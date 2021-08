Hannover

An seinem Programm zu arbeiten, war lange nicht möglich: In Lockdown-Zeiten war der dreifache Vater Johannes König (49) für Mittagessen und Mathestunden zuständig. Doch jetzt ist der Komiker wieder auf Tour und kommt auch in die Region.

Herr König, wie ergeht es Ihnen gerade im Urlaub? Wo sind Sie und was machen Sie da so?

Wir sind an der Nordsee (hält inne). In Frankreich. So herum sage ich das immer. Dann heißt es immer nach Nordsee: Oh, schön. Wenn ich es umgekehrt sage – also erst Frankreich und dann Nordsee –, finden die Leute es nicht mehr so schön. Hier will eigentlich keiner hin, hier wohnen die Sch’tis. Was ich mache? Stand-Up-Paddling. Das passt, weil ich ja auch Stand-up-Comedy mache. Ich weiß gar nicht, was ich schöner finden soll.

Was fällt Ihnen denn leichter?

Wenn ich nur Comedy mache, werde ich dick. Stand-Up-Paddling sieht auf einem See vielleicht albern aus, aber hier, mit den ganzen Wellen, ist es richtiger Sport. Das mache ich jeden Tag. Ich pumpe also viel im Urlaub. Planschbecken, Boote, lustige Tiere für die Kinder.

Und wer hütet die Hühner zu Hause? Seit Corona haben Sie ja welche.

Die haben wir mitgenommen! Wir haben fünf Stück und uns wurde gesagt, ihnen macht die fünfstündige Autofahrt nichts aus. Hier im Garten habe ich einen Stall gebaut, Meerblick hatten sie bestimmt auch noch nie in ihrem Leben. Die finden das ganz gut hier (lacht). Wobei: In der vergangenen Nacht hat es gewittert, da haben sich verkrochen. Zu Hause hatten wir anfangs Leihhühner. Und eigentlich war der Plan, in den Sommerferien selbst welche zu verleihen. Aber vier Wochen war den Leuten dann doch zu lang.

In Hannover: 2016 trat Johann König im Theater am Aegi auf. Quelle: Philipp Von Ditfurth

Also war es Pragmatismus, sie einfach mitzunehmen.

Naja, die Kinder kümmern sich, nehmen Sie eine halbe Stunde auf den Schoß. Das beruhigt sie. Die Kinder auch. Und wenn die Kinder beruhigt sind, sind es die Eltern auch. Die Hühner sind somit auch eine Art Therapietiere.

Ihre Kinder sind acht, zehn und zwölf Jahre alt. Oftmals sind es ja die Kinder, die sich Haustiere wünschen – und sich dann nicht wie verabredet um sie kümmern.

Wir haben die Hühner erst seit dem Frühjahr und noch sind unsere drei ganz fleißig. Mal gucken, wie das im Winter bei Minusgraden wird. Ich habe gesagt, dass ich sie nicht füttere, meine Frau auch nicht. Und die Kinder wissen, dass die Tiere dann verhungern. Wir haben auch gesagt, dass wir sie dann essen. Irgendwann bleiben sie zwangsläufig an uns hängen. Spätestens, wenn unser Sohn sich für andere Hühner interessiert. Hühner werden nämlich so zehn bis 15 Jahre alt.

Johann König *21. Juni 1972 als Johannes Köhn in Soest. König ist ausgebildeter Kinderkrankenpfleger und studierter Sportlehrer. 1997 erster Auftritt als Komiker in Köln, 1999 spielt er sein erstes Soloprogramm „Alle Spekulatur“. Durch Auftritte in Sendungen wie der „Harald Schmidt Show“, „Zimmer frei“ oder dem „Quatsch Comedy Club“ wurde der Komiker immer populärer. 2006 erscheint sein Buchdebüt „Gestammelte Werke“. Markenzeichen des Comedian sind sein inszeniert nervöses Auftreten und die brüchige Stimme. Johann König und seine Frau haben zwei Töchter und einen Sohn und leben in Köln.

Fällt es Ihnen schwer, während der Pandemie kreativ zu sein?

Die Kinder sind ja fast die ganze Zeit zu Hause gewesen. Morgens zur ersten Stunde aufzustehen, ist für jeden Künstler eine Qual. Ich bin der Computerexperte, der Lehrer, der Schüler, der auch mal mitmacht, der Koch – ich habe jeden Tag das Mittagessen zubereitet. Zeit für Kreatives war da nicht, man weiß ja nie, wann man gebraucht wird. Aber ich habe trotzdem das aufgeschrieben, was den Tag über passiert ist – das war auch ganz lustig (lacht).

Richtig am Programm arbeiten konnten Sie aber nicht.

