Diese drei Labels aus Hannover setzen auf Nachhaltigkeit: „Ombelle“ bietet Kosmetik mit französischen Flair, „Kaikua“ steht für handgemachte Naturseife und „Nuuwai“ bietet Taschen und Accessoires aus Apfelleder. Das alte „Öko“-Image soll abgelegt werden, stattdessen wollen sie zum nachhaltigen Konsum anregen und die Zukunft mitgestalten.

Handgemachte Naturseife von „Kaikua“

Kaikua, dieser Name klingt nach Abenteuer und Aufbruch – zum Beispiel in eine nachhaltige Zukunft? Die Gründerinnen des gleichnamigen hannoverschen Start-ups haben den finnischen Namen, der für das Wort „Echo“ steht, mit Bedacht gewählt. „Wir wollen mit unseren Produkten ein positives nachhaltiges Echo verbreiten“, sagt Vanessa Bischof, eine der beiden „Kaikua“-Gründerinnen.

Bereits als Kinder waren sie und Mitgründerin Katharina Weißhaar befreundet, aus der langjährigen Freundschaft ging „Kaikua“, ein Unternehmen für handgemachte Naturseife, hervor. „Die Idee, mit Naturseife ein Start-up zu gründen, kann uns bei einem spontanen Treffen“, erinnert sich Bischof. Sie interessiere sich schon lange für einen nachhaltigen Lebensstil und nutze leidenschaftlich gern feste Seife, Weißhaar produzierte sie schon länger als Hobby selbst. „Katharina ist damit unser kreativer Kopf, sie hat alle Rezepte selbst konzipiert“, so Bischof.

Vanessa Bischof und Katharina Weißhaar stellen Naturseifen her

Diese Kreativität zeigt sich in der handgemachten Seife, die Weißhaar in Hannover fertigt. Die schwarze Seife „Kohle und Minze“ eignet sich für den Körper, ein Allrounder für Kopf bis Fuß ist die weiße Seife „Meersalz und Olive“. „Naturseife ein sehr vielseitiges Produkt, das eine Reihe anderer Produkte ersetzen kann“, so Weißhaar.

Mit ihren Produkten wollen Bischof und Weißhaar zum nachhaltigen Konsum anregen. „Wir verpassen einem altbewährten Produkt ein modernes Image und wollen damit zu einem nachhaltigen Lifestyle anregen“, sagt Weißhaar. Ihre handgemachten Seifen sind auch anpassbar. „Wir fertigen auch für Hochzeiten individuelle Seifen als Gastgeschenke an“, erzählt Vanessa Bischof. Generell produzieren sie kleine Chargen mit natürlichen Inhaltsstoffen. „Bei uns ist weniger mehr, das zeichnet uns aus“, sagt Bischof. Sie färben nicht mit Farbstoffen, hätten einen hohen Bioanteil bei den Inhaltsstoffen, seien vegan, tierversuchsfrei und plastikpositiv zertifiziert. „Wir machen Slow Beauty und stellen die Produkte nicht auf Kosten der Umwelt her“, sagt sie. Aktuell gibt es die „Kaikua“-Naturseifen im Online-Shop kaikua-soap.de 110 Gramm Naturseife kosten 11,50 Euro.

Französisches Flair von „Ombelle“

Es duftet wie auf einer Blumenwiese: In ihrer kleinen Kosmetik-Küche mixt Cécile Maurice die Düfte für ihre Produkte, stellt Seife her und experimentiert mit neuen Beauty-Produkten. Die gelernte Kosmetikerin und gebürtige Französin arbeitete mehr als fünfzehn Jahre für ein Naturkosmetikunternehmen und bekam damals Einblicke in Vertrieb, Marketing und Produktion.

