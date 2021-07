Hannover

Wie es manchmal so ist – im Leben kommt immer wieder mal etwas dazwischen: Bei Kim Wojtera (27) und Tomy Pavlovic (36) war es im Jahr 2019 ihre eigene Erfolgstanzshow „Breaking Salsa“, mit der sie durch die Lande getourt sind, im Folgejahr fing wie wir ja alle wissen, Corona an zu grassieren. „Und jetzt haben wir es einfach durchgezogen“, jubelt Pavlovic im Gespräch mit der NP, „wir haben endlich geheiratet.“

Am 16. Juni gaben sich der 36-jährige aus Hildesheim und die Hannoveranerin das „Ja“-Wort – im Standesamt von Braunschweig, dort leben sie seit einiger Zeit. Sie in einem zauberhaften weißen Kleid, er ganz schick mit Hut. „Eigentlich sind wir davon ausgegangen, dass wir alleine sind“, erzählt der Bräutigam, „hingehen, unterschreiben, fertig.“ Denn aufgrund der Ungewissheit in Sachen Pandemie haben sie gar nicht erst geplant, Gäste dabei zu haben. Das ließen seine Mutter und der jüngere Bruder Rocky (33) aber nicht zu.

Vor dem Standesamt in Braunschweig: Nach der Zeremonie hebt Tomy Pavlovic seine Frau Kim Wojtera in die Lüfte. Quelle: Roja Nila

Die beiden planten die Hochzeit dann doch mit ein bisschen drum und dran: „Wir hatten ein tolles Auto, eine Kutsche, eine Torte“, so Tomy Pavlovic über den Tag. Tags drauf starteten die beiden (sie trägt jetzt Doppelnamen) in die Flitterwochen, im Flieger ging es nach Dubai. Ein guter Freund des Paares lebt schon seit einiger Zeit in den Vereinigten Arabischen Emiraten, ein Grund mehr dorthin, anstatt nach Spanien zu reisen.

Das Brautpaar hatte eine Woche für sich, freute sich dann schon auf den Besuch von Tomys Bruder. Der ist nicht nur im familiären Sinne seine bessere Hälfte, die Jungs betrieben sieben Jahre gemeinsam eine Tanzschule und traten als „Tom2Rock“ in TV-Shows wie „Das Supertalent“ und „Got to Dance“ auf – in letzterer hatten sich die Frischvermählten übrigens einst kennengelernt. Rocky Pavlovic kam allerdings nicht alleine an den Persischen Golf: Im Gepäck hatte der noch elf Leute, „er hat einfach all unsere Freunde mitgebracht“, so Tomy Pavlovic. Ihm entfuhr daraufhin nur „Ihr seid doch alle verrückt“, zusammen verbrachte die Truppe eine „Wahnsinnszeit“.

Unzertrennlich: Eigentlich sieht man Kim Wojtera, Tomy Pavlovic und seinen Bruder Rocky (vorne) immer nur zu Dritt. Quelle: Archiv

Mittlerweile genießen Tomy Pavlovic und seine Kim wieder Zweisamkeit, bis auf ein paar Kamele auf einer Wüstentour und den Leuten, die ihre Bootstour geregelt haben, hatten sie weitestgehend nur Augen für sich. Wer das ambitionierte Paar kennt, weiß allerdings auch, dass sie sich kreativ stets weiterentwickeln, nie stillstehen. Jederzeit und an egal an welchem Ort.

Glamour am Persischen Golf: Für ihr Hochzeitsalbum lassen sich Tomy Pavlovic und Kim Wojtera in Dubai auch in Szene setzen. Quelle: Vilnis Izotovs

In Dubai sollte das nicht anders sein. „Wir planen hier eine Show “, verrät der 36-Jährige. „Dance of da Vinci“ soll sie heißen, Kunst, Musik und Malerei miteinander verbinden. Die ersten Meetings haben zwischen Wüste, Luxusläden und moderner Architektur schon stattgefunden. Pavlovic begeistert: „Die Menschen hier sind alle sehr freundlich und viel offener, als man denkt.“

Auf der Bühne: 2018 feierten die Brüder Tomy (links) und Rocky Pavlovic mit Kim Wojtera im Theater am Aegi Premiere ihrer Show „Breaking Salsa“. Quelle: Archiv

Mit dem neuen Programm gehen sie weiter in die Vollen, zu Hause folgen weitere Planungen. Bis sie wieder zurück in Deutschland sind, genießen sie aber noch ihre Flitterwochen. Die letzte Station, das dritte Hotel, der einmonatigen Reise ist mittlerweile erreicht. Auch wir wünschen aus der fernen Heimat eine schöne Zeit und alles Gute!

Von Mirjana Cvjetkovic