In den vergangenen Wochen war sie nur wegen eines Termins mal kurz zu Hause in Hannover – Carlotta Truman (22) ist seit dem 7. Februar in Berlin unterwegs. Die Sängerin geht mal wieder ihrer zweitgrößten Leidenschaft nach und steht für eine Serie vor der Kamera. „Spotlight“ heißt die Ufa-Serie, in der die 22-Jährige das Mädchen Luna spielt, das neu an der (fiktiven) Berliner School of Arts ist. Mit Truman geht die Produktion in die sechste Staffel.

„Nicht nur Luna ist neu in der Schule, auch Carlotta ist neu in dem Cast dazugekommen“, erzählt sie fröhlich im Telefonat. „Ich war schon gespannt, wie das wohl wird, wenn ich anderthalb Monate Zeit mit Menschen verbringe, die sich schon kennen, die ich aber noch nie zuvor gesehen habe.“ Truman gibt umgehend Entwarnung: „Es ist richtig toll, ich bin unglaublich lieb aufgenommen worden.“

Das offizielle Drehstartfoto: In der neuen Staffel von „Spotlight“ ist Carlotta Truman (rechts) dabei. Quelle: Florian Reick

Über ein Casting ist die junge Künstlerin an diese Rolle gekommen. Seit 2017 wird sie von einer Agentur vertreten, war seitdem schon in diversen Fernsehrollen zu sehen: etwa in „In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte“, in der RTL-Serie „Nachtschwestern“ und in „Frau Jordan stellt gleich“ mit Katrin Bauernfeind (39) in der Hauptrolle. Nun hat die 22-Jährige eine größere Rolle erwischt, ist Teil des Hauptcasts.

Ihr Schauspieldebüt: 2019 war Carlotta Truman (Mitte) als junge Patientin Ann-Sophie Marschall zu sehen, die von Julia Berger (gespielt von Mirka Pigulla) behandelt wird. Rechts: Schauspieler Lukas Zumbrock alias Justin Wenzel. Quelle: Jens Ulrich Koch/ARD

Ende vergangenen Jahres hatte Truman ihr erstes Casting – wie in diesen Zeiten schon selbstverständlich über Zoom. „Bevor ich eine Szene spielte, wurde ein langes Interview geführt“, erinnert sie sich, „das hat mich unheimlich entspannt, und ich war wegen des Schauspiels gar nicht mehr so aufgeregt.“ Das Vorsingen war für die erfahrene Musikerin dann das kleinste Problem, kein Wunder: Mit neun Jahren stand sie beim „Supertalent“ auf der Bühne und vor der Kamera, schaffte es in der Castingshow ins Finale, sang bei den Kindertagen von Radio ffn vor großem Publikum, wurde 2014 Zweite bei „The Voice Kids“, vertrat beim Eurovision Song Contest als eine Hälfte des Duos „S!sters“ die Bundesrepublik.

Beim Vorsingen für „Spotlight“ stimmte sie übrigens den Song „Syrup & Honey“ von Duffy (37) an, was schon mal die Fahrkarte für ein weiteres Casting war, das dann in eine Zusage für die Rolle mündete. Mitte Februar ging es dann nach Berlin, mit den anderen Darstellerinnen und Darstellern wohnt sie in Apartments am Müggelsee. „Wir verstehen uns gut, haben alle in jungen Jahren ähnliche Erfahrungen gemacht“, erzählt Truman.

Immer abends erhalten die Schauspielerinnen und Schauspieler die Disposition für den nächsten Tag. Die Abläufe dann sind meistens gleich: Morgens holt ein Shuttle das Team ab, es geht ans Set zum FEZ-Berlin – Europas größtes gemeinnütziges Kinder-, Jugend- und Familienzentrum dient als Drehort. Schnelltest, Maske, Kostüm, dann entstehen die Szenen für die Serie.

Ihre Band: Mit Musiker Simon Leander Raschen spielt Carlotta Truman in der Band Amos Fleur. Quelle: Amos Fleur

„Abends sitzen dann meist alle zusammen, bestellen Sushi und spielen“, berichtet die 22-Jährige vom etwas anderen Alltag. Ganz weit vorne dabei sind „Die Werwölfe von Düsterwald“ und „Wizard“ – „das macht süchtig“, so Carlotta Truman. Am 18. März fällt dann die letzte Klappe, 13 Episoden á 22 Minuten sollten dann entstanden sein. Wann die neue Staffel der Jugendserie bei Nickelodeon zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.

Apropos: Ein bekanntes Gesicht hat Carlotta Truman am Set entdeckt – das von Peter Wehrmann (54). „Wir sind uns schon auf diversen Veranstaltungen begegnet“, erzählt die Künstlerin über den Mann, der seit Ende der Achtzigerjahre als einer der ersten Beatboxer Deutschlands – „Pete the Beat“ – erfolgreich unterwegs und bis heute Guinnessbuch-Weltrekordhalter im Dauerbeatboxen ist. Der 54-Jährige spielt seit Staffel drei in „Spotlight“ den beatboxenden Hausmeister Biermann.