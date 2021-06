Hannover

Rund 50 Brunnen kann man in Hannover entdecken, und jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Eva Renziehausen (66) ist seit 2011 Stadtführerin beim Verein Stattreisen – sie hat den Rundgang „Wenn alle Brünnlein fließen“ konzipiert.

„In Hannover entstand die zentrale Wasserversorgung um 1870. Bis dahin waren die Brunnen nicht nur Quelle für Wasser, sondern auch Treffpunkte der Bevölkerung.“ Dem Bau eines Brunnens liegen verschiedene Motive zugrunde. „Manche wurden zu Ehren eines Bürgers errichtet, wie der Duve-Brunnen“, sagt Renziehausen. Andere wurden zum Beispiel von Kaufleuten gestiftet, wie der Oskar-Winter-Brunnen am Holzmarkt. Oder ein Brunnen dient der Platzgestaltung, wie der Ballhofbrunnen mit seinem Wasserspiel.

Für Pflege, Unterhaltung und Energie der Brunnen gibt die Stadt Hannover jährlich etwa 140.000 Euro aus. Nicht nur deshalb bedauert die Stadtführerin, wie unachtsam viele Menschen mit den Wasserstellen umgehen. „Oft sieht man Tüten, Bierflaschen und anderen Abfall in den Brunnen. Manche Leute kippen sogar Waschmittel rein.“

Sie wünscht sich mehr Wertschätzung für die Wasserspiele. „Viele Menschen nehmen sie gar nicht zur Kenntnis.“ Was nie wieder vorkommt, nachdem man mit Renziehausen einen Brunnen-Spaziergang gemacht hat.

Der Tisch-Brunnen

An der Roten Reihe: der Tisch-Brunnen. Quelle: Frank Wilde

Drei gedeckte Tische für jeweils vier Personen, auf den Tellern sind Fisch, Wurzelgemüse und Tauben zu sehen. Diese Sitzgruppe umgibt den Tisch-Brunnen vor der Neustädter Hof- und Stadtkirche an der Roten Reihe. Das Kunstwerk von Max Sauk stammt aus dem Jahr 1974 und kann als Ort des Abendmahls gedeutet werden – genau zwölf Apostel fänden hier Platz. „Dazu passen auch die Taube als Symbol für Frieden und der Fisch als christliches Zeichen schlechthin“, sagt Eva Renziehausen.

Deutlich weltlicher ist eine andere Funktion, die sich der Künstler Max Sauk für den Brunnen einfallen ließ. Am Wasserspeier lässt sich ein Bierfass anschließen, die Leitung wird durch den Speier gelegt und am Ausgang ein Zapfhahn installiert. „So könnte man am sprudelnden Brunnen gekühltes Bier zapfen“, sagt Renzie­hausen mit einem Schmunzeln.

Prost: Stadtimagepfleger Mike Gehrke zapft bei einem Fest Bier aus dem Brunnen. Quelle: Stattreisen/Archiv

Um 1670 entstand auf dem Neustädter Markt der erste Versorgungsbrunnen der Stadt. Georg von Calenberg hatte Hannover als Residenzstadt gewählt und ließ für seinen Hof- und Beamtenstaat die Neustadt (heute Calenberger Neustadt) errichten. Der Unternehmer Johann Duve baute die Wasserversorgung – und wurde später mit einem eigenen Brunnen geehrt.

Der Duve-Brunnen

Am Hohen Ufer: der Duve-Brunnen. Quelle: Frank Wilde

Der Duve-Brunnen am Leibniz-Ufer stand ursprünglich an der Roten Reihe. „Zu seinem 300. Geburtstag im Jahr 1911 wollte man Johann Duve ein Denkmal setzen“, sagt Renzie­hausen über den Brunnen, der 1916 eingeweiht wurde und auch Sämann-Brunnen genannt wird. Der Künstler Georg Herting entwarf die Bronzefigur, die Korn auswirft, um später für die Bürger Früchte zu ernten. „Duve galt als Unternehmer, der viel Gutes für Hannover getan hat“, sagt Eva Renzie­hausen. Jedoch ist der Sämann kein Abbild des Unternehmers. Dessen Konterfei entdeckt man aber auf dem Brunnenschaft.

Nah rangehen: Dann entdeckt man Duves Konterfei. Quelle: Frank Wilde

Beinahe wäre das Kunstwerk dem Zweiten Weltkrieg zum Opfer gefallen. „Unter dem Motto ,Kunst für Kanonen’ wurden Metalle eingesammelt“, erzählt die Stadtführerin. Der Sämann und die Putten, die ihn ursprünglich umgaben, sollten in Hamburg eingeschmolzen werden – und wurden in letzter Minute verschont. 1953 wurde der Brunnen prominent am Leibniz-Ufer neu aufgebaut und seine Schale abgeflacht, damit das Wasser besser ablaufen kann.

Vergangenes Jahr wurde der gemeinnützige Verein Stattreisen 30 Jahre alt – die Feier fiel aus. Dafür gehen zumindest die beliebten Rundgänge jetzt wieder los. Die nächsten Brunnentouren „Wenn alle Brünnlein fließen“ starten am 23. Juni und 14. Juli, jeweils um 17 Uhr. Treffpunkt ist der Tisch-Brunnen an der Neustädter Hof- und Stadtkirche an der Roten Reihe. Die Teilnahme kostet zehn Euro, der Rundgang dauert knapp zwei Stunden. Derzeit ist die Teilnehmerzahl auf 16 beschränkt. Zu dieser Tour und allen anderen Angeboten von Stattreisen kann man sich telefonisch (0511/169 41 66) oder online anmelden. Alle Infos zum Programm des Vereins: www.stattreisen-hannover.de

Der Oskar-Winter-Brunnen

Am Holzmarkt: der Oskar-Winter-Brunnen oder Wunsch-Brunnen. Quelle: Frank Wilde

Viele hannoversche Brunnen tragen Zweit- oder Spitznamen. So auch der Oskar-Winter-Brunnen am Holzmarkt, der von den meisten Menschen Wunsch-Brunnen genannt wird. Das liegt an dem seitlich in­stallierten goldenen Ring, den man der Legende nach dreimal nach rechts drehen muss, damit ein geheimer Wunsch in Erfüllung geht.

