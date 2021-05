Langenhagen

Die erste Etappe hatte es in sich: „Ich bin Regen gewohnt. Auf langen Touren erwischt man alle Wetterlagen“, weiß Schauspieler Uwe Rohde (62). Mittwoch radelte er 135 Kilometer von Hamburg nach Langenhagen. „Uns haben viele Schauer erwischt“, berichtet er von der Tour, auf der ihn der ehemalige Radprofi Björn Schröder (40) begleitet hatte. Rohde nahm es mit Humor: „Der Gegenwind hat uns wieder getrocknet.“ Außerdem hat er für seine Charity-Aktion auch schon viel Rückenwind bekommen.

Denn die Startnummer 8700 an der Lenkstange von Rohdes Rennrad steht für ein großes Projekt: Der Schauspieler („Neues aus Büttenwarder“) mit dem markant-zerfurchtem Gesicht und der knarzenden Stimme sammelt Spenden für „Stiftung Kinderherz“. Er weiß: „Jedes Jahr kommen in Deutschland etwa 8700 Kinder mit angeborenem Herzfehler zur Welt.“ Mit den Spenden soll zum Beispiel in der Medizinischen Hochschule ein Zentrum für pulmonale Hypertonie (Lungenhochdruck) im Kindesalter aufgebaut werden.

Uwe Rohde fühlt sich „sozial verpflichtet“

Rohde engagiert sich bewusst für Kinder. „Das bin ich der Gesellschaft schuldig, ich fühle mich sozial verpflichtet – ich bin ja immer Junggeselle geblieben“, sagt der Mann, dessen Bühnenkarriere als Opernsänger in Stuttgart begann. Der jüngere Bruder von TV-Star Armin Rohde (66) will deshalb eine Herzroute radeln, 2280 Kilometer durch Deutschland. „Hannover ist die Herzspitze.“

Die 22 Etappen bilden ein Herz. Quelle: Screenshot

Beim Telefonat mit der NP am Tag nach der ersten Etappe saß Rohde aber nicht schon wieder auf dem Sattel, sondern am Schreibtisch. „Hinter der Aktion steckt viel Logistik, ich will mir für jeden Streckenabschnitt etwas Besonderes ausdenken, ein Bonbon bieten.“ Das könnten prominente Begleiter auf dem Rad sein, aber auch Objekte für Versteigerungen. Deshalb geht es in Hannover erst am Freitag, 4. Juni, um neun Uhr weiter. „Start ist am Maschsee, das Ziel ist dann Lüchow“, kündigt der 62-Jährige an.

Er hofft auf Unterstützung: „Hannover ist eine Radsport-Hochburg“, sagt er und schwärmt vom legendären Ruf der Sechs-Tage-Rennen und der „Nacht von Hannover“. Das Trikot für seine Herz-Tour trägt Rohde mit Stolz – als Jugendlicher fuhr er sogar Rennen. „Ich war eigentlich immer Letzter, aber das hat mich nicht davon abgehalten“, erzählt er.

Mit Begleitung: Ex-Radprofi Björn Schröder (rechts) radelte mit Uwe Rohde. Quelle: Rainer Dröse

Seit 20 Jahren lebt der gebürtige Gladbecker an der Nordseeküste, das Hobby aus den Jugendjahren hat er damals aktiviert. „Ich liebe Langstrecken“, Klassiker wie Paris-Brest-Paris und die Strecke London-Edinburgh hat er absolviert. Weil das Gefühl im Sattel ihn an die ersten Radtouren als Kind erinnert: „Da erweitert man mit dem Rad seinen Radius, das ist Freiheit und stärkt das Selbstbewusstsein.“

22 Etappen umfasst die „Herztour“ durch Deutschland

Außerdem lerne man auf kleinen Nebenstrecken Land und Leute kennen. „Radfahren ist für mich Reisen und Abenteuer, solche Dinge kriegt man auf der Autobahn nicht mit.“ Röbel am Müritzsee, Zempow, Diefenbach und Guntersblum wird er auf seinen 22 Charity-Etappen kennenlernen. Mit einigen – berufsbedingten – Pausen will er die Tour spätestens Mitte Juli beendet haben.

Denn Rohde ist gut im Geschäft, hat gerade einen Flensburg-Krimi und eine Folge der Arzt-Serie „In aller Freundschaft“ abgedreht, für seinen launigen Büsum-Podcast „Käpt’n Hoff“ muss er Folgen vorproduzieren. Nur von einem Publikumsliebling hat er sich verabschiedet: Nach 20 Jahren machte er Schluss mit „Neues aus Büttenwarder“ – nach dem Tod von Kollege Jan Fedder (†64) sei es „der richtige Zeitpunkt“ gewesen.

„Neues aus Büttenwarder“: Uwe Rohde als Polizist, Peter Heinrich Brix als „Adsche" Tönnsen und Jan Fedder als Bauer Kurt Brakelmann (von links). Quelle: Bodo Marks

Der richtige Zeitpunkt für die Charity-Radtour ist es ebenfalls. „Ich will mich fitmachen“, sagt Uwe Rohde selbstkritisch über die Kilos an den Hüften. Die Mittwochs-Fahrt spürt er noch in den Knochen. „Am Schluss war es mühsam, da wollten die Beine nicht mehr so, wie ich es gewohnt bin.“ Den Start der zweiten Etappe in Hannover am 4. Juni kann er trotzdem kaum erwarten: „Ich spüre die Lust, weiterzustrampeln.“

Von Andrea Tratner