Cécile Maurice stellt für „Ombelle" Seifen und Kosmetik her

„Besonders die Herstellung hat mich fasziniert“, verrät sie. Schon als Kind sei sie von der Kosmetik ihrer Mutter begeistert gewesen, gleichzeitig prägten sie frühe Erfahrungen in der Natur. „Schon als ich ein kleines Mädchen war, sah ich Plastik im Meer schwimmen.“ Sie machte sich bereits damals Gedanken um die Umwelt, die sie heute mit ihrer Kosmetik schützen möchte. Ihre beruflichen Erfahrungen, ihre französischen Wurzeln und ihren Sinn für Nachhaltigkeit vereint sie seit 2020 in „Ombelle“. „In meinen Produkten sind so nur so viele Inhaltsstoffe wie nötig“, sagt sie. Außerdem achte sie auf einen geringen Wasserverbrauch und qualitativ hochwertige Zutaten. Auch bei der Verpackung und den Accessoires spielt Nachhaltigkeit eine Rolle, Maurice achtet auf kurze Transportwege. „Die Holzspatel für die Cremes werden in einer Behindertenwerkstatt in Berlin gefertigt.“

Während die Deocreme in Frankreich produziert wird, fertigt Maurice Cremes, Lippenbalsam und Seife in den „Ombelle“-Räumen in Linden selbst an. Viel Platz hat sie nicht, alles ist klein und fein. Jüngst ist ein neues Produkt dazugekommen. „Auf meine Sonnencreme bin ich besonders stolz.“ Sie kostet 37,90 Euro.

Generell soll das Angebot minimalistisch bleiben und ein plastikfreies Badezimmer ermöglichen. Aktuell sind die „Ombelle“-Produkte unter anderem im Kaufhaus Linden (Posthornstraße 31) und über den Online-Shop erhältlich. www.ombelle.bio

Apfeltaschen von „Nuuwai“

Diese Taschen könnten zum Anbeißen sein, schließlich bestehen sie aus Äpfeln. „Tatsächlich bekommen wir Anfragen, ob die Taschen essbar sind“, sagt Nuuwai-Gründerin Svenja Detto gut gelaunt. Das muss sie aber verneinen. „Das Material wird zwar aus Äpfeln hergestellt, aber es ist ein Kunststoff enthalten.“ Die Handtaschen seien also nicht biologisch abbaubar. Dennoch sind die „Nuuwai“-Produkte beim Thema Nachhaltigkeit vorn dabei, sie sind sogar vegan.

Die Taschen und Accessoires der 2018 gegründeten hannoverschen Firma bestehen aus „Apfelleder“, auch „Appelskin“ genannt. Der Stoff entsteht aus den Überbleibseln der Frucht bei der Saftproduktion und wird durch den Zusatz von Kunststoff und einen speziellen Gerbungsprozess hergestellt. Damit ist die „Appleskin“ eine vegane Alternative zu herkömmlichen Lederprodukten. „Häufig bestehen vegane Handtaschen vollständig aus Kunststoff, wir ersetzten zumindest 50 Prozent durch Äpfel“, so Detto.

Svenja Detto produziert vegane Taschen aus Apfelleder

Für die junge Unternehmerin ist das erst der Anfang. „Wir sind immer auf der Suche nach Alternativen und möchten das Material gern frei von Plastik herstellen.“ Aktuell werde die „Appleskin“ in Italien produziert, das Design der „Nuuwai“-Produkte erfolgt in Hannover. „Anfangs haben wir zwei Kollektionen im Jahr rausgebracht, das wollen wir jetzt jedoch umstellen“, sagt Detto. Es sei nachhaltiger, seltener Produkte rauszubringen.

„Wir achten darauf, dass unsere Designs zeitlos sind“, so Detto. Außerdem seien „Nuuwai“-Artikel fair hergestellt und frei von Tierversuchen. Detto hat einen „Nuuwai“-Favoriten. „Ich liebe die Tasche Shai in Kobaltblau“, verrät sie. Die „Nuuwai“-Handtasche „Shai“ gibt es für 147 Euro im Online-Shop, außerdem gibt es einige Taschen bei „Earth & Sky“ (Röselerstraße 2). www.nuuwai.com

Von Stella-Sophie Wojtzak