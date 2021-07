Hannover

Zu jeder Jahreszeit ein neuer Kleidungsstil: NP-Redakteurin Josina Kelz schaut sich regelmäßig auf den Straßen von Hannover um und spricht modische Menschen auf ihren Kleidungsstil an.

Julienne Siever (26): „Ich bin eigentlich kein Kleidermädchen“

Ausnahme: Sonst trägt Julienne Siever meistens Jeans. Quelle: Ilona Hottmann

Normalerweise trägt Julienne Siever (26) keine Kleider. „Das ist heute wirklich ein Zufall“, beteuert sie. „Eigentlich bin ich sportlicher unterwegs, meistens in Jeans. Aber ich dachte, heute wird es heiß.“ Stattdessen friert sie bei knapp 20 Grad so sehr, dass sie Gänsehaut an den Beinen bekommt. „Das Kleid ist schon alt, ich habe es in meinem Schrank wiedergefunden. Ich glaube, ich habe es bei Hollister gekauft.“ Seit der Pandemie lautet ihre Styling-Regel: „Hauptsache bequem. Ich habe auch kein Problem mehr damit, mit einer Jogginghose vor die Tür zu gehen, auch wenn meine Eltern das nicht verstehen“, sagt sie und lacht.

Julienne Siever mit ihrem Rucksack. Quelle: Ilona Hottmann

Ein neues Teil: ihr Rucksack von Zalando, den sie für ein paar Monaten für rund 40 Euro gekauft hat. „Ich mache in Hannover meine Ausbildung zur Ergotherapeutin, zur Schule nehme ich immer einen Rucksack mit. Sonst trage ich eher Handtasche“, erklärt die junge Frau aus Springe.

Drei Fragen, drei Antworten Was war das letzte Teil, das Sie geshoppt haben? Eine Flared Jeans von Zara, die sind jetzt angesagt. Ich kaufe die meisten Sachen bei Zara. Was war das teuerste Teil, das Sie je gekauft haben? Weiße Sneakers für 170 Euro. Heute trage ich welche von Hilfiger, die haben aber 100 Euro weniger gekostet. Was ist das peinlichste Teil, das Sie besitzen? Ich kann mich noch erinnern, als der Emo-Style angesagt war, da war ich ein Teenager. Ich hatte eine schwarze Krawatte, die besitze ich aber nicht mehr. Damals war es cool, heute wäre es sehr peinlich.

Iris Schmidt (55): „Mit weiten Kleidern kann man Corona-Pfunde kaschieren“

Im Ibiza-Stil: Iris Schmidt. Quelle: Ilona Hottmann

Mit ihrem Strandkleid sieht Iris Schmidt (55) aus, als wäre sie gerade aus dem Ibiza-Urlaub zurückgekehrt. „Ibiza-Kleider“ heißen die Teile nämlich im Volksmund. „Aber ich verreise noch nicht wieder, ich habe dabei noch ein mulmiges Gefühl und finde es zu früh“, sagt die Hannoveranerin angesichts der Pandemie. „Außerdem gibt es hier doch auch so schöne Ecken“, schwärmt sie. Und wenn sie wieder in den Urlaub fliegen sollte, dann nicht nach Spanien, sondern Richtung Asien. „Ich bin ein Thailand-Fan.“ Dort würde sich ihr Kleid sicher auch gut machen. „Es ist wirklich praktisch und versteckt Corona-Pfunde gut“ – zehn Kilogramm habe sie in den vergangenen acht Wochen bereits abgespeckt.

Taschen-Tick: Schmidt liebt das Model von Vuitton. Quelle: Ilona Hottmann

Das grün-weiße Teil hat sie im Internet für etwa 70 Euro bei Aboutyou gekauft, „in der Pandemie habe ich mich auf Onlineshopping umgestellt“, sagt Schmidt. „Dass ich heute mal in der Stadt bin, ist Zufall. Ich fühle mich noch nicht wieder wohl hier.“ Doch die 55-Jährige brauchte Stoff für neue Gardinen, „die nähe ich selber, ich habe gerade meine Küche renoviert.“

Jetzt möchte sie noch in den Schuhladen Snipes, neue weiße Sneakers kaufen. Heute hat sie auf schwarze Sandalen von Birkenstock gesetzt, „die kaufe ich mir immer wieder, sie passen zu allem und sind so bequem.“

Drei Fragen, drei Antworten Was war das letzte Teil, das Sie geshoppt haben? Ein T-Shirt-Kleid von H&M mit super coolen Taschen – das ist übrigens gerade im Angebot. Was war das teuerste Teil, das Sie je gekauft haben? Meine Taschen, ich liebe sie. Die Louis Vuitton, die ich heute trage, habe ich für 1660 Euro am Neuen Wall in Hamburg gekauft. Chanel liebe ich auch. Ich trinke und rauche nicht, ein Laster darf man sich ja gönnen. Bei mir sind es halt Taschen. Was ist das peinlichste Teil, das Sie besitzen? Ich kann mich nicht genau erinnern, aber bestimmt habe ich mal ein viel zu enges Kleid getragen und sah darin aus wie eine Presswurst. Das ist das Tückische beim Onlineshopping: Man weiß vorher nicht, wie es an einem aussieht. Das Einkaufen in der Stadt hat also doch noch Vorteile.

