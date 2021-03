„The Biggest Loser“ auf Sat1: Sonja König aus Lehrte ist im Finale

Lehrte

Von 126 auf 83 Kilogramm hat Sonja König (46) bereits abgespeckt, Wahnsinn! Das sind immerhin mehr als 40 Kilo. Und damit hat sie sich am Sonntagabend den Einzug ins Finale der Sat1-Abnehmshow „The Biggest Loser“ erkämpft. Heute Abend um 20.15 Uhr sehen die Zuschauer, ob die ehrgeizige Frau aus Lehrte die Show sogar gewinnen könnte.

Die Chancen stehen nicht schlecht, denn König ist im Ranking als Zweitstärkste (nach Gewichtsverlust) ins Finale eingezogen. In der Woche des Halbfinales hatte sie noch mal 3,6 Kilo abgenommen. Damit ist die 46-Jährige die einzige Frau, die ins Finale zieht. An ihrer Seite stehen heute Abend Gianluca (23) aus Köln, Luca (25) aus Bad Boden am Taunus und Ole (41) aus dem Saarland – allesamt aus „Team Blau“ von Coach Ramin Abtin (48).

Die Finalisten: Ole (von links), Sonja, Luca und Gianluca. Quelle: SAT.1/Bene Müller

In der Final-Show wird allein die Zahl auf der Waage entscheiden. Denn: Zwischen dem Halbfinale und dem Finale liegt nicht wie bei der TV-Ausstrahlung nur ein Tag, sondern sechs Wochen. In der Zeit könnte sich noch mal einiges an den Körpermaßen der Finalisten getan haben – positiv wie negativ. Denn in der Zwischenzeit waren sie zu Hause und die dreifache Mutter Sonja König (ihre Kinder sind 20, sieben und sechs) aus Lehrte weiß: „Wo Kinder sind, sind auch immer viele Versuchungen. Süßes, Saures, Deftiges, Homeschooling.“

So schlug sich Sonja König daheim

Das alles hat Sonja König offenbar im Griff – zwischen dem Abnehm-Camp auf der griechischen Insel Naxos und dem Halbfinale in Österreich war sie bereits vier Wochen zu Hause. Ergebnis: 7,9 Kilogramm weniger. „Was hab ich alles angestellt, um fit fürs Halbfinale zu werden! Von Wandern, Nordic Walking, Balancieren, Cardiotraining, Boxen, Seilspringen bis zu Hula Hoop, Youtube-Fitnessvideos oder einfach nur wie wild durch’s Haus tanzen – alles war vertreten.“ Ihr Motto: „Immer in Bewegung und bloß nicht stehen bleiben!“ Auf Instagram teilte sie Salat-Rezepte statt Fotos von Kuchen und Keksen.

All das zahlte sich aus. Auch dank der Unterstützung von Mann und Kindern. „Als ich wieder daheim war, konnte ich nicht einfach wieder in meine alte Rolle als Mama schlüpfen, alles an mich reißen und mich um alle kümmern, außer um mich selbst“, erklärt sie. „Mein Mann und die Kinder haben gesagt: Nein, du lässt das jetzt, du musst dich auf das Halbfinale vorbereiten.“ Unter anderem bestieg König Gipfel im Harz. Denn sie wusste: Im Halbfinale geht es zur Zugspitze.

Wie war es eigentlich für Mann und Kinder, als die sichtlich veränderte Mama nach zweieinhalb Monaten Abnehm-Camp in Griechenland wieder zu Hause ankam? „Mein Mann fragte: ,Wer ist denn die Bohnenstange?’ Und mein Sohn hat mich nicht erkannt“, erzählt König und lacht. „Es war ganz süß, mein Großer hat mich ständig angefasst, weil er es nicht glauben konnte.“

Eine große Typveränderung bei Sonja König

Zur Gewichtsabnahme kam eine Typveränderung: keine lila Haare mehr und „keine Zelte um mich herum, um mühsam zu verstecken, was längst nicht mehr verborgen blieb. Und ein Lachen statt des gequälten Blicks.“ Denn das Übergewicht hatte viele gesundheitliche Probleme für König zur Folge, unter anderem litt sie an einer Fettleber, Bluthochdruck und Diabetes (die NP berichtete). Diese Kombi wird in der Medizin das „tödliche Quartett“ genannt, weil die Sterblichkeit der Patienten erhöht ist.

