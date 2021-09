*27. Dezember 1982 in Neustadt am Rübenberge, aufgewachsen in Bredenbeck. Ausbildung zum Koch im Gilde-Sporthotel Fuchsbachtal in Barsinghausen. In Hannover arbeitet Werner in edlen Lokalen wie dem „Opus One“, dem „Schweizer Hof“, im „Gattopardo“ wird er Küchenchef. Als er eine Familie gründet, wechselt er für gut sechs Jahre ins Catering, bekocht den Vorstand der Sparkasse. In der „Olen Deele“ wird er unter Sternekoch Benjamin Gallein Sous-Chef. Seit August ist er Küchenchef in der „Weinbar Vince“ (Theaterstraße 1). Werner hat einen Sohn und lebt in Laatzen.