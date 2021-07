Hannover

Wer glaubt, er hätte seinem Partner, seiner Partnerin, schon das schönste Geburtstagsgeschenk auf Erden bereitet, der weiß nicht, was Daniel Pflieger (37) so auf Lager hat. Eine Schnitzeljagd durch die hannoverschen Medienlandschaft, ein drei mal fünf Meter großes Kreideporträt mitten auf dem Kröpcke, eine Thermenlandschaft im Garten, weil die Liebste wegen Corona ja nicht in die Therme konnte.

Immer vor ihrem Ehrentag bereitet Katharina Sterzer (31) das schon Nervenflattern, denn im vergangenen Jahr legte der 36-Jährige noch eine Schippe drauf: Da gab es für die Frau, die man auch als Geschäftsführerin des Freundeskreises Hannover kennt, einen eigenen Weg: den „Sterzer-Stich“. Mitten in Linden, quasi die Verlängerung der Küchengartenstraße in Richtung Fössestraße, inmitten des Parks.

Würde perfekt passen: Daniel Pflieger hält das Straßenschild symbolisch an den Laternenpfahl in dem Park an der Fössestraße. Quelle: Behrens

„Ich werde immer besser mit der Zeit“, sagt Pflieger beim Treffen vor Ort mit der NP und grinst. Seine Freundin wischt sich indes fiktive Schweißperlen von der Stirn: „Jedes Jahr passiert was, das in mir ambivalente Gefühle auslöst – so zwischen unsicher, ängstlich und erwartungsvoll, freudig.“ Die 31-Jährige steht dazu, so gar nicht auf Überraschungen zu stehen, er dagegen sehr. „Und das birgt Konfliktpotenzial“.

Geocacher Pflieger trickst bei Wikipedia

Die Sache mit dem nach seiner Freundin benannten Weg hat Geocacher Pflieger gewieft eingefädelt. Zunächst hat er das Straßenschild mit entsprechender Aufschrift bestellt, einer seiner Mitarbeiter (Pflieger betreibt die Firma „Geheimpunkt“ für Schatzsuchen und Geocaching) montierte das Schild in einer Nacht- und Nebelaktion an einen Laternenpfahl auf der Grünfläche. „Das Ganze habe ich fotografiert und einen Artikel bei Wikipedia gebastelt“, erzählt Pflieger.

Im Internet bisher dauerhaft installiert: Wer den „Sterzer-Stich“ bei Google Maps sucht, wird tatsächlich fündig. Quelle: Behrens

Wohl wissend, dass sein fiktiver Beitrag in der freien Internet-Enzyklopädie wahrscheinlich nicht lange stehen bleiben würde, fertigte Pflieger Screenshots an. „Zwei Tage später war der Eintrag gelöscht.“ Deshalb schickte er die Screenshots zu Google, wies den Internetgiganten, der mit Google Maps den weltbekannten Online-Kartendienst betreibt, darauf hin, dass die Straßenbezeichnung „Sterzer-Stich“ fehlt.

„Wo kein Richter, da kein Kläger“

Mit Erfolg: Seit mehr als einem Jahr ist auf den Digital-Karten „Sterzer-Stich“ verzeichnet. Richtiggestellt hat Pflieger diesen Sachverhalt nie. Auf die Frage, ob er unrecht gehandelt hat, sagt er zunächst ganz lapidar: „Wo kein Kläger, da kein Richter.“ Bedenken, dass er von Google Ärger bekommen könnte, hat er nicht. Außerdem könne man seine Performance als Kunst- und Kritikaktion verstehen: „Es ist so etwas wie ein Lehrstück über die Verbreitung von Fake News.“ Ein Beweis, wie einfach es sei, eine Realität zu schaffen, die aber gar keine ist. Und gefährdet habe man schließlich auch niemanden.

