Es ist das Jahr 2017. Julia Siefert-Winter (heute 29) ist gerade mit ihrer Husky-Hündin Sura von Stralsund nach Hannover in die Podbielskistraße gezogen, um hier ihre Masterarbeit zu schreiben. In der Stadt leben ihre Mutter, ihre Schwester und die Oma. Bei einem Spaziergang im Deister trifft Siefert-Winter auf Sven H. (heute 49). Er hat vier Huskys und die Hundenärrin ist „sofort schockverliebt“, schildert sie. „Eigentlich war der Altersunterschied ein absolutes Tabu für mich.“ Aber Sven H. gab sich jünger aus. Die erste Lüge.

Denn was die junge Frau nicht weiß: Ihr Sven ist ein Krimineller, saß bereits drei Jahre in Kapstadt wegen Betrug im Knast, ist nicht der Millionär und Lektor, für den er sich ausgibt, sondern arbeitslos und hat bereits mehrere Kinder aus vielen Beziehungen und Ehen. „Er hat sein Lügenspiel mehr als 30 Jahre perfektioniert. Du bekommst nicht mit, wenn er dir seinen Virus setzt“, erklärt Siefert-Winter im NP-Gespräch.

Sven H. zieht zu ihr, der „Alptraummann“ (so der Titel der vierteiligen TVnow-Dokumentation über den Fall) spielt die Rolle von Siefert-Winters Traummann perfekt, macht ihr einen Heiratsantrag, die beiden verloben sich und wandern mit den Hunden nach Schweden aus. Siefert-Winters Lebenstraum ist eine Husky-Farm in Skandinavien. Sie bewerben sich für die Vox-Auswanderershow „Goodbye Deutschland“. Das Fernsehteam begleitet den Umzug von Hannover in den schwedischen Teil von Lappland. Die TV-Szenen wirken heute paradox.

Auswanderer-Idyll – doch Sven H. hat seine Mutter ermordet

Denn was zu dem Zeitpunkt niemand ahnt: Noch in Deutschland hat Sven H. seine Mutter Heidemarie (†74) getötet. Er erschlägt sie mit einem Schürhaken von hinten, sie erleidet mehrere Rippenbrüche und ein Schädel-Hirn-Trauma. Ein Blutbad im Herzberger Elternhaus – das Siefert-Winter sieht, ohne zu erkennen, was sich abgespielt hat.

„Wir sind hingefahren, er wollte nur kurz was aus dem Haus holen. Er kam aber ewig nicht wieder, irgendwann bin ich ihm ins Haus gefolgt“, erzählt sie von jenen Tag Anfang Oktober 2017. Die 29-Jährige erinnert sich an einen beißenden Geruch im Haus und viel Blut. „Ich habe noch nie so viel Blut gesehen. Und ich habe mich gewundert, dass der Teppich im Wintergarten eingerollt war.“ Darin liegt die Leiche von Heidemarie.

Für den Fall, dass seine Verlobte ihn am Tatort überrascht, hatte Sven H. eine Ausrede (sein dementer Vater sei gestürzt) und den vermeintlichen Beweis (ein Foto von der Platzwunde und der Notaufnahme) parat. Eine Fälschung. Wenig später betoniert Sven H. die Leiche seiner Mutter in ihrer eigenen Blumenbank ein.

Der väterliche Instinkt rettet Julia Siefert-Winter

Die Lüge fliegt auf, als Siefert-Winters misstrauischer Vater Holger Siefert (56) bei Sven H.s Mutter in Herzberg klingelt – und niemand öffnet. Das Haus ist leblos und verfällt. Er fragt bei den Nachbarn nach. Die sagen, Sven H. sei mit seiner Mutter nach Schweden ausgewandert. Doch Nachbarin Edith Kratzmann warnt den Vater: „Retten Sie Ihre Tochter! Das ist ein Gangster!“ Ein Satz, der Julia Siefert-Winter retten wird: „Ich werde mich nur noch aus einem Grund nach Herzberg bewegen: Ich werde Frau Kratzmann in den Arm nehmen und Danke sagen, dass sie meinem Vater die entscheidenden Hinweise gegeben hat“, sagt die 29-Jährige heute.

Siefert setzt sich ins Auto Richtung Schweden, er fährt 38 Stunden durch, aus purer Angst um seine Tochter. „Ich dachte, wenn ich zu spät komme, liegt sie blutüberströmt in der Ecke“, erzählt er in der Doku „Der Altptraummann“. Denn in Herzberg sucht die Polizei nach Heidemarie – und findet ihre Leiche. Siefert bringt seine Tochter rechtzeitig in Sicherheit („Unser enges Band, sein väterlicher Instinkt, hat mir das Leben gerettet“). Sven H. flüchtet, es gibt einen internationalen Haftbefehl.

