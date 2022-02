Hannover

Wir starten ins Wochenende mit köstlichen japanischen Häppchen: Robert Awakjan, Küchenchef in „Schuberts Brasserie“ in der Südstadt, kombiniert kalten Reis mit rohem Fisch, aber auch mit Gemüse und Hähnchenbrust. Und stellt eine tolle Alternative mit Perlgraupen von.

Wir verbinden Sushi mit japanischer Küche. „Dabei liegt der Ursprung der Reisröllchen in Südostasien. Entlang des Flusses Mekong wurde Fisch haltbar gemacht, indem man ihn in gekochten Reis einlegte“, erklärt Awakjan. „Der säuerlich gewordene Reis wurde damals als ungenießbar weggeworfen.“ Das ist heute natürlich anders. Deshalb starten wir mit dem Rezept für universell einsetzbaren Sushi-Reis.

So gelingt Sushi-Reis

Alle Zutaten sind im Asialaden oder gut sortierten Supermarkt erhältlich. Reis in einem Sieb abspülen, mit Wasser bedecken und 30 Minuten quellen lassen. Abgetropften Reis und Wasser aufkochen, zugedeckt eine Minute kochen lassen. Reis unter Rühren kochen, bis das Wasser verdampft ist. Vom Herd ziehen und zugedeckt zehn Minuten ausquellen lassen. Reisessig, Mirin, Sake, Zucker und Salz mischen, zügig unter den Reis mischen. Anschließend den zugedeckt auskühlen lassen.

Zutaten für vier Portionen 300 Gramm Sushi-Reis 400 Milliliter Wasser 160 Milliter japanischer Reisessig 20 Milliliter Mirin (Reiswein) 20 Milliliter Sake 1 Teelöffel Zucker 2 Teelöffel Salz

Maki-Sushi mit Maishähnchenbrust

Hähnchenbrust in Streifen schneiden, mit Sojasauce und Sesamöl marinieren und beiseite stellen. Dann den Reis nach Grundrezept zubereiten. Paprika vom Kerngehäuse befreien, vierteln, schälen und ebenfalls in Streifen schneiden. Hähnchen aus der Marinade nehmen, in Paniermehl wenden und von allen Seiten je etwa drei Minuten in der Pfanne anbraten.

Sushi-Matte mit Frischhaltefolie und einem Nori-Blatt belegen. Mit nassen Händen Reis auf dem Nori-Blatt einen Zentimeter breit auslegen. An der unteren Seite zwei Zentimeter ohne Reis lassen. Dann je einen Streifen Paprika und Hähnchen darauf legen.

Den freien Teil des Nori-Blatts mit Wasser anfeuchten. Mithilfe der Matte aufrollen und in der Frischhaltefolie eingewickelt kalt stellen. Insgesamt vier Rollen herstellen. Maki-Sushi in zwei Zentimeter dicke Scheiben schneiden.

Zutaten für vier Portionen Sushi-Reis nach Grundrezept 4 Nori-Algenblätter 2 Maishähnchenbrüste 100 Milliliter Sojasauce 2 Esslöffel Sesamöl 1 Tasse Panko-Paniermehl 1 rote Paprika Sushi-Rollmatte Frischhaltefolie

Sushi mal anders: Perlgraupen statt Reis

Graupen in einem Sieb abspülen. In einem Topf mit Wasser und Weißwein etwa 20 Minuten kochen, dabei ab und zu umrühren. Wenn die Graupen weich sind, Sahne dazugeben und weitere zehn Minuten leicht köcheln lassen, sodass die ganze Flüssigkeit von den Graupen aufgenommen wurde. Topf vom Herd nehmen und zugedeckt auskühlen lassen.

Graupen mit Senf, Salz und Pfeffer abschmecken (wenn die Graupen zu fest sind, etwas Wasser einrühren). In der Zwischenzeit gelbe Beten gut waschen und mit einem Hobel in dünne Scheiben schneiden, etwas salzen und ziehen lassen. Aal, Rettich und gekochte Rote Bete in Streifen schneiden.