Zu Beginn: Zum Start von „The Biggest Loser“ wog Sonja König 126,3 Kilo, sie nahm zehn Kilogramm in der ersten Woche ab. Quelle: Sat.1

„Mein jüngster Sohn hat direkt gefragt, ob ich mich jetzt nicht mehr spritzen muss.“ Muss sie nicht. Königs Körper hat sich durch die Gewichtsabnahme so gut regeneriert, dass sie kein Insulin mehr spritzen muss, außerdem keine Blutzucker oder Bluthochdruck senkenden Medikamente mehr braucht. Ihr Langzeit-Zuckerwert sei jetzt auf dem Niveau eines gesunden Menschen. „Da merkt man erstmal, was so ein Gewicht und so eine ungesunde Lebensweise anrichten“, so König.

Sonja König braucht keine Medikamente mehr

„Mein Kleiner durfte dann den Sensor, den ich immer am Arm getragen habe, abnehmen. Das war für meine Familie Entschädigung genug, dass ich so lange weg war“, erzählt sie. „Es war nicht leicht für sie zu wissen, dass Mama jederzeit umkippen kann und sie mir gegebenenfalls eine Notfall-Spritze geben müssen.“

Die Sendung Aktuell läuft die zwölfte Staffel von „The Biggest Loser“ auf Sat.1 (früher Pro7), Moderatorin ist Christine Theiss (40). Das Konzept der Show: Unter 30 übergewichtigen Bewerbern qualifizieren sich 18 Kandidaten für das Abnehm-Camp, den zwei Coaches Petra Arvela (28) und Ramin Abtin (48) werden Teams zugeteilt. Woche für Woche müssen die Teilnehmer sportliche Challenges absolvieren, stellen mit den Experten ihre Ernährung um und werden auf den Weg, gesund und nachhaltig Gewicht zu verlieren, begleitet und gefilmt. Am Ende der Woche stellt sich jeder Kandidat auf die Waage – hat er (prozentual) genug Körpergewicht verloren, qualifiziert er sich für die nächste Runde. Wer den größten Erfolg erzielt hat, gewinnt 50.000 Euro.

Wieder gesund zu werden, war für König der größte Ansporn, auch für ihre Familie. Und sie kämpfte wie eine Löwenmama, den Einzug ins Finale hat sie sich hart erarbeitet. Jetzt blickt sie auf ein halbes Jahr „The Biggest Loser“ zurück. Auf viele verlorene Kilos, auf Blut (tatsächlich verletzte sich König bei einer Challenge), Schweiß und Tränen (vor allem wegen der Sehnsucht nach Mann und Kindern).

Eine neue Freundschaft: Sonja König und Luca Toma kämpften zeitweise im Paarmodus. Quelle: SAT.1

Aber: „Ich bin vor allem dankbar. Dass ich so eine tolle Unterstützung beim Abnehmen bekommen habe. Zu Hause ist zuvor jeder Versuch gescheitert. Ich habe gelernt, dass ich über meine Grenzen gehen kann“, so die 46-Jährige. „Und ich habe viele tolle Menschen kennengelernt.“ Ganz besonders gut hat sich König mit Luca verstanden, mit dem sie einige Wochen im Paar-Modus kämpfte. Auch er steht heute Abend im Finale. Wer gewinnt, bekommt 50.000 Euro. Für Sonja König ist aber etwas anderes wichtig: „Ich weiß, dass ich alles gegeben habe, was ich konnte.“

Von Josina Kelz