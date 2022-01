Street-Style-Looks: So modisch ist Hannover im Winter 2022

Hannover

Betül Yatagan, Kerstian Meyer-Krems, Niklas Preuß und Christian Rosenbaum: Für sie alle ist der Look wichtig. Wir haben mit ihnen in Hannover über ihren Street-Style in diesem Winter gesprochen – und herausgefunden, was gerade angesagt ist.

Betül Yatagan: „Im neuen Jahr versuche ich es mal etwas schicker“

„Das ist das erste Mal, dass ich eine Lederhose trage“, offenbart Betül Yatagan (26) – und wird an diesem Tag prompt von der Presse auf ihren coolen Look angesprochen. „Dann habe ich ja alles richtig gemacht, ziehe ich jetzt öfter an“, sagt sie und lacht. Die Kunstlederhose hat sie kürzlich bei New Yorker für etwa 15 Euro gekauft. „Normalerweise bin ich modisch eher sportlich-lässig unterwegs. Heute und im neuen Jahr versuche ich es mal etwas schicker.“ Inspiration holt sich Yatagan vor allem bei ihren Freundinnen, manchmal auch auf Instagram. „Und ich vertraue auf mein Bauchgefühl, beobachte, ob ich mich wohlfühle in einem Outfit.“

Die Göttingerin ist mit ihrer Freundin zum Shoppen nach Hannover gefahren. „In unserer Stadt gibt es nicht so viele Geschäfte, wir fahren meistens nach Kassel oder Hannover, Göttingen liegt genau dazwischen.“

Die schwarzen Stiefeletten hat Yatagan bei Onygo in Kassel für etwa 30 Euro gekauft („Die passen zu jedem Outfit“), den Streifen-Pullover bei H&M in Göttingen für etwa zwölf Euro, den schwarzen Mantel mit perfekt zur Hose passenden Leder-Ärmeln bei Vero Moda.

Aktuell sucht die Kinderkrankenpflegerin, die in einer Psychiatrie arbeitet, nach einer Teddyfell-Jacke in Beige oder Schwarz. „Das ist das Must-Have dieser Saison!“ Heute hat sie sich eine braune Pufferjacke aus Lederimitat gekauft.

Kurzinterview mit Betül Yatagan Von welchem Modeteil würden Sie sich nie trennen? Von meiner Kette mit Unendlichkeits-Zeichen. Die habe ich mal von meinen Eltern zum Geburtstag geschenkt bekommen. Hatten Sie mal eine Stylingsünde? Eigentlich nicht. Das Schlimmste, was ich in diesem Sinne je getan habe, war, mir einen Pony zu schneiden. Was ist Ihr Lieblingsladen in Hannover? Primark, Zara und Reserved – gibt es alles leider nicht in meiner Heimatstadt Göttingen, dafür fahre ich dann nach Hannover. So wie heute.

Kerstin Meyer-Krems: „Massenware ist nicht so mein Ding“

Kerstin Meyer-Krems (51) ist mit Mann und Tochter aus Wolfsburg in die alte Heimat Hannover gefahren, um bummeln zu gehen. Dabei machen es viele andersrum. „Klar, wir haben in Wolfsburg das große Outlet und viele reisen extra dafür an – aber ehrlich gesagt war ich da noch nie“, gibt Meyer-Krems zu. „Massenware ist nicht so mein Ding.“ Dafür liebt sie die kleinen, inhabergeführten Boutiquen in Hannover. „Und Mäntelhaus Kaiser!“ Ihre erwachsene Tochter hingegen mag etwas anderes an Hannover: „Das Großstadtfeeling!“

Mutter und Tochter sind wie Geschwister: „Ich tausche meine Klamotten auch mit meiner Tochter.“ Zum Beispiel den karierten Mantel, den Meyer-Krems trägt (H&M, 60 bis 70 Euro).

Auch der beige Schal ist von H&M und hat etwa 15 Euro gekostet. Die schwarzen Wildlederstiefel der 51-Jährigen sind von Ara und haben rund 120 Euro gekostet. „Eigentlich eine Oma-Marke“, sagt die Ex-Hannoveranerin und lacht. „Aber deshalb sind sie auch so unglaublich bequem. Ich kann sie nur empfehlen!“

Ihr Lieblingsteil: die goldene Shopper-Tasche. „Die habe ich im Urlaub am Gardasee gekauft, wir sind jedes Jahr in Italien“, erzählt Meyer-Krems. „Ich kaufe dort super gerne ein. Die Mode ist sehr besonders, fein und elegant.“

Kurzinterview mit Kerstin Meyer-Krems Von welchem Modeteil würden Sie sich niemals trennen? Ein Ring und Ohrringe aus Indien. Dort habe ich vergangenes Jahr ganz alleine eine Reise unternommen. Hatten Sie mal eine Stylingsünde? Die 80er waren natürlich prädestiniert für Modesünden. Aber mein Mann und meine Tochter sagen: meine Papageienhose. Die ist weit geschnitten und hat einen großen Papagei auf dem Oberschenkel. Ich finde sie toll, meine Familie lacht mich aber für diese Hose aus. Was ist ihr modisches Must-Have für diese Saison? Lange Strickkleider. Ich bin so froh, dass es jetzt so viele lange Modelle gibt, weil ich so groß bin und sonst immer alles zu kurz für mich ist.