Dafür brauche ich Alleinzeit, die gibt es gerade nicht. Zehn Minuten hier, eine halbe Stunde da, das funktioniert nicht. Dafür müsste ich für zwei Wochen ins Hotel. Oder es geht, wenn die Kinder vormittags wieder in der Schule sind, dann habe ich fünf Stunden für mich. Ich finde es trotzdem nicht störend, eine Familie zu haben. Ich wollte immer viele Kinder haben, wüsste gar nicht, was ich ohne sie machen sollte. Früher habe ich mich zu Hause von der Tour erholt, jetzt erhole ich mich auf Tour von zu Hause. Quality time mit den Kindern ist ja schon etwas paradox (lacht).

Eine Sprache haben Sie Dank Homeschooling gelernt: Französisch. Wie kam das?

Wir fahren jedes Jahr nach Frankreich in den Urlaub. Mein Schulfranzösisch wurde allerdings immer schlechter. Also habe ich mir alle Bücher, die mein Sohn in der siebten Klasse im Französischunterricht nutzt, ebenfalls gekauft. Sogar einige mehr, auch Audio-CDs. Ich bin also besser vorbereitet als er.

Ehrung: 2010 erhielt König den Deutschen Comedy-Preis in der Kategorie „Bestes Soloprogramm“. Quelle: Jörg Carstensen

Dabei waren Sie mal froh, als Sie nicht mehr zur Schule gehen mussten.

Und jetzt habe ich mich hinter einer Treppe versteckt, den Unterricht mitverfolgt, mich aber nicht gemeldet! Ich habe selbst ja mal Lehramt studiert und konnte die Didaktik der Lehrerin hinterfragen. Einiges war da nicht so toll. Übrigens habe ich von Lehrern gehört, dass sie sich unter Druck gesetzt fühlen, weil sie wissen, dass Eltern zuschauen. Dass ich mit meinem Sohn über den Unterricht gesprochen habe und wir zusammen Hausaufgaben erledigt haben, werde ich wohl immer mit Corona verbinden.

Was hat die Pandemie persönlich mit Ihnen gemacht?

Ich spüre eine große Verunsicherung, die ich sonst nie hatte. Ich habe immer darauf vertraut, dass ich meinen Beruf ausüben kann, bis ich 80 bin, auf der Bühne stehen oder meinetwegen dort im Rollstuhl sitzen kann. Diese Sicherheit brach mit dem Begriff „systemrelevant“ weg. Mein Beruf ist für mich identifikationsstiftend. Ich bin in so vielen Momenten der Komiker Johann König. Plötzlich brach das weg und ich bekam das Gefühl, es ist gefährlich, was ich mache. Die Verunsicherung geht vielleicht auch gar nicht mehr weg. Aber ich habe gelernt: Auch Open-airs können Spaß machen. Die mochte ich vorher gar nicht.

Helge Schneider offenbar auch nicht. Er hatte ja einen Auftritt abgebrochen, weil es im Publikum nicht mehr so zugeht wie vor Corona. Was halten Sie davon?

Ich hätte das nicht gemacht! Weil ich mich am Ende auch als Dienstleister sehe. Ich biete etwas an, das die Leute kaufen und ich bin in der Verantwortung zu liefern. Da muss man die Arschbacken zusammenkneifen und das Ding durchziehen. Ich hätte mich danach genau dafür entschuldigt und erklärt, dass es stört, wenn da Leute umherlaufen. Diese Strandkorbkonzerte kenne ich. Und ja, sie sind respektlos gegenüber dem Künstler. Das ist aber kein Grund, sich selbst auch respektlos zu verhalten. Das hätte sich bis auf Helge Schneider auch sonst niemand erlauben können, glaube ich. Bei mir muss das Publikum jedenfalls keine Angst davor haben.

Ist ja auch eher schwierig, einfach so von der Insel Wilhelmstein wegzukommen.

Ich kann Stand-up-Paddeln!

Hat neues Material dabei: Johann König tourt derzeit durch Deutschland. Quelle: Boris Breuer

Was erwartet Ihr Publikum? Hat Corona Ihr Programm beeinflusst?

Ja klar. Es ist bestimmt eine halbe, eine dreiviertel Stunde neues Material dabei, das altes verdrängt hat. Ich muss selbst noch schauen, wie ich das final umstelle. Ist für mich ja auch alles neu. Man probiert aus und merkt auch, was nicht mehr funktioniert.

Haben Sie in den vergangenen Monaten Kontakt zu Ihrem Publikum gehalten?

Nein. Bei Dieter Nuhr habe ich mal eine Nummer zu Querdenkern gemacht. „Du kriegst jetzt einen Shitstorm“, hat er mich gewarnt. „Dieter, ich kriege gar nichts“, habe ich gesagt. Wenn einer in sozialen Medien schreibt, dann interessiert mich das nicht. Ich antworte auch nie. Ich bekomme keinen Hass, aber auch keine Zustimmung. Gleich poste ich aber noch ein Video mit den Hühnern.

Von Mirjana Cvjetkovic