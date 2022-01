Streetart, Ostfriesen und große Liebe – die Tipps der Woche in Hannover

Hannover

Sie dürften Deutschlands beliebteste Erdmännchen sein: Viele Kinder kennen „Jan und Henry“ aus dem TV-Kinderprogramm Kika. Am Sonntag, 30. Januar, kommen die beiden Höhlenbewohner ab 15 Uhr live auf die Bühne im Theater am Aegi.

Puppenvater Martin Reinl hat die beiden Figuren erfunden, die nachts von ungewöhnlichen Geräuschen wachgehalten werden – und all diesen Rätseln nachgehen. Auch im Bühnenstück, in dem wie in alten Muppetsfilmen Menschen und Puppen spielen, singen, tanzen und musizieren, spielen die Erdmännchen Detektiv. Denn ein neuer Hausmeister übernimmt das Mietshaus über ihrer Höhle – und plötzlich herrscht Stille! Tickets für das Musiktheater für Kinder kosten 24 bis 32,35 Euro. Von der 2G-plus-Regel sind Kinder und Jugendliche ausgenommen. www.theater-am-aegi.de

„Tschick“-Heldin Isa live im Ballhof

Premiere fast ein Jahr nach der Premiere: „Bilder deiner großen Liebe“ kommt am Freitag, 28. Januar, und Sonnabend, 29. Januar, auf die Bühne im Ballhof Eins – das Stück nach dem Romanfragment von „Tschick“-Autor Wolfgang Herrndorf war im Corona-Lockdown als Streaming-Event inszeniert worden. Seyneb Saleh spielt ab 19.30 Uhr Ausreißerin Isa, die man aus „Tschick“ kennt. Tickets für das Live-Erlebnis für Jugendliche ab 14 Jahren kosten 23 bis 25 Euro. Es gilt 2G-plus und FFP2-Pflicht. staatstheater-hannover.de

Streetart macht Hannover zur Galerie

Streetart und Graffitikunst machen die ganze Stadt zu einer Galerie: Auf eigne Faust kann man ganz coronakonform jederzeit die Kunstwerke entdecken. Unter visit-hannover.com findet man Anleitungen für Rundgänge in der City, in Linden, in der List und Oststadt. Aber auch die Nordstadt hat viel zu bieten. Zu sehen sind Werke von großflächigen „Murals“ (wie das von Ramon Martins am Engelbosteler Damm, Foto) bis zu kleinen Spots, die Farbe ins Stadtbild bringen. Alle Bilder wurden von den Eigentümern der Häuser legitimiert.

Hannover: Straßenkunst, "Inside Yourself", Ramon Martins hat eine Hauswand am Engelbosteler Damm bemalt. Quelle: Clemens Heidrich

Humorvoller Blick auf die Ostfriesen

Lust auf Ostfriesland? Uwe Janssen, Journalist bei der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, kommt von der Küste. In seinem Buch „Watt ist weniger als Meer“ ergründet er den Humor der Ostfriesen und beleuchtet ihre Eigenarten. Mittwoch, 26. Januar, liest er ab 19.30 Uhr in der Apostelkirche in der List – es gilt die 2G-plus-Regel. Tickets für zehn Euro gibt es in der Buchhandlung Leuenhagen & Paris (Lister Meile 39).

Club-Mix im Apollo und im Livestream

Desimo bittet am Montag, 24. Januar, ab 20.15 Uhr zum „Club-Mix“. Die Show findet mit 50 Prozent Auslastung und 2G-Regelung im Apollo (Limmerstraße 50) statt – und wird live im Stream übertragen. Den Abend mit drei Überraschungsgästen moderiert Stand-up-Comedian Markus Barth. Wer online „daheim und dabei“ sein möchte, zahlt 18 Euro, für zwei Personen werden 28 Euro fällig, für drei 36 Euro. www.spezialclub-livestream.de

