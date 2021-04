Hannover

Eigentlich wirbelt er als Geschäftsmann und Koch in seinem Hotel und seinen Restaurants herum, wie viele andere sind die von Alexander Herrmann (49) aufgrund der Corona-Pandemie stillgelegt. Der Zwei-Sterne-Koch hat trotzdem mehr zu tun als in Zeiten vor den Lockdowns und muss sich den sich stets ändernden Vorgaben anpassen. 

Herr Herrmann, wie lange hat es nach Ihrer ersten Show gedauert, den Geschmack von Fondor aus dem Mund zu bekommen?

Das hat lang gedauert. Was hilft und ich bis dato nicht wusste, ist Alkohol. Der putzt die Zunge (lacht). Was das noch ausgleicht, ist die Tatsache, dass bin ich stolz, was wir da für einen Stream hingelegt haben – ein Kaltstart, ohne geprobt zu haben. Es war ein Experiment, dass ein bisschen brauchte, um richtig in Fahrt zu kommen, dann immer energetischer wurde.

Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen?

Die hatte Tourneeveranstalter Stefan Schornstein. Er fragte mich, ob ich Lust hätte, eine Show zu streamen. Ich habe ihm allerdings gesagt, dass ich ganz andere Dinge im Kopf hätte. Dieser Lockdown macht nämlich viel mehr Arbeit, als normal zu arbeiten. Er hat irgendwann alle zehn Tage angerufen, ich bin schon gar nicht mehr ans Telefon gegangen (lacht).

Und dann?

Habe ich irgendwann zurückgerufen – weil wir über die Verschiebung der Tourtermine sprechen mussten. Er sagte „Ah, der Sternekoch meldet sich“, ich sagte ihm, dass er ein Wahnsinniger ist, als er wieder vom Streamen anfing. In dem Gespräch erzählte ich von den Kochbüchern, die ich seit Jahren geschenkt bekomme, manche sogar in altdeutscher Sprache, die ich nicht mal lesen kann. Als ich dann die alten Rezepte aus der historischen Bibliothek des Deutschen Gewürzmuseums in Kulmbach sah, kamen uns „Gerichte, die keiner mehr will“ in den Sinn.

Wie schwer ist es Ihnen gefallen, beim Nachkochen des Gerichts „Fleischbombe mit Ananas“ von 1966 die vorgegebenen Zutaten, unter anderem Fondor, zu benutzen?

Fondor haben wir vor 40 Jahren auch im familieneigenen Hotel benutzt – allerdings vor 30 Jahren auch wieder abgeschafft. Den Geschmack hatte ich schon lange nicht mehr so pur auf der Zunge, den vergisst man seinen Lebtag nicht.

Hat es Sie animiert oder verunsichert, dass zum Teil gar keine Mengenangaben vorhanden waren?

Komischerweise hat mich das gar nicht irritiert, weil damals ja erfahrene Menschen, meist Frauen, am Herd gestanden haben. Sie hatten einfach ein Gefühl dafür, ob genug Zwiebeln drin sind oder eben nicht. Es irritiert mich viel mehr, dass ich in den nächsten Shows ein Gericht mit purem Tomatenmark verzieren muss. Das macht mir Angst.

Wie ging es Ihnen während der Online-Live-Show eigentlich? Normalerweise kochen und erzählen Sie in Hallen vor tausenden Menschen, jetzt war neben Moderator Tim Engelmann und Verkoster Chris Krömer nur noch ein Kameramann dabei.

Das hat mich überhaupt nicht gestört, ich war ganz in meinem Element. Tim Engelmann kenne ich seit ein paar Jahren, er ist der Bühnendramaturg meiner Live-Shows, Chris ist Instagram-Star. Wir waren freundschaftlich zusammen, für die Zuschauer war es wie ein Blick durchs Schlüsselloch. Ansonsten bin ich die aktuelle Lage betreffend mit mir im Reinen, ich kenne die Situation ja. Wir ziehen das jetzt durch, bis der Schrecken ein Ende hat.

Worauf freuen Sie sich in den nächsten Shows am meisten: auf die 70er, 80er oder 90er?

Wenn ich Kochbücher aus der 80ern in den Händen halte, ist da eine ganz besondere Nähe. Zum Entdecken finde ich die 60er und 70er spannend. Die Kochbücher waren zu der Zeit dünn und unter Spargelgerichten findet man Rezepte, die so lauten: Spargel kochen und mit Essig, Öl, Salz und Zucker abschmecken. Heute benötigt man dafür mindestens eine Viertelseite.

Ein Jahr Pandemie liegt hinter uns. Ihre Erkenntnis?

(Überlegt länger) Das hat mich so noch niemand gefragt. Ich denke, dass viele Chancen in dieser und der Zeit danach liegen. Wobei ich davon ausgehe, dass wir uns nicht dauerhaft anders benehmen, sondern nach einer Weile wieder in alte Muster verfallen.

Alexander Herrmann * 7. Juni 1971 in Kulmbach (Oberfranken). Er wächst in einer Hotelier-Familie auf, das Romantik-Posthotel in Wirsberg gibt es seit 1869, Alexander Herrmann führt es in fünfter Generation. Als er neun Jahre alt ist, kommen seinen Eltern bei einem Autounfall ums Leben, er wächst bei Tante und Onkel auf. Er besucht eine Hotelfachschule, absolviert eine Kochlehre, dann die Meisterprüfung. 1995 wird er Küchenchef im Familienhotel – es verfügt über ein Sterne-Restaurant, ein Bistro und eine Kochschule. 2008 bekommt er vom legendären „Guide Michelin“ einen Stern sowie 17 von 20 Punkten vom „Gault- Millau“, seit 2019 trägt er zwei Sterne. In Nürnberg betreibt er zwei Restaurants. Er ist in TV- Shows wie „Kochduell“, „Kitchen Impossible“ und „The Taste“ zu sehen. Aus erster Ehe stammen zwei Kinder, Paul und Sarah. Heute ist er mit seiner zweiten Frau Hannah verheiratet.

Welche Chancen meinen Sie?

Zum Beispiel hatte ich neulich einen Termin in München bei der Abendschau für meine Sendung „Aufgegabelt“. Normalerweise fahre ich zwei Stunden hin, zwei zurück – heute nutze ich Skype. Vor Corona hätte ich sechs Stunden gebraucht, heute brauche ich im Zweifel 15 Minuten für das Meeting. Und auch betrieblich habe ich mich auf den Prüfstand gestellt, mich von Dingen verabschiedet, von denen ich nicht gedacht hätte, dass man sich von ihnen verabschieden kann.

Nämlich?

In meinem Restaurant „Fränk‘ness“ ist die Brotpizza nicht so angenommen worden. Also habe ich sie von der Karte genommen. Nun existiert aber der Steinbackofen noch. Und aus dem gibt es ab jetzt Steaks aus einer gusseiserner Pfanne.

Und was hat Corona mit Alexander Herrmann gemacht?

Ich habe gemerkt, dass Pasta und Rotwein unfassbar gut für das Herz sind. Und deshalb mache ich jetzt Intervallfasten (lacht). Zumindest einmal am Tag muss ich das Gefühl haben, vollgefressen zu sein. Ansonsten habe ich mich sehr gefreut, meine Kochboxen ins Leben gerufen zu haben. Und festzustellen, dass mein Umfeld ganz unterschiedlich mit der Pandemie und dem Druck umgeht: Manche ziehen sich zurück, manche sorgen sich, manche schalten auf Angriff. Darauf habe ich mich eingestellt, um mein Team weiter führen zu können, das auch aus unterschiedlichen Persönlichkeiten besteht.

