnagel“ vorgeschlagen. Keiner von uns hat daran geglaubt. Zwei, drei Monate später kam die Zusage dann kurz vor Tourstart. Das hat sogar ganz alte Hasen in meiner Band nervös gemacht (lacht). Wir haben schließlich drei Gigs in großen deutschen Hallen gespielt. Und dabei genau das getan, wie sonst auch.

Nämlich?

Im alten Chevy von Gig zu Gig zu fahren. Wie bei einem richtigen Roadtrip. Zu dem dann auch gehörte, dass der Wagen unterwegs Kühlflüssigkeit verloren hat und wir anhalten und warten mussten, bis er sich wieder abgekühlt hat. In dem Moment hätte ich darauf allerdings verzichten können (lacht).

Sind Sie Eric Clapton denn begegnet?

Er war ziemlich abgeschirmt. Und wer sich mit ihm mal beschäftigt hat, weiß, dass er niemand ist, der gerne mit irgendwelchen Leuten herumklatscht. Clapton liebt seine Ruhe und spielt seine Konzerte. Ich hatte eher mit seinen Musikern zu tun: Ein Bandmitglied hatte sich mal backstage verlaufen, ich habe ihn zum Abendessen geführt. Aber wir hatten für Eric Clapton ein Geschenk dabei, einen Gitarrengurt. Ich habe mir gedacht, wenn es sich ergibt, dann ergibt es sich, wenn nicht, dann nicht.

Marc Amacher *24. August 1984 in Interlaken (Schweiz). Er wächst in Thun und Brienz auf. Schon von Kindsbeinen an, „habe ich Leuten die Hucke zugelabert, ob sie nicht eine Gitarre für mich haben“. Er absolviert eine Ausbildung zum Straßenbauer, arbeitet dann als Verkäufer in der Unterhaltungselektronik. 2016 wird er durch seine Teilnahme bei „The Voice of Germany“ in deutschsprachigen Ländern bekannt, in der Castingshow schafft er es bis in Finale. Er ist mit Sabrina (34) verheiratet, das Paar hat zwei Kinder – Oona (11, benannt nach der vierten Frau von Charlie Chaplin) und Lennox (8). Die Familie lebt am Thuner See, südlich von Bern. www.marcamachermusic.com

Und?

Ich kam vom Soundcheck und war auf der Suche nach meinem Club Mate, den ich in der Küche versteckt hatte. Und was passiert, als ich von der Bühne ging? Der Erste, dem ich auf die Füße trete, ist Eric Clapton persönlich. Zeit zum Quatschen war nicht, ich stand da irgendwie deplatziert. Das sollte also meine Begegnung sein. Trotzdem wurden meine Erwartungen übertroffen. Ich stand ihm im Weg und er mir. Wenn man den Blues hat, hat man ihn halt (lacht).

Ihr neues Album heißt „Grandhotel“. Der Titel passt irgendwie zum Tourauftakt.

Durchaus. Ich habe in den vergangenen Jahren gemerkt, dass ich vermisse, für die Art von Musik, die ich mache, in Bewegung zu sein. Von Dorf zu Dorf zu ziehen, die Welt zu sehen, das ist in der Geschichte der Bluesmusik verankert.

Welche persönliche Reise spiegelt sich auf der Platte wider?

Es ist der Versuch, da anzuknüpfen, wo wir vor der Pandemie waren. Anfangs habe ich gedacht, dass das alles nicht so lange dauert – ich wurde eines Besseren belehrt. „Grandhotel“ soll dazu dienen, Menschen an einen Tisch zu bekommen, die sonst nicht zusammensitzen würden. Das ist die große Möglichkeit von Musik und des Blues: Dafür zu sorgen, dass sich Vodoopriester und Pfarrer treffen.

„Grandhotel“: Ein Mix aus Covern und eigenen Stücken

Auf dem Album finden sich Coverversionen von Motörheads „Stay Clean“ und Depeche Modes „Personal Jesus“. Warum diese?

Im Blues hat es Historie, bestehende Songs aufzugreifen. Es geht aber nicht darum, sie nachzuspielen, sondern sie am Leben zu erhalten. Lemmy von Motörhead war nicht Mainstream und doch hat er es geschafft, dass ihn jeder kennt. Und „Personal Jesus“ habe ich erst durch Johnny Cash richtig kennengelernt. 80 Prozent sind aber eigene Stücke.

Welche liegen Ihnen da besonders am Herzen?

Zum Beispiel „Ride“, weil das Lied meinen Herzschmerz widerspiegelt, zurück auf die Straße zu wollen. „Berlin“ beschreibt, wie es ist, auf Tournee zu sein, von Veranstaltungsort zu Veranstaltungsort zu reisen.

Wie sehr hat sich Ihr Leben seit „The Voice“ verändert?

Insofern, dass ich seitdem eine öffentliche Person bin und in den sozialen Medien ein blaues Häkchen bekommen habe (lacht). Das ist so Zeug, um das ich mich früher nicht so gekümmert hätte. Für mich ist es aber eine Chance, als Musiker Reichweite zu generieren und als Schweizer Künstler auch Konzerte in Deutschland zu spielen. Vor allem hat sich aber verändert, dass ich als Bluesmusiker Akzeptanz gefunden habe und von der Musik leben und überleben kann.

Rocken die Bühne: Marc Amacher 2016 im „The Voice“-Finale mit seinen Coaches Michi Beck (links) und Smudo (rechts). Quelle: dpa

Haben Sie noch Kontakt zu der „The Voice“-Crew?

Ja, mal mehr, mal weniger. Es ist aber ein erstaunlich nachhaltiges und gutes Verhältnis, das ich etwa zu Kandidaten wie Robert Resch, Michael Wansch, Andrina Travers, Lucie Fischer und dem Gewinner Tay Schmedtmann aufgebaut habe. Sogar Smudo gibt manchmal Rückmeldung zu meinen Songs.

Amacher hat guten Draht zur Blues Garage

Was wissen Sie über Hannover?

In der Blues Garage habe ich sogar schon gespielt! Der Betreiber, Henry, ist auch ein Liebhaber von alten Ami-Autos. Als ich mal mit dem Chevy kam, sagte er: Dass du es damit hierher geschafft hast, zeigt, dass du nicht nur ein echter Musiker bist, sondern auch mechanisch was drauf hast. In seinen Club habe ich mich gleich verguckt, ich freue mich auf das Konzert.

Marc Amacher spielt am 12. März mit seiner Band in der Blues Garage. Los geht es um 20 Uhr, Tickets kosten 25, an der Abendkasse 30 Euro.

Von Mirjana Cvjetkovic