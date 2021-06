Hannover

Mit Hannover ist sie in ganz besonderer Weise verbunden – nicht nur, weil es ihre Geburtsstadt ist. In Hannover hat ihr Großvater August Madsack im Jahr 1893 den „Hannoverschen Anzeiger“ gegründet, sie selbst ist heute Mitgesellschafterin der Madsack Mediengruppe.

In Hannover wird Sylvia Madsack am Freitag aus ihrem neuen Roman „Enriettas Vermächtnis“ (Pendragon, 288 Seiten, 24 Euro) lesen. Eine aufregende Angelegenheit: „Natürlich hat es eine besondere emotionale Bedeutung, sich dort der Kritik zu stellen, wo die eigenen Wurzeln liegen“, gesteht sie gegenüber der NP, „deshalb bin ich vor dieser Lesung auch etwas nervös“.

Die Nervosität dürfte spätestens dann verflogen sein, wenn es ab 19.30 Uhr in der Apostelkirche in der Oststadt losgeht – auch weil der Bestsellerautor Takis Würger (36) den Abend moderieren wird. Die zwei sind nicht nur beide Schriftsteller mit Wurzeln in der Region (Würger stammt aus Wennigsen am Deister), durch das Schreiben sind sie miteinander verbunden, mittlerweile befreundet.

Immer wieder mal in Hannover: Sylvia Madsack besucht im Jahr 2015 mit Madsack-Aufsichtsrat Dr. Wolfgang Dieckmann die feierliche Eröffnung des RND (Redaktionsnetzwerk Deutschland) im Verlagshaus der Madsack Mediengruppe. Quelle: Dröse

„Wir tauschen uns aus, durch kritisches Gegenlesen und intensive Diskussionen“, beschreibt Sylvia Madsack dem Umgang miteinander, während ihre Bücher entstehen. „Schreiben ist eine einsame Angelegenheit, das Korrektiv durch den anderen umso wichtiger.“ Auf dem Einband ihres neues Buchs (ein Entwicklungsroman, der sich um ein Familienerbe rankt) steht eine Mini-Rezension von Takis Würger. Folgendes hat er zu „Enriettas Vermächtnis“ zu sagen: „Der Roman handelt von der Macht von Lebensträumen, Familiengeheimnissen und 15 Millionen Franken. Ein wunderbares Buch.“

„Enriettas Vermächtnis“ ist ihr erstes Buch seit 2014

Die Verfasserin freut sich über diese Sätze sehr: „Takis Würger ist ein großartiger Autor, und eine Leseempfehlung von ihm bedeutet mir viel. Wenn ein Schriftstellerkollege sich damit für eine Neuerscheinung einsetzt, steht er schließlich mit seinem Namen dafür ein.“ Ihr aktuelles Buch ist das erste seit mehreren Jahren. Mit „Hymne an die Nacht“ hatte Madsack 2014 die Trilogie um Vampir Graf Stanislaw von Lugosi beendet, nun also ein Roman der ganz anderen Art.

Takis Würger, der zuletzt mit „Noah“ die Geschichte des Auschwitz-Überlebenden Noah Klieger (†92) erzählt hat, hält das Werk von Sylvia Madsack „für eine spannende Lektüre. Weil es einen mitnimmt in ein Zürich, das ich faszinierend finde und weil die Charakterentwicklungen der Romanfiguren so groß sind.“ Der 36-Jährige hebt die feinen Hotelzimmer und die Hinterzimmer von alten Anwaltskanzleien hervor, mag zudem die Geschichte, um die sich das Buch dreht: „Auch wenn Menschen denken, dass sie fest im Leben stehen, kann ein Anruf oder ein Brief ausreichen und alles ist anders.“ Er schiebt hinterher: „Und Sylvia schreibt einfach schöne Sätze.“#

„Enriettas Vermächtnis“, Pendragon, 288 Seiten, 24 Euro. Quelle: Pendragon

Das haben beide gemein, wenn auch auf höchst unterschiedliche Art: „Meine Formulierungen sind schnell, sie mag das Ausgeruhte.“ Dann lässt der 36-Jährige ganz beiläufig eine kleine Bombe platzen: „Wegen Sylvia Madsack bin ich Romanautor geworden.“ Würger und Madsack saßen zusammen in ihrer Wahlheimat Zürich, als er ihr von seinem Studium und den Erfahrungen an der Uni in Cambridge erzählte. Sie sagte: „Du musst einen Roman darüber schreiben.“

Madsack liest Würgers Manuskript unzählige Male

Würger erinnert sich: „Als die ersten 20 Seiten fertig waren, habe ich sie ihr gleich geschickt, dann die nächsten 100. Ich weiß gar nicht, wie oft ich ihr das Manuskript habe zukommen lassen – ich habe immer noch ein schlechtes Gewissen.“ Er lacht ein herzlichen Lachen, laut und ehrlich. So hat Madsack die Entwicklung seines Debüts von Beginn an begleitet, „und das verbindet“. Seitdem sprechen sie im Entstehungsprozess über ihre Romane. Auch als Madsack „Enriettas Vermächtnis“ entwickelte.