Elnur Azizou (29): „Socken und Schuhe müssen harmonieren“

Immer mit Hut: Elnur Azizou. Quelle: Ilona Hottmann

Ohne Kopfbedeckung geht Elnur Azizou (29) nicht vor die Tür, er trägt stets Hut oder Kappe. Das hat modische und persönliche Gründe: „Ich mag meine Haare nicht so gerne. Dafür habe ich ein Mützengesicht. Das habe ich mir schon oft sagen lassen.“ Erst vor Kurzem hat er sich den Fischerhut für etwa 30 Euro bei Snipes gekauft, seinem Lieblingsladen, wo wir ihn auch heute erwischen. Auch die Herrentasche hat er hier für 25 Euro gekauft. „Ich mag es nicht, mein Zeug in den Hosentaschen zu haben, deshalb trage ich immer eine Tasche.“

Ein weiteres Markenzeichen des 29-Jährigen: Weiße Sneakers und dazu passende Tennissocken. Seine Regel: „Niemals Nike-Socken zu Adidas-Schuhen tragen oder andersrum.“ Da hat der Cloppenburger seine Prinzipien. Heute ist er in Hannover, um seine Cousins zu besuchen. „Sie wohnen in Salzgitter, aber wir fahren meistens nach Hannover. Shisha rauchen, feiern, shoppen.“ Und Snipes leerkaufen, logisch.

Drei Fragen, drei Antworten Was war das letzte Teil, das Sie geshoppt haben? Die Tennissocken von Nike, ich habe sie zum zweiten Mal an, deshalb sind sie noch so schön weiß. Sie haben 15 Euro gekostet und ich habe sie bei Snipes gekauft. Was war das teuerste Teil, das Sie je gekauft haben? Ich kaufe viel, aber meistens nicht so teuer. Meine Winterjacke für 280 Euro müsste am meisten von allen Teilen gekostet haben. Aber insgesamt gebe ich schon viel Geld für Mode aus ... Was ist das peinlichste Teil, das Sie besitzen? Ich hasse es, wenn Socken Löcher haben. Ein absolutes No-Go. Sobald ich Löcher sehe, schmeiße ich die Socken weg. Manchmal sieht man sie aber erst, wenn es zu spät ist. In der Hose sind Löcher cool, in den Socken haben sie aber nichts zu suchen.

Model Jay (56): „Ich mixe teure und günstige Mode“

Mag es klassisch: Jay arbeitet als Model. Quelle: Ilona Hottmann

Die Pose sitzt bei Jay (56) – kein Wunder, er ist schließlich Model. Der Hamburger, der sich nur unter seinem Künstlernamen vorstellt, ist heute nach Hannover gekommen, um seinen Vater zu besuchen. Die Gelegenheit nutzt er für einen Bummel durch Horstmann & Sander, wo er neue Schuhe kaufen möchte.

„Ich mixe gerne günstig und teuer, Schuhe dürfen bei mir auch mal 500 Euro kosten.“ Heute trägt der gebürtige Berliner ein preiswertes Modell: etwa 50 Euro haben die Sneakers von Nike gekostet. Auch die schwarze Hose von Zara war mit rund 40 Euro nicht teuer, dafür das T-Shirt umso mehr: 320 Euro hat das weiße Oberteil mit Aufschrift der Luxusmarke Givenchy gekostet. „Dafür läuft es nicht bei der ersten Wäsche ein wie ein billiges Shirt. Ich trage es jetzt schon ein Jahr“, so Jay.

Uhren-Tick: Jay steht auf die Smartwatch. Quelle: Ilona Hottmann

Das Gefühl für Mode wurde dem Model, Personaltrainer und DJ angeboren, denn seine Mutter schneiderte damals selber Klamotten. „Aber auch auf Reisen habe ich mir viel abgeguckt“, erzählt er. „Einen meiner ersten Modeljobs hatte ich 1999 für Tui in Miami, da trugen die Männer die Hemden schon über statt in der Hose. Das habe ich dann auch so gemacht.“

Am liebsten setzt der 56-Jährige auf Klassiker, zum Beispiel die schwarz-weiße Farbkombi, im modernen Design. Die Anzughose kombiniert der Modefreund gekonnt mit Turnschuhen.

Drei Fragen, drei Antworten Was war das letzte Teil, das Sie geshoppt haben? Eine schwarze Hose. Ahnlich zu der, die ich heute trage, aber unten am Bein mit Reißverschluss. Die habe ich bei Wormland in Berlin gekauft. Aber am liebsten mag ich Hosen von dem Modelabel Dsquared. Was war das teuerste Teil, das Sie je gekauft haben? Ich glaube, meine Uhren sind die teuersten Stücke, die ich besitze. Deshalb ist mein heutiges Lieblingsteil die Smartwatch von Apple. Die ist besonders praktisch, wenn man unterwegs ist. Was ist das peinlichste Teil, das Sie besitzen? Ehrlich gesagt: gar keins. Ich glaube, ich hatte schon als Kind ein gutes Stilgefühl, Das gehört auch zu meinem Job als Model dazu.

Von Josina Kelz