Niklas Preuß: „Flanell-Hemden sind diese Saison ein Must-Have“

Als Mann Tasche tragen? Na klar! „Wenn nur Frauen Taschen tragen dürfen, ist das doch auch eine Form von Sexismus“, sagt Niklas Preuß (21). „Ich mag es nicht, wenn ich Portemonnaie oder Handy in der Hoschentasche trage, das sieht doof aus.“ Seine Umhängetasche hat der 21-Jährige für rund 20 Euro im Internet von Nike bestellt.

Die karierte Jacke im Flanellhemd-Look hat er bei Zara für etwa 55 Euro gekauft. „Flanell-Hemden sind diese Saison ein Must-Have“, so der modebewusste Mechatronik-Azubi. Sein Freund, mit dem er unterwegs ist, trägt einen ähnlichen Look. „Die Jacke sieht gar nicht so warm aus, aber ich friere wirklich nicht“, beteuert er.

Den Großteil seines Ausbildungsgehalt gibt er für Mode aus. „Viel zu viel“, sagt er und lacht. „Mein Vater, meine Familie, meine Freunde – wir alle legen sehr viel Wert auf Mode und inspirieren uns gegenseitig.“ Doch die größte modische Inspiration holt sich der Fan bei Fußball-Stars. Selber kickt er für TuS Garbsen.

Preuß’ Schuhe sind von Karl Kani und haben rund 100 Euro gekostet, der Kapuzen-Pulli ist von Live Fast und hat etwa 85 Euro gekostet, die dunkle Jeans ist von Zara.

Kurzinterview mit Niklas Preuß Von welchem Modeteil würden Sie sich niemals trennen? Ich bin zwar nicht sehr gläubig, aber meine Eltern haben mir mal eine Kreuzkette geschenkt, die ich immer noch trage und nie entsorgen würde. Hatten Sie mal eine Stylingsünde? Ich hatte mit 18 einen Boxerschnitt, also raspelkurze Haare. Das stand mir überhaupt nicht. Was ist Ihr Lieblingsladen in Hannover? Am liebsten gehe ich in die Ernst-August-Galerie, da hat man alles unter einem Dach.

Christian Rosenbaum: „Wir sind alle total veräppelt“

Wir treffen Christian Rosenbaum (53) mit einer Galeria-Einkaufstasche am Kröpcke, er hat sich Socken von Hilfiger und Boss gegönnt. „Ich dachte, zum neuen Jahr können es mal wieder gute, neue Socken sein“, erzählt er. Sein Motto: „Wer billig kauft, kauft zwei mal.“

Der gut gekleidete Mann kommt eigentlich aus Köln, seit 20 Jahren wohnt der Consultant bei einem Reiseunternehmen in der Nähe von Hannover. In Springe hat er mit seiner Frau eine Familie gegründet. „Wir waren das dritte Paar in Niedersachsen, das sich über Online-Dating kennengelernt hat. Das war 1999 und noch sehr außergewöhnlich“, plaudert er aus.

Doch Hilfe braucht er von seiner Frau in Sachen Mode nicht, sich gut kleiden kann der 53-Jährige auch alleine. Den karierten graue Mantel hat er bei Hollister gekauft, „mit der Marke habe ich mal auf jugendlich gemacht“, sagt er und lacht. „Und Sie werden nicht glauben, woher ich die Weste habe! Von Real in Hemmingen, richtig günstig – und trotzdem super warm und bequem. Hat mich selber überrascht.“ Die graue Jeans ist von Boss, gekauft bei Peek und Cloppenburg. Die Sneakers sind von Adidas, an Preise kann sich der Ex-Kölner nicht mehr erinnern. „Aber ich weiß noch, dass ich die Schuhe in einem Laden gekauft habe, wo es große Größen gibt. Mit meiner Schuhgröße 46 bis 47 habe ich nämlich Probleme, passende Modelle zu finden.“

Sein Lieblingsteil: die Apple Watch am Handgelenk, gerade zeigt sie Rosenbaums Kalorienverbrauch an. „Meine ganze Familie trägt diese Uhr. Wir sind alle total veräppelt.“

Kurzinterview mit Christian Rosenbaum Von welchem Modeteil würden Sie sich nie trennen? Als ich einmal in Nizza einen geschäftlichen Deal abgeschlossen habe, habe ich mir zur Feier des Tages dort Schuhe gekauft. Das Modell war eine Kollaboration von Adidas und Boss, die Schuhe haben goldene Schnürsenkel. Die werde ich immer in Ehren halten. Hatten Sie mal eine Stylingsünde? Ich bin Kölner, so ziemlich jedes Kostüm war eine Modesünde! Ich bin zum Beispiel mal als Superheld Flash gegangen. Was ist Ihr Lieblingsladen in Hannover? Einen einzigen gibt’s nicht, aber am liebsten mag ich kleine, individuelle Läden.

Von Josina Kelz