Sushi-Matte mit Frischhaltefolie und den Gelbe-Beten-Scheiben auslegen. Mit nassen Händen die Graupen auf die Beete etwa einen Zentimeter breit auslegen. Dann je einen Streifen Aal, Rettich und Rote Bete darauf legen, außerdem etwas Sahnemeerrettich. Mit der Matte aufrollen, in der Frischhaltefolie gewickelt kalt stellen.

Zutaten für vier Portionen 250 Gramm Perlgraupen 500 Milliliter Wasser 100 Milliliter Weißwein 100 Milliliter Sahne 1 Filet vom Räucheraal 1 gekochte Rote Bete ½ Rettich 2 gelbe Beten Salz, Pfeffer 1 Teelöffel Senf 2 Esslöffel Sahnemeerrettich Frischhaltefolie Sushi-Matte nach Geschmack Worcestersauce, gepickelte Karotten und Sahnemeerrettich.

Vier Rollen herstellen, in zwei Zentimeter dicke Scheiben schneiden. Dazu reiche ich Worcestersauce, gepickelte Karotten und Sahnemeerrettich. Wie das genau geht, zeigt Robert Awakjan in diesem Video.

California-Rolls mit Gemüse

Sushi-Reis nach Grundrezept kochen. Panko-Mehl in einer Pfanne kurz anrösten, sodass es goldbraun wird. Panko-Mehl auf einen Teller geben und beiseite stellen. Gurke schälen und die Kerne herausschaben, anschließend Gurke in Streifen schneiden. Paprika waschen, vierteln, Kerngehäuse entfernen und in Streifen schneiden. Die Avocado längs halbieren, von Schale befreien und den Kern entfernen. Avocado ebenfalls in Streifen Schneiden.

Die Sushi-Matte mit Frischhaltefolie auslegen, Reis in vier Portionen teilen und mit feuchten Händen je eine Portion auf einem Nori-Blatt verteilen. Nori-Blatt dann mit der Reisseite auf die Matte legen. Das geschnittene Gemüse oben auf dem Nori-Blatt verteilen, dann mithilfe der Sushi-Matte fest aufrollen. Zuletzt in geröstetem Panko-Mehl wälzen. Auf diese Weise vier Rollen anfertigen, anschließend in etwa zwei Zentimeter dicke Scheiben schneiden.

Zutaten für vier Portionen Sushi-Reis nach Grundrezept 5 Teelöffel Pankomehl ½ Gurke 1 Avocado 1 rote Paprika 4 Nori-Algenblätter Frischhaltefolie Sushi-Rollmatte

Nigiri mit Thunfisch und Saiblingskaviar

Den frischen Thunfisch in Rechtecke schneiden und mit Sojasauce, Fischsauce und Sesamöl marinieren. Sushi-Reis nach Grundrezept zubereiten (oder Reste verwenden). Den Thunfisch dann in längliche, zwei Zentimeter dicke Stücke schneiden. Reis mit feuchten Händen zu acht gleich großen, ovalen Nigiri formen. Den Fisch oben drauf legen und leicht andrücken. Mit etwas Kaviar und Kresse garnieren.

Zu diesem traditionellen Sushi reiche ich etwas Kimchi, Sojasauce und Sambal Olek. Klassisch kann man auch eingelegten Ingwer und Wasabi (im Asialaden erhältlich) servieren.

Zutaten für vier Portionen ½ Menge Sushi-Reis nach Grundrezept oder Rest-Reis von den Rollen 120 Gramm frischer Thunfisch 2 Esslöffel Sojasauce 1 Esslöffel Fischsauce 1 Esslöffel Sesamöl 1 Glas Saiblingskaviar Kresse zum Garnieren nach Geschmack Kimchi, Sambal Olek, Sojasauce, eingelegter Ingwer oder Wasabi