Stolz mit ihrem Buch: „Melodie der Nacht“ hat Sylvia Madsack im Jahr 2008 veröffentlicht. Quelle: Archiv

„Ich weiß noch, wie Sylvia mir zum ersten Mal bei einem Abendessen von der Idee erzählte“, sagt er. Die Idee: Zwei Menschen – Emilio und Jana – Unbekannte, aus unterschiedlichen Ländern, aus unterschiedlichen Lebenssituationen, werden durch ein Vermächtnis unabdingbar verbunden. „Und dann spinnt man immer ein bisschen herum“, sagt Würger. „Zugegeben: Meine Ideen waren ein bisschen bescheuerter als Sylvias.“ Die gemeinsame Kraft war die Lust am Schreiben. „wir waren in diesem Raum, in dem alles möglich ist. Schreiben bedeutet, Entscheidungen zu treffen, auch absurde und unlogische, die man dann wieder verwirft“, erklärt der Autor den kreativen Prozess.

Der preisgekrönte „Spiegel“-Reporter hat mittlerweile drei Bücher – „Der Club“, „Stella“ und „Noah“ – veröffentlicht, und erst in den vergangenen Tagen das fertige Manuskript fürs vierte Buch abgegeben. „Es ist eine Art Fortsetzung des ,Clubs’“, lässt er sich ohne viel Widerstand entlocken. „Andere Figuren, anderes Land. Thematisch aber die gleiche Farbe, das gleiche Gefühl.“

Würger hat in Schreibphase kaum Kontakt zu Menschen

Geplante Veröffentlichung, wie bei „Noah“ im Penguin Verlag, ist der Herbst 2022. Entstanden sind die 270 Seiten („es ist noch ungekürzt“) zum Beginn dieses Jahres. Ein bisschen spielt in Kroatien, das meiste in Portugal. Genauer gesagt: am Strand Arrifana an der Algarve. Würger wohnte in einem Bungalow an den Klippen, mit Außendusche und Blick auf das Meer. Während der finalen Schreibphase „hatte ich drei Monate nichts mit Menschen zu tun“. Außer mit seiner Mutter hat er in dieser Zeit kaum mit jemandem kommuniziert. „Man wird davon nicht weniger irre. Aber fürs Schreiben ist es gut.“

Es hat dem Mann aus Wennigsen gut getan, mit sich selbst und seinen Romanfiguren abzuhängen, Spaghetti Vongole zu essen, ab und an den Surfern zu winken, die auf dem rauen Atlantik die Wellen reiten. Danach ging er zurück in die Wahlheimat Berlin, wo sich neue, aufregende Möglichkeiten für ihn auftun: die Filmwelt ruft! Würger wurde angefragt, ein Drehbuch zu schreiben, drei weitere Serienstoffe stecken bereits in der Konzeptphase. „Für mich ist das ein großes Geschenk“, schwärmt er, „es entspricht dem, wie ich gern schreibe. In Dialogen, Plot getrieben. Und Kino habe ich immer geliebt, früher war ich oft im Palastkino an der Bahnhofstraße.“

Ausverkauftes Haus: Takis Würger liest 2019 im Schauspielhaus aus „Stella“. Quelle: Archiv

Das Beste dürfte aber sein, dass sein eigener Debütroman verfilmt werden soll. Die Geschichte um seinen einsiedlerischen Hauptdarsteller – „mein Wunsch-Hans wäre Aaron Altaras. Ein ausgeruhter, cooler Typ und großes Talent“. Wieder lacht er. „Ich befürchte, was ich mir wünsche, wird der Produktionsfirma ziemlich egal sein.“ Würger gefällt es allerdings, „mal wieder auf Normalniveau zurechtgestutzt zu werden. Da bin ich nur der Wurm, der es geschrieben hat.“ Der Stoff ist bei mehreren Streamingdiensten im Gespräch. Welcher es am Ende wohl wird? „Keine Ahnung. Ich hoffe alle.“

Madsack freut sich auf Matjesbrötchen bei „Nordsee“

Bis dahin besucht er nach einer Ewigkeit erstmal wieder seine Heimat. Und während er auf schöne Tage mit einer gelungenen Lesung, wenig Corona und einem Herri am Maschsee hofft, hat Sylvia Madsack noch anderes im Sinn: „Bei jedem Besuch in Hannover zieht es mich unwiderstehlich zu ,Nordsee’ an der Karmarschstraße, wo es diese wunderbaren Matjesbrötchen gibt“, verrät sie ihr Hannover-Ritual. „Das hat die Schweiz nicht zu bieten.“

Karten für Lesung kosten zwölf Euro und sind bei „Leuenhagen & Paris“ an der Lister Meile 39 erhältlich.

Von Mirjana Cvjetkovic