Hannover

Bei einigen Studios sind die Kurse via Zoom und Co. ganz kostenlos, andere haben besondere Lockdown-Angebote. Wir zeigen, wie Sie trotz Corona-Einschränkungen und Schneechaos fit bleiben können.

Kostenlose Videos im Physical Park

„Wir bringen euch das Training nach Hause!“ – das ist der derzeitige Slogan vom Physical Park, dem Fitnessstudio im Pelikanviertel. Und damit macht die Sportstätte auch ernst: Zahlreiche Workouts, professionell gedreht, geschnitten, vertont und mit der passenden Musik unterlegt, hat das Studio auf seine Seite, beziehungsweise auf den eigenen Youtube-Channel gestellt. „Das Angebot ist kostenlos und für jeden – auch für Nichtmitglieder – frei zugänglich“, sagt Physical-Park-Chef Achim Dietrichs: „Es ist in dieser Zeit wichtig, dass wir alle Sport treiben können. Wir wollen die Möglichkeit für alle schaffen.“

Die Trainer und Physiotherapeuten zeigen Sportarten wie Pilates, Yoga, Kettlebell-Training, Übungen für Theraband, Faszien, Tabata, Body-Stretch, Rücken, Kraft, Crosstraining, Langhantel, Warm ups and Cool downs für Läufer, Treppentraining und vieles mehr. Es gibt auch Theorie- und Technik-Tutorials, zum Beispiel eine Anleitung, wie man Handstand lernt. Dietrich hofft, seinen Mitgliedern in dieser Zeit etwas zurückgeben zu können, er will den Kontakt halten und ihnen versichern, dass sie nicht allein gelassen werden. So können Mitglieder auch Videowünsche äußern. Außerdem will der Physical-Park-Chef mehr Menschen für Sport begeistern. Vielleicht entscheidet sich der ein oder andere ja, nach dem Lockdown Mitglied zu werden.

Spokusa macht fit

Mehr als Sport: bei Spokusa gibt es auch Online-Austausch. Quelle: Spokusa

Spokusa ist ein Verein für Sport, Kultur und soziale Arbeit. Auch Spokusa bietet jetzt Online-Sportkurse wie Pilates, Yoga, Rücken, Tanzen, Zumba und vieles mehr an, die über fünf oder sechs Wochen laufen. Die nächste Kursreihe startet ab dem 15. Februar.

Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie die Kurse online laufen, hat der Verein einige Videos auf Youtube gestellt, bei denen man kostenlos mitturnen kann. Auch auf der Website gibt es ein paar Kurse, die frei zugänglich sind. Wer sich für einen der Live-Kurse entscheidet, kann ihn buchen (für Nichtmitglieder ab 20 Euro) und bekommt danach die Zugangsdaten, Dafür muss man nicht in den Verein eintreten. Als Vereinsmitglied bekommt man allerdings einen ermäßigten Preis. Übrigens: Da auch der normale, interkulturelle Austausch wichtig ist, bietet Spokusa kostenlos regelmäßig Online-Treffen an.

Zusammen stark mit Crossfit

Bei Crossfit kann man eine Zoom-Mitgliedschaft abschließen. Quelle: Crossfit

Gute Idee: Da einzelne Crossfit-Studios nicht so viel ausrichten können, haben sich die Standorte aus Deutschland, Schweiz, Österreich und den Niederlanden zusammengeschlossen und gemeinsam eine große Zoom-Plattform gegründet, auf der sie alle ihre Kurse streamen. Mehr als 1000 Sportkurse im Monat sind so abrufbar. Darunter sind nicht nur Crossfitkurse, sondern auch Yoga, Pilates, Bodyweight, Boxen und andere.

„Die Zoom-live-Kurse sind interaktiv, die Trainer sehen über ihre Monitore die Teilnehmer und korrigieren auch“, erzählt Katja Beckmann. Übrigens: Auch für Kinder gibt es viele Sportkurse. Das Angebot ist für Crossbox-Mitglieder kostenlos. Man kann derzeit auch eine Zoom-Mitgliedschaft für 39 Euro abschließen. „Die ist ohne Vertragsbindung“, sagt Beckmann.

Etwa zehn Kurse pro Woche sind frei und ganz ohne Mitgliedschaft abrufbar. „Man muss sich nur anmelden, um den Link zu bekommen“, erklärt die Trainerin. So kann man unverbindlich ins Training hineinschnuppern und schon etwas fit werden. Und wer mag, wird Mitglied und hat Zugriff auf alle Kurse.

Kangakurse mit Baby

Eltern können mit ihren Babys turnen. Quelle: Kanga

Beim Kangatraining trainieren Mütter oder Väter gemeinsam mit ihren Babys. Es gibt Kursformate von PreKanga bis zum klassischen Kangatraining mit dem Kind, teilweise auch in der Tragehilfe vor dem Bauch. „Jetzt sind unsere Kurse online“, sagt Kangatrainerin Kathrin Loos. Täglich gibt es mindestens einen Kurs, der dann noch einige Zeit online abgerufen werden kann. Die Trainier korrigieren über Zoom. Außerdem gibt es vorproduzierte Videos.

