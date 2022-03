Hannover

Nach einer zweijährigen Corona-Pause findet sie wieder statt, die Stunksitzung der Lindener Narren. Erst stoppte sie die Pandemie, und dann, richtigerweise, wurde sie um drei Wochen in den März verlegt. Der Krieg in der Ukraine verlangte es. Hannöverscher Humor mit Spitzen gegen Leine-Politik und -Prominenz, ein Kack-Emoji grinst braun von der Bühne und die Verquerdenker Eva, Naidoo und Attila erscheinen auf einer kleinen Video-Leinwand. Alu-behütet und noch lächerlicher anzuschauen, als zu Beginn der Virus-Krise.

Die Moderatorin Laura Zacharias vom SWR1 und Martin Argendorf, der Präsident der Lindener Narren, führen durch das Programm. 290 Zuschauer sind in den Georgspalast gekommen, sie erleben zum Einstieg eine saure Abrechnung mit Gerhard Schröder, dem Bundeskanzler a. D.: Sich in der Russland-Aggression nicht zu positionieren, dafür aber auf die Ehrenbürgerschaft Hannovers zu verzichten, kränkt hier jeden.

Stunksitzung der Lindener Narren im GOP. Quelle: Florian Petrow

Während Schröders Verhalten noch im Hinterkopf bewertet wird, sind Zacharias und Argendorf schon beim nächsten Reizthema. Das Gendersternchen polarisiert auch heute Abend, und es wird nicht ganz klar, aus welcher Richtung sie darauf blicken. „Haben wir keine anderen Probleme?“. Doch, eigentlich schon. Volker Kluwe, der Polizeipräsident Hannovers, ist anwesend, ein gefälschtes Interview mit ihm löst keinen Protest aus, immerhin geht es um die Waffenverbotszone am Hauptbahnhof, die kurz und an einem Februar-Wochenende herrschte.

Stunksitzung der Lindener Narren. Quelle: Florian Petrow

Jetzt ist der Lokalkolorit greifbar, die Humorspitzen gelten der Stadt. In ihren Überleitungen verteilen die Moderatoren aber auch Lob. Karl Lauterbach feiern sie als einen Typen „nahezu ausgestorbener Sozi, der isst kein Salz und hat trotzdem Pfeffer!“. Das gibt zustimmenden Beifall des Publikums.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Den Auftritt der rüstigen Rentnerin „Marietta von Uetze“ übernimmt Hella Rinnau. Sie ist der heimliche Star des Abends, ist Pointen-sicher und hat ein ausgezeichnetes Timing. Zum Einlass-Verbot, das Auricher Diskotheken über Ministerpräsident Weil verhängt haben, bemerkt sie trocken: „Wenn der Weil tanzt, gehen noch nicht einmal die Bewegungsmelder an!“. Sie stolpert über den „spitzen Stein“ und ist vehement für Gleichberechtigung und gegen Rassismus.

Der Stunksitzung merkt man die Zwangspause an: Kohleausstieg, Cannabis-Legalisierung und Geschwindigkeitsbeschränkung; ihr Sketch über die Sondierungsgespräche der Ampelkoalition hinkt etwas hinterher. Doch ihre Ankündigung „nächstes Jahr vor der Stunksitzung einen Joint durchzuziehen“, macht neugierig. Und wie immer wird auch in diesem Jahr der STUNK 2022 verliehen. Er ist für Jemanden, „der sich am Weitesten von der Lösung eines Problems entfernt hat“: Wladimir Putin. Viel Beifall, und mit dem Lied „In Hannover ist’s am besten“ endet der Abend dann so versöhnlich, wie es nur geht.

Von Kai Schiering