Sven H. in Göttingen zu 13 Jahren Haft verurteilt

Im November 2018 wird Sven H. am Landgericht Göttingen zu einer 13-jährigen Haftstrafe wegen Totschlags verurteilt, aktuell sitzt er sie in Celle ab. Die Tat streitet er bis heute ab, sein dementer Vater habe Heidemarie umgebracht. „Zwischendurch schob er auch mir die Schuld zu. Er sagte, ich habe sie in der Blumenbank einbetoniert“, erzählt Siefert-Winter. Erst bei den Vernehmungen wird ihr bewusst, dass sie damals den Tatort gesehen hat. „Mir ist speiübel geworden.“

So geht es der Ex-Verlobten heute

Wie kann ein Mensch solche Bilder verarbeiten? „Indem man drüber spricht“, hat die 29-Jährige mittlerweile herausgefunden. Deshalb hat sie sich dazu entschlossen, ihre ganze Geschichte nochmal vor der Kamera zu erzählen, die vierteilige Doku „Stern Crime: Der Alptraummann“ ist auf TVnow zu sehen.

„Als ich von der Produktion gefragt wurde, ob ich mir eine Dokumentation vorstellen könnte, habe ich vehement abgelehnt. Mehrere Male. Ich wollte nach all dem einfach zur Ruhe kommen“, schildert sie. „Es gelang mir einfach nicht, die Geschehnisse zu verarbeiten und hinter mir zu lassen. Ich traute keinem Menschen mehr, nachdem was Sven mir angetan hatte. Das begleitet mich auch heute noch teilweise.“ Die Produktionsfirma versuchte es „auf sehr einfühlsame Weise“ weiter und gewann Siefert-Winter für das Projekt.

Sie drehten fünf Tage lang. „Von morgens bis abends. Ich wollte es einfach nur durchziehen“, so die Ex-Hannoveranerin. „Mit dem Betreten des Sets ging ich nochmal durch die Hölle. Ich erlebte in diesen Tagen meine ganz persönliche Geschichte mit Sven nochmal.“ Nach der letzten Klappe sackte sie auf ihrem Stuhl zusammen – eine große Last sei von ihr gefallen. „Es war wie eine kleine Therapie für mich und ich fühlte mich wieder leichter, nachdem die Geschichte erzählt war. Ich dachte mir: Jetzt muss ich sie nie wieder erzählen, denn die Leute können sich ja einfach die Doku anschauen.“

Mittlerweile hat sie sich die Produktion selber siebenmal angeschaut. Ungläubig, dass das ihre Geschichte ist. Denn die Serie suggeriert in den ersten zwei Teilen, dass Sven H. seine Verlobte ermordet hat. „Als ich das Ergebnis zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, ich sei wirklich tot.“ Diesen dramaturgischen Spannungsbogen hat sie vorher abgesegnet. „Weil es deutlich macht, dass es so hätte ausgehen können. Das führt vor Augen, wie knapp es war und dass es ein Segen ist, dass ich noch lebe.“

Ende März sprach Siefert-Winter bei „Stern TV“ über die Doku, über die RTL-Moderator Steffen Hallaschka (49) sagte, sie sei „wie ein Thriller, wie von Stephen King geschrieben“. Die 29-Jährige hat entschieden, sich nicht mehr zu verstecken. Keine Angst mehr zu haben. Sich ihrer Vergangenheit zu stellen. Und vor allem: anderen Frauen damit zu helfen.

„Mein Ziel war es, andere Frauen vor Menschen wie Sven zu warnen. Anderen Frauen eine Stimme zu geben, die ebenfalls psychische oder physische Gewalt von einem Mann erfahren haben, den sie geliebt haben. Andere Frauen ermutigen, das Schweigen aus Angst, von der Gesellschaft abgelehnt oder verurteilt zu werden, zu brechen.“ Ihre Haltung: „Wir müssen anfangen zu sprechen, denn wir sind viele – und dann sind wir mehr als die Täter.“

Mittlerweile erreichen die junge Frau viele Nachrichten von anderen Opfern. „Sie schreiben mir, während sie noch neben ihrem Alptraummann sitzen und nicht wissen, wie sie aus dieser Beziehung flüchten sollen.“ Ihr Appell: „Niemand muss da alleine durch. Jede darf sich bei mir melden.“ Siefert-Winter denkt darüber nach, professionelles Coaching für diese Frauen anzubieten. Und sie möchte ein Buch schreiben. Aktuell sucht sie nach einem Verlag.

Nach Hannover ist Siefert-Winter nie wieder gefahren, „da schießen direkt alle Bilder wieder in meinen Kopf.“ Wo sie mittlerweile lebt, möchte sie nicht verraten. Sie macht eine Trauma-Therapie, verarbeitet das Erlebte, geht ins Box-Training, tauscht sich mit den Ex-Frauen und Kindern des „Alptraummannes“ aus, die ebenfalls in der Doku sprechen (Jamee-Hope, 19, Cedric, 23, und ihre Mütter Daniela Vulprecht, 48, sowie Sarah Hildebrandt, 50). „Es liegt noch ein langer Weg vor mir. Aber heute kann ich schon sagen, dass ich nichts bereue. Denn diese Geschichte hat mich stark gemacht.“