„Neben dem sportlichen Aspekt ist den Müttern der Austausch untereinander wichtig. Früher sind dabei Freundschaften fürs Leben entstanden. Daher bieten wir auch heute einmal pro Woche einen Zoom-Kaffeeklatsch an“, sagt Kathrin Loos. Ein Zoom-Kurs (acht Wochen) kostet 99 Euro. Bestimmte Kurse werden auch im Online-Format von Krankenkassen subventioniert.

Online-Angebot für TKH-Mitglieder

Der TKH bietet 100 Stunden Live-Programm. Quelle: TKH

Lange hat der Turnklubb Hannover (TKH) sein Online-Angebot frei zugänglich gemacht – jeder konnte mitmachen. Seit Mitte Januar braucht man allerdings eine Mitgliedschaft. Dafür gibt es aber auch in den drei Chanels mehr als 100 Stunden Live-Sportprogramm pro Woche. Das Angebot ist sehr vielseitig und es finden sich auch Sportarten darunter, die außergewöhnlich sind, wie kampfsportorientierte Aerobic, Jumping-Fitness, Aroha, Hip’n’ Wheels, Crosstraining oder Ballett.

„Zum Reinschnuppern sind auch jetzt noch einige Videos kostenfrei auf Youtube hochgeladen“, sagt Katarina Schlichting vom TKH. Ebenfalls kostenfrei gibt es bestimmte Kindersportangebote und Online-Vorträge zu ausgewählten Themen wie Trainingsplanung, Faszien und mehr.

Für die Teilnahme an den Kursen benötigt man die Zoom-App. Wer mag, kann seine Kamera einschalten, dann kann der Trainer gegebenenfalls korrigieren, aber das ist keine Pflicht. Wer sich für eine Mitgliedschaft (Erwachsene ab 23 Euro, Kinder ab 13 Euro monatlich) entscheidet, kann innerhalb der Geschäftszeiten mit einer schnellen Aufnahme noch am selben Tag rechnen.

Zoom-Mitgliedschaft bei Movenyo

Ruhe finden mit den Kursen von Movenyo. Quelle: Movenyo

Movenyo ist ein sehr individuelles und persönliches Studio, das neben Yoga, Pilates, Tanzfitness, Ballett für Erwachsene und Meditation auch eigene selbstentwickelte Kursformate anbietet – wie zum Beispiel die Gracemethode. Einen tollen Querschnitt des Angebots haben die Macher jetzt online zusammengestellt. „Diese Zeit ist auch eine Chance – vor einem Jahr hatten wir kein Online-Angebot, inzwischen haben wir einen neuen virtuellen Kursraum und professionelle Technik. Ich hätte nie gedacht, wie gut das funktioniert“, sagt Studiochefin Stephannie Stewart. „Wir werden auch nach dem Lockdown das Angebot neben dem normalen Kursformat beibehalten.“

Durchgehend ein positives Feedback habe sie von den Mitgliedern erhalten, einige habe sie auch zurückgewonnen oder neu motiviert. Das Movenyo-Team bietet täglich diverse Live-Kurse an. Über einen großen Bildschirm können die Trainer die Teilnehmer korrigieren. Damit auch die sozialen Kontakte nicht zu kurz kommen, sind die Live-Kurse etwas früher geöffnet, damit alle erstemal kurz miteinander plaudern können. „Es ist toll zu erleben, wie viel Nähe dabei rüberkommt“, sagt Stewart.

Anschließend werden die Kurse online gestellt, so können die Mitglieder sie jederzeit und auch wiederholt abrufen. Mitglieder haben kostenlosen Zugriff auf alle Videos. Wer kein Mitglied ist, kann jetzt auch eine Movenyo-Online-Pro-Mitgliedschaft abschließen (monatlich 14,99 Euro) und so auf die Kurs-Bibliothek zurückgreifen. Oder man stockt die Mitgliedschaft auf und wird auch live Teil der Sportcommunity.

Weitere Angebote in Hannover

Einfach mitturnen: Kurse vom Aspria. Quelle: Aspria

Viele Studios haben inzwischen auf Online-Training umgestellt. Die Kurse finden teilweise live über Zoom oder einem anderen Anbieter statt, teilweise sind es auch Filme, die man jederzeit abrufen kann.

Das Aspria bietet seinen Mitgliedern exklusiv beispielsweise 35 bis 40 Live-Kurse wöchentlich via Zoom an, darunter sind viele bekannte Kursformate. Dazu gibt es regelmäßig Workshops und Coachings. Außerdem gibt es eine Mediathek mit vielen Videos.

Complete Pilates: Das Fachstudio für Yoga und Pilates bietet Neukunden ein Online-Training an. Sieben Tage kann man seinen Account zunächst kostenlos nutzen und sich in alle Kurse einloggen, anschließend schließt man eine monatlich kündbare Online-Mitgliedschaft für 16,90 Euro ab. Damit hat man auch Zugriff auf die Video-Bibliothek des Studios.

Auch die Studierenden der Leibniz-Uni treiben weiter Sport: Das Zentrum für Hochschulsport bietet auf seinem Youtube-Kanal frei zugänglich zahlreiche Videos – sowohl im Livestream als auch in der Mediathek. Tipp für alle Homeoffice-Geplagten: In den 15-Minuten-Pausenexpress-Videos gibt es viele Mobilisierungs- und Kräftigungsübungen für Schulter und Nacken.

Von Maike Jacobs