Gestiftet wurde der prächtige Brunnen mit viel Gold-Dekor von Oskar Winter, der mit Wilhelm Meier eine Eisenwarenhandlung am Standort des heutigen Historischen Museum betrieb. Zum 100. Firmengeburtstag ließen sie den Brunnen im Jahr 1896 errichten. „Die Skulptur hält einen Merkurstab in der Hand, das Symbol des Handels, zu ihren Füßen steht ein Amboss“, so Renziehausen.

Mit Merkurstab: die Figur im Wunsch-Brunnen. Quelle: Frank Wilde

Ein Sockel war für den Brunnen eigentlich nicht vorgesehen. „Aber die großen Pferdefuhrwerke, die in der Altstadt Waren transportierten, haben ihn oft touchiert, sodass um 1900 der Sockel zum Schutz des Brunnens errichtet wurde.“

Zu sehen ist heute übrigens nicht die Originalfigur. „Die wurde im Zweiten Weltkrieg tatsächlich eingeschmolzen“, bedauert die Geschichtsexpertin. Der Bildhauer Adolf Sötebier fertigte 1954 die heutige Statue an. „Aber er ließ die Locken und den Bart weg, das war in den 50ern nicht mehr zeitgemäß“, sagt Renziehausen mit einem Lachen.

Der Ballhof-Brunnen

In der Altstadt: der Ballhof-Brunnen. Quelle: Frank Wilde

Streng genommen ist der Ballhof-Brunnen kein Brunnen, sondern ein Aquamobile oder Wasserspiel: Das herabströmende Wasser bringt die drei Hohlkugeln zum Rotieren.

1975 entstand die Arbeit des Künstlers Helmut Otto Schön als Teil des Projekts „Kunst im öffentlichen Raum“ der Stadt Hannover. Die Bälle nehmen Bezug auf den Ballhof, der die älteste Sportstätte der Stadt ist: Herzog Georg Wilhelm ließ ihn 1649 für Feste und Federballspiele errichten. Ab 1939 waren hier der Bund deutscher Mädel und die Hitler-Jugend ansässig, der Ballhof diente als Exerzierplatz. Laufen heute Veranstaltungen auf dem Platz oder Vorführungen im Ballhof-Theater, wird der geräuschvolle Brunnen von den Theaterleuten abgestellt. „Das ist der einzige Brunnen, der nicht ausschließlich von der Stadt bedient wird.“

Der Markt-Brunnen

Auf dem Marktplatz: der Marktbrunnen. Quelle: Frank Wilde

Der Markt-Brunnen heißt eigentlich Hase-Brunnen und wurde 1881 zu Ehren des Architekten Conrad Wilhelm Hase errichtet, der neugotische Gebäude wie Christuskirche oder Künstlerhaus erbaut hatte.

Doch er hatte sich auch in anderer Hinsicht um Hannovers Architektur verdient gemacht. Hase führte eine Bürgerbewegung an, die sich 1844 gegen den Abriss des Alten Rathauses stark machte und zumindest erreichte, dass nur der Teil zerstört wurde, der heute das Standesamt beherbergt. „Diese 113 wohlhabenden Bürger von Hannover haben dem Architekten mit diesem Brunnen für seinen Einsatz gedankt“, sagt Eva Renziehausen.

Der Brunnen zeigt ein Blumenmädchen und eine Fischverkäuferin, die das Marktleben symbolisieren, das hier früher stattfand. Befand sich der Brunnen lange mitten auf dem Platz, wurde er im Expo-Jahr weiter an den Rand versetzt, um mehr Raum für Veranstaltungen zu schaffen.

Der Spiel-Brunnen

In der Grupenstraße: der Spiel- oder Geschwister-Brunnen. Quelle: Frank Wilde

„Spielende Kinder“ heißt die Skulptur in der Grupenstraße, die der Professor und Bildhauer Kurt Lehmann für die Documenta 1955 schuf.

Die Stadt kaufte sie ihm ein Jahr später ab, installierte sie an der Grupenstraße und errichtete den Muschelkalkbrunnen um die Bronzefiguren. Der Spiel-Brunnen wird auch Geschwister-Brunnen genannt. „Die Grupenstraße war die erste Fußgängerstraße in der Innenstadt“, weiß Eva Renziehausen. Sie wurde 2005 offiziell als Spielstraße ausgewiesen, beherbergte früher viele Spielwarengeschäfte.

Am Opernhaus: die Figuren von Kurt Lehmann. Quelle: Renziehausen

Die beiden Kinder stellen lebensgroß die Tochter und den Sohn des Bildhauers dar: Katharina und Hans-Peter. In den 1950er-Jahren konnte man es noch nicht ahnen: Von 1980 bis 2001 war Hans-Peter Lehmann Intendant der Staatsoper Hannover. Die kunstvollen Griffe an den Eingangstüren des Opernhauses zieren seit 1950 goldene Figuren – sie sind das Werk des Künstlers Kurt Lehmann.

Von Julia Braun