Hannover

Aus Langeweile erfunden, aus Spaß weitergeführt: Steffen Henssler (48) hat die „Schnelle Nummer“ schon 2009 eingeführt. Zunächst kochte er in den sozialen Medien Gerichte die schnell gehen, nun bringt der Koch „Hensslers schnelle Nummer“ als Buch heraus.

Herr Henssler, warum brauchte Ihre „Schnelle Nummer“ zwölf Jahre und eine Pandemie, um endlich mal als Buch präsentiert zu werden?

Das frage ich mich auch (lacht). Das erste Mal habe ich die „Schnelle Nummer“ 2009 während der Fernsehshow „Die Küchenschlacht“ gebracht. Die Finalisten waren am letzten Tag immer sehr konzentriert, haben nicht so viel geredet. Mir wurde langweilig und ich habe angefangen, selbst schnelle Gerichte zu kreieren. So entstand die „Schnelle Nummer“.

Hensslers schnelle Nummern, Gräfe und Unzer, 240 Seiten, 24 Euro. Quelle: Verlag

Die sich dann Stück für Stück weiterentwickelt hat.

Genau. Wir haben in den sozialen Medien immer wieder mal ein Video gepostet, das Ganze aber nicht so richtig durchgezogen. Beim ersten Lockdown im vergangenen Jahr haben wir angefangen, „Schnelle Nummern“ bei Instagram in den Stories zu zeigen, das lief schon mal ganz gut. Als wir Videos bei Facebook hochgeladen haben, gingen die richtig durch die Decke. Inzwischen haben wir viel Zeit und Liebe in das Projekt gesteckt, eine eigene Website gebaut. Ich hätte nicht gedacht, dass es so gut funktioniert. Manchmal braucht es anscheinend einen Schubser.

Würde man nicht eher meinen, dass sich Menschen zurzeit mehr Zeit nehmen fürs Kochen? Und nicht die schnelle Nummer wollen?

Ich glaube, die Leute haben keinen Bock 100 Stunden in der Küche rumzustehen. Die „Schnelle Nummer“ ist ein Anfang, ich bezeichne das Projekt als Einstiegsdroge zum Kochen. Viele Leute denken, kochen ist anstrengend und kompliziert. Ist es aber nicht. Ich repräsentiere Kochen so, wie ich selbst zu Hause koche. Es geht darum, Leute überhaupt in die Küche zu kriegen. Mit meiner Arbeit im Restaurant kann man das nicht vergleichen, das ist ein ganz anderer Auftrag. Wer aber den großen Lafer machen und zwei Stunden in der Küche stehen möchte, kann das auch gerne tun (lacht).

Warum haben Sie der Kartoffel das erste Kapitel gewidmet?

Ich mag Kartoffeln gerne, die Kartoffel findet in jedem meiner Restaurants statt – das Kartoffel-Sauerrahm-Püree ist eines der meistgegessenen Gerichte. Es ist einfach ein geiles Produkt, das geil schmeckt. Und eigentlich hat man immer Kartoffeln zu Hause: Kauft man einen Sack, hat man danach irgendwie doch noch fünf rumliegen.

Steffen Henssler Geboren am 27. September 1972 in Neuenbürg (Schwarzwald). Nach dem Realschulabschluss absolviert er eine Lehre als Koch im Sterne-Restaurant „Andresens Gasthof“ in Bargum (Schleswig-Holstein). Er investiert einen Lottogewinn (44.000 Mark) in den Besuch einer Sushi-Akademie in Los Angeles. Als erster Deutscher bekommt er den Abschluss als „Professional Sushi Chef“ mit Bestnote. Er arbeitet in US-Restaurants, ehe er 2001 nach Hamburg zurückkehrt und mit seinem Vater das Restaurant „Henssler & Henssler“ eröffnet. Es folgen weitere Geschäfte sowie eine Kochschule. Im Fernsehen wird er im NDR an der Seite von Rainer Sass bekannt, 2007 wechselt mit einer eigenen Sendung zu Vox. Er ist außerdem im ZDF sowie bei RTL zu sehen. Henssler hat drei Kinder. 2020 erkrankt der TV-Koch an Corona und erholt sich von dem Virus. Weitere Infos unter www.steffenhenssler.de

Woher hat das Rezept „Spaghettini Teildienstpause“ im Buch eigentlich ihren Namen? Und was hat es mit der Rainer-Sass-Gedächtnisbanane auf sich?

Das erste war in meinem Team ein Klassiker. Zwischen Mittags- und Abendschicht war nicht viel Zeit, wir brauchten etwas zu essen, was schnell zuzubereiten ging: Spaghettini, Avocado rein, bisschen Parmesan, Limette und dann Abfahrt (lacht). Was Rainer Sass angeht: Er hat mich ja zum Fernsehen geholt, ist mittlerweile ein guter Freund. Er macht immer seine Banane abgelöscht mit Calvados. Das Rezept hab ich geklaut, verwende aber Pernod.