Die Benennung machte nach und nach die Runde: In Facebook-Gruppen wurde diskutiert, woher die Bezeichnung denn eigentlich komme, das sprachgesteuerte Navigationssystem im Taxi gab während der Fahrt den Hinweis: „Zum Sterzer-Stich bitte wenden.“ Katharina Sterzer muss bei der Erinnerung lachen. Auch, weil es mal wieder ein besonderes Geschenk war: „Sonst sind Straßenumbenennungen ein Riesenakt.“

Freut sich: Manchmal stressen die Überraschungen ihres Liebsten Katharina Sterzer aber auch. Quelle: Christian Behrens

Mal abgesehen davon, dass Straßen nur nach verstorbenen Personen benannt werden (Sterzer: „Aus der Kategorie nehme ich mich generell heraus“) muss so ein Beschluss mindestens durch den Rat. Den Stadtbezirksrat Linden-Limmer hat Pflieger jedenfalls trotzdem für sein Anliegen herangezogen: „Bundesweit sind generell zu wenig Straßen nach bedeutsamen Frauen benannt.“ Warum da nicht mal lebende Frauen nehmen? „Du würdest doch bestimmt alles tun, um deinen Vorschusslorbeeren gerecht zu werden.“ Nun gut.

Prominente beteiligen sich mit Beiträgen an Mockumentary

Eine fiktive Straße – Pflieger setzte noch eins drauf. Und bemühte sein Netzwerk „für die zweite Ausbaustufe“. Weil seine Liebste so gerne ins Kino geht, wollte er die Entstehungsgeschichte rund um den „Sterzer-Stich“ filmisch verewigen. Dafür bat er seinen Freund Ingo Oschmann (51) um Hilfe, der Komiker sollte Testimonial sein und ein Video dazu aufnehmen. „Darauf erweiterte sich der Kreis, immer mehr Leute machten mit und erzählten auf ihre Weise, was sie vermeintlich am Sterzer-Stich erlebt haben oder mit dem Ort verbinden.“

Macht mit: Jörg Pilawa mit den Straßenschild. Quelle: Screenshot/Youtube „Wir treffen uns am Sterzer“

Der ehemalige Oberbürgermeister Stefan Schostok (57), Schauspielerin Katrin Hansmeier (43), Satiriker Martin Sonneborn (56), die Fernsehmoderatoren Steven Gätjen (48) und Jörg Pilawa (55), Poetry-Slammerin Ninia Binias (38) und Kabarettist Matthias Brodowy (48) meldeten sich mit Beiträgen zurück. Das Material war überwältigend für Pflieger – „und viel zu schade, um es mit iMovie zusammenzuschneiden.“

Auch dabei: Katjana Gerz ist sonst in Serien wie „Großstadtrevier“, „Soko Wismar“ und der „heute Show“ zu sehen. Quelle: privat

Der kreative Kopf wandte sich an das „SAE Institute für Audiovisuelle Medien“ am Marstall, wo Studierende aus den Videos eine sogenannte Mockumentary machten, einen fiktionalen Dokumentarfilm über 25 Minuten. „Das hat echten Unterhaltungswert“, stellte Pflieger fest. „Und ich fand es auch zu schade, den Film nur mit Katharina allein zu gucken.“ Anstatt ein Kino nur für die zwei anzumieten (das ist sein alljährliches Weihnachtsgeschenk), sollen möglichst viele Besucher mitgucken – nämlich am 10. Juli im Lindener Apollo.

„Wir treffen uns am Sterzer“ wird das erste Mal um 14 Uhr über die Leinwand an der Limmerstraße flimmern, anschließend ein weiteres mal – aufgrund von Corona darf der Kinosaal ja nicht vollständig gefüllt sein. „Vielleicht schaffen war es auch noch ein drittes Mal“, so Pflieger, der für zwei Stunden Hausherr spielen darf. Dann ist das Geschenk zum 30. Geburtstag auch endlich zu Ende geschenkt. Und Katharina Sterzer darf schon mal grübeln, was 2022 auf sie zukommt.

Ihr Freund (das Paar kennt sich seit zwei Jahren, ist seit zweieinhalb Jahren liiert) plant seine Präsente schon akribisch viele Monate vor ihrem Geburtstag. Der ist übrigens am 5. Mai. „Da ist auch Karl Marx geboren worden“, weiß sie. Vielleicht geht es nach Chemnitz, die Stadt war ja mal nach dem Philosophen benannt. Wir dürfen jedenfalls fast genauso gespannt sein, wie Katharina Sterzer.

„Wir treffen uns am Sterzer“ wird am 10. Juli ab 14 Uhr im Apollo Kino (Limmerstraße 50) gezeigt. Tickets kosten einen Euro, Spenden sind willkommen.

Von Mirjana Cvjetkovic