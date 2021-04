Hannover/Hamburg

Als Jasmin Wiegand 29 Jahre jung war, hatte sie bereits zehn Jahre als Moderatorin der Morning-Show von „Radio Energy“ in Berlin und „Radio PSR“ in Leipzig hinter sich. Trotzdem bewarb sie sich auf ein Moderations-Volontariat bei „RTL Nord“.

„Der Chef fragte mich: Du bist seit zehn Jahren Moderatorin, warum willst du jetzt noch ein Volo machen?“, erinnert sich die heute 46-Jährige. Ihre Antwort lautete: „Weil ich der Überzeugung bin, dass man manchmal auch zwei Schritte zurück machen muss, um weiterzukommen.“ Diese uneitle Antwort imponierte dem Chef derartig, dass Wiegand sofort den begehrten Platz bekam.

Nach zehn Jahren als Moderatorin holte sie ein Volontariat nach

„Ich wollte nach dem Abi studieren, machte aber noch ein Praktikum bei einem Radiosender und bekam dort gleich das Angebot, die Primetime zu moderieren. Da ich nach dem Studium sowieso gerne moderieren wollte, kam mir das Angebot natürlich sehr entgegen“, erzählt Wiegand heute von ihrem Karrierestart. Kurz vor ihrem 30. Geburtstag wollte sie ihre Ausbildung nachholen, „und ich war nach zehn Jahren irgendwie durch mit Radio und wollte den Schritt ins Fernsehen machen. Und ich wollte mir nicht einbilden, dass ich schon alles kann.“

Jasmin Wiegand * 21. März 1975 in West-Berlin. Als Kind ist Jasmin Wiegand schüchtern. Doch in der Jugend blüht sie auf, interviewt Mitschüler auf dem Schulhof mit Banane oder Haarbürste als Mikrofon-Ersatz und produziert Hörspiele in ihrem Kinderzimmer. „Das Radio hat mich fasziniert.“ Nach dem Abitur macht sie ein Praktikum bei „Radio Energy“ und bekommt das Angebot, die Morningshow zu moderieren. Einen ihrer damaligen Co-Moderatoren kennt man: Martin Wehrmann, eine der bekanntesten Synchronstimmen Deutschlands. Zehn Jahre später geht sie zu „RTL Nord“. 2015 gründet Wiegand eine Familie, sie und ihr Mann haben einen Camper ausgebaut, mit dem sie leidenschaftlich gerne reisen. Wiegands Hobby ist das Singen, „irgendwann möchte ich noch Klavier lernen. Oder mindestens Ukulele.“

Am 22. April feiert sie 15-jähriges Jubiläum bei „RTL Nord“, denn sie ist nach ihrem Volontariat geblieben. RTL-Nord Chef Michael Pohl (60) machte sie direkt nach den zwei Jahren Ausbildung zum Gesicht der Sendung. „Für viele Niedersachsen gehört sie seitdem zum Abendbrot dazu. „Viele fragen mich, warum ich schon 15 Jahre geblieben bin. Das ist selten in der schnelllebigen Medienlandschaft und die meisten reizt der Schritt vom Regionalen ins überregionale Fernsehen“, erzählt sie.

Doch Wiegand geht es nicht darum, ihr Gesicht möglichst vielen Deutschen im Fernsehen zu präsentieren. „Es ist meine Leidenschaft, Menschen tagtäglich zu erzählen, was in ihrer, in meiner Heimat passiert. Ich möchte nah an ihnen dran sein.“ Und das funktioniert im Regionalfernsehen besonders gut – erst recht, wenn man schon so viele Jahre eine Beziehung zu seinen Zuschauern aufgebaut hat.

Zuschauer haben Wiegands Schwangerschaft miterlebt

„Ich bin mit ihnen erwachsen geworden. Sie haben sogar meine Schwangerschaft begleitet.“ Vor sechs Jahren stand Wiegand mit dickem Babybauch vor der Kamera, ihre Tochter kam im Dezember 2015 zur Welt, kurz zuvor hatte sie ihren Partner Simon (41) geheiratet, einen Kripo-Kommissar. „Meine Tochter will auch zur Polizei gehen. Wenn ich aufgestylt vom Moderieren nach Hause komme, wären wohl die meisten kleinen Mädchen begeistert. Sie sagt: Mama, mach das mal weg, das sieht doof aus“, erzählt die Mutter und bricht in Gelächter aus.

Mit Babybauch: Jasmin Wiegand moderierte 2015 schwanger. Quelle: privat

Vielleicht hat die Kleine zumindest die uneitle Art von ihrer Mutter geerbt. Auf die Frage, ob sie als Moderatorin Schönheitsdruck verspürt, zuckt sie mit den Schultern: „Ich weiß, mit 46 könnte ich mir Sorgen machen, gegen eine Jüngere ausgetauscht zu werden. Aber ich glaube, was man transportiert, ist so viel wichtiger. Und jede Falte erzählt doch eine Geschichte. Die 46-jährige Jasmin gefällt mir viel besser als die Jasmin mit 31.“ Doch noch einer beäugt ihr Aussehen kritisch: „Mein Vater, er ist mein strengster Kritiker. Ich muss mir oft anhören: Jasmin, das Outfit sah aber wieder komisch aus“, erzählt sie und lacht.

Jasmin Wiegand lebt mit ihrer Familie in Harburg

Wiegand lebt mit Mann und Tochter in Harburg, „ich bezeichne mich mehr als Niedersächsin als als Hamburgerin“, so die gebürtige Berlinerin. Ihre Tochter ist mittlerweile fünf Jahre alt, also alt genug, dass die Mama wieder Reisen unternehmen kann. „Also wenn Corona vorbei ist“, ergänzt Wiegand. „In den vergangenen Jahren habe ich viel aus dem Studio gearbeitet, um nicht zu weit weg von meinem Kind zu sein. Aber jetzt freue ich mich wieder auf mehr Action.“

Überwindung: Jasmin Wiegand beim Tandem-Sprung. Quelle: privat

Was war das Aufregendste, was die Moderatorin in 15 Jahren „RTL Nord“ erlebt hat? „Ich bin teilweise wirklich an meine Grenzen gegangen“, sagt sie. „Ich habe ganz schlimme Höhenangst und bin trotzdem mit der Mega-Zipline im Harz geflogen, ich bin also mit 70 Kilometer pro Stunde über eine Schlucht gesaust.“ Danach kam es noch schlimmer: ein Tandem-Sprung am Rammelsberg. „Wäre die Kamera nicht gewesen, hätte ich das niemals gemacht.“

Und welche Interviewpartner sind ihr besonders im Gedächtnis geblieben? „Karl Dall. Ich war vor unserem Gespräch kein besonderer Fan von ihm und im Interview habe ich mich quasi in ihn verliebt“, so die 46-Jährige über den verstorbenen Komiker. „Er hat mich so in Grund und Boden gewitzelt, dass ich kaum noch in der Lage war, meine Fragen zu stellen. Ein großartiger Mann mit einem großartigen Humor.“

Lieblings-Interview: Jasmin Wiegand mit Karl Dall. Quelle: privat

Es seien die Momente mit Menschen, „nach denen man so berührt und beseelt und inspiriert ist“, die ihren Job ausmachen. „Und all die Orte und Dinge, die man kennenlernt“, schwärmt sie. Zweifelsohne, dieser Frau geht es nicht um sich selbst.

Von Josina Kelz