Beliebte TV-Show: Bei „Grill den Henssler“ auf Vox hat Gastgeber Steffen Henssler immer wieder prominente Gäste da – 2017 schaute Sänger Marc Terenzi (rechts) vorbei. Quelle: VOX / Frank W. Hempel

Ihre Videos finden großen Anklang in den sozialen Medien – nicht nur Kai Pflaume, Kim Fisher und Rainer Calmund kochen die Gerichte nach. Die Rezepte im Buch gibt’s aber nur analog – warum?

Bislang existieren um die 200 Videos. Im Buch sind tatsächlich fast alle Rezepte neu, vielleicht ist eine Handvoll dabei, die man schon mal gesehen hat. Es wäre doof, das Buch aufzuschlagen und alle Gerichte schon zu kennen. Das wäre mir auch zu einfach gewesen. Wahrscheinlich klaue ich irgendwann für neue Videos in meinem eigenen Buch.

Neulich ist auch ein zynisch-wütend-ironischer Facebookbeitrag von Ihnen durch die Decke gegangen. Darin kritisieren Sie Maßnahmen der Bundesregierung. Worüber genau haben Sie sich geärgert: Dass immer wieder Lockdown ist – oder Friseure öffnen dürfen und Sie nicht?

Es ist schwer, dass Thema in zwei Sätzen abzuhandeln. Ich finde die Alternativlosigkeit schwierig, eine Belohnungsgeste zu äußern wie „so, jetzt wart ihr alle brav, jetzt dürft ihr erstmal wieder zum Friseur“, eine angepeilte Inzidenz von 50, dann von 35. Alles wird hingenommen. Ich finde es einfach schwierig, wie es läuft. Und ich sage das nicht als Steffen Henssler, der Koch, der in der Öffentlichkeit steht, sondern als Bürger, der sich fragt: Wollt ihr mich eigentlich flachsen?

Irgendwelche Ideen, Verbesserungsvorschläge?

Wie gesagt, das ist ein brisantes Thema. Ich meine, dass man noch andere Wege gehen muss und sich nicht nur auf eine Inzidenz von 50 oder 35 stützen kann. Diese Stimmen muss man zulassen. Irgendwann muss doch die Frage beantwortet werden, was nach dem Lockdown kommt. Wir befinden uns quasi seit einem Jahr im Lockdown und ich finde nicht, dass sich wirklich etwas verändert hat. Und es kann nicht sein, dass man vor der Äußerung von Kritik erst eine Viertelstunde erklären muss, kein Querdenker zu sein.

Können Sie den wirtschaftlichen Schaden Ihres Unternehmens beziffern?

Schwer zu sagen. Der Ausbau des „Ahoi by Steffen Henssler“ ist verschoben, die Kochschule hat 80 Prozent Umsatzverlust, meine Leute sind in Kurzarbeit. Das Glück ist, dass ich mit meinen Restaurants schon seit Langem am Start bin. 20 Jahre, 15 Jahre, da habe ich schon einige Rücklagen bilden können. Wobei ich nie im Leben gedacht hätte, dass ich die für so etwas brauchen werde.

Zurück zum Kochen: Ihre Follower erwähnen oft eine Pfanne von Ihnen, die aber ständig ausverkauft sein soll. Was hat es mit dem Teil auf sich?

Es ist so eine geile Pfanne! Mir fehlte eine, die meinem Kochen entgegenkommt. Ich gehe da nämlich auch mit Messer und Gabel rein und sie ist durch ihren gusseisernen Anteil so robust, dass sie das abkann. Es ist aber auch ein Kreuz mit dieser Pfanne (stöhnt). Sobald ich sie mal im Shop habe, ist sie nach zwei Stunden auch schon wieder ausverkauft.

Und anstatt zu Weihnachten erst jetzt ankommt ...

Oder das, ja. Die Vertriebswege haben sich durch Corona verschoben, das ist nervig. Aber die Pfanne ist wirklich geil (lacht).

Bei Instagram spielen Sie zu einem Teaser fürs neue Buch den Rammstein-Song „Mein Teil“ dazu ab. Das Lied thematisiert den Kannibalen von Rothenburg und den Verzehr von Menschenfleisch. Zufall oder Unfall?

Ach, ich finde solche Sachen lustig. Es heißt im Song „Du bist, was Du isst“, das habe ich aus dem Kontext genommen.

In Action: In seinen Live-Shows gibt Steffen Henssler gerne Vollgas am Herd, wie hier bei einem Auftritt vor einigen Jahren in der Swiss Life Hall. Quelle: Christian Behrens

Die Band haben Sie im Sommer 2019 bei uns in Hannover live im Stadion gesehen. Was lösen solche Erinnerungen und die an eigene Live-Auftritte heute in Ihnen aus?

Es gibt Momente, da gucke ich mir Videos von dem Konzert an. Ich hoffe mehr denn je, dass es bald wieder so ist. Karten für das verschobene Konzert in Hamburg habe ich jedenfalls schon. In meiner Welt kann’s morgen wieder losgehen – auch was meine Shows betrifft.

Die Show von Steffen Henssler „Manche mögen’s heiß“ in der Swiss Life Hall wurde erneut verlegt und soll nun am 20. Mai 2022 stattfinden.

Von Mirjana Cvjetkovic