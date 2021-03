Hannover

Man läuft und läuft und läuft, – doch irgendwie läuft man einfach nicht schneller. Viele kennen das und vermuten, dass es ihnen einfach an der Kondition mangelt. Aber ist das wirklich so? Vielleicht liegt es gar nicht an der fehlenden Fitness und mangelnden Puste, sondern schlicht an der falschen Trainingsintensität – denn bei der kann das bloße Gefühl ganz schön täuschen.

„Wer mit einer Pulsuhr läuft, kann sein Training über die gemessene Herzfrequenz besser einschätzen“. rät Andreas Kröger, Laufprofi und Laufcoach von Sportgeist. Denn die Herzfrequenz ist ein Indikator wie intensiv das Training tatsächlich ist.

Allerdings: „Nicht jedes Training muss maximal intensiv sein, um erfolgreich zu sein“. sagt Kröger, der begeisterter Marathon- und Trail-Läufer ist. „Kalorienabbau findet zum Beispiel im aeroben Bereich statt – also mit einem Training im unteren Pulsbereich bei längerer Trainingszeit. Ein schnellstmögliches Laufen mit maximaler Belastung hilft da nicht.“

Uhren zeigen, wo Verbesserungsbedarf herrscht

Um herauszufinden, wie ergiebig das Training ist, aber auch die Grundkonstitution, die Gewohnheiten, die Belastbarkeit und das Stresslevel, kann eine Fitnessuhr sinnvoll sein. „Ihre Daten kann man unterstützend verwenden, um die Trainingspläne effektiv auszuarbeiten“, sagt Kröger, der auch beim Training mit seinen Kunden solche Uhren nutzt.

„Viele Sportuhren zeigen nicht nur den Puls, sondern auch die Bodenkontaktzeit, die Schrittlänge, Atmung und weitere Daten an. Ich kann alles auswerten und genau sehen, woran wir intensiver arbeiten müssen, um das gewünschte Ziel wie Gewichtsverlust oder Leistungssteigerung zu erreichen.“

Die Auswahl ist groß: Immer mehr Firmen bieten Fitnessuhren an. Quelle: Florian Petrow

Eine gute Laufuhr sollte neben Standardfunktionen wie Pulsmessung und Stoppuhr auch über ein einstellbares Pulslimit verfügen. „Den Puls sollte man beim Training im Auge behalten“, sagt der Lauftrainer. So erfährt man sofort, ob man sich gerade unter- oder überfordert – im Extremfall kann so eine Funktion Leben retten.

Auch Andreas Kröger trainiert mit einer Uhr, die seine Werte aufzeichnet – mehr noch, er trägt sie (außer wenn sie auflädt) im wahrsten Sinne rund um die Uhr. „So habe ich nicht nur meine genauen Trainingszeiten und -daten, sondern sie zeichnet auch Ruhezeiten, Erholungszeiten sowie meinen Schlafrhytmus auf“. Die Daten werden in einer App gesammelt und ausgewertet – bei manchen Uhren geht das bis zur Ausrüstung: Sie erinnern an den Kauf neuer Laufschuhe nach einer bestimmten Kilometeranzahl.

Statistiken können zu mehr Sport motivieren

Einige seiner Kunden teilen ihre Daten via App, damit der Coach genau sehen kann, wie und ob sie ihren Trainingsplan verfolgen, wie sie damit klarkommen und ob sie sich steigern. Kröger: „Anhand dieser Daten kann ich auch das Umfeld und die Gewohnheiten meiner Kunden viel besser berücksichtigen.“

Für viele Sportler sind auch die Statistiken motivierend, die die Uhr anhand der Sportdaten erstellt. So zeigt sie auch täglich an, ob man sein Trainingsziel erreicht hat. „Wenn ich beispielsweise 10.000 Schritte am Tag laufen will und abends sehe, dass mir noch 3000 fehlen, dann gehe ich eben noch einmal los“, sagt Andreas Kröger. Was ihn aber persönlich noch mehr anspornt, sind die Challenges, die über die Uhr gestartet werden.

„Über die App schlägt mir die Uhr jeden Monat bestimmte Herausforderungen vor, die ich annehmen kann. Dadurch sammle ich bei Erfolg Medaillen und Trainingspunkte, die mich wieder auf ein anderes Level heben“, sagt Kröger – das ist fast wie bei einem Computerspiel. Man kann sich über die App auch mit anderen Sportlern messen.

Sportler können kleine Wettbewerbe austragen

„Gerade jetzt, wo wir nicht in Gruppen trainieren können, ist das eine gute Möglichkeit, doch zusammen aktiv zu sein“, sagt Kröger. Man kann auch selbst Challenges erstellen, Leute einladen und mit ihnen Trainingserfolge vergleichen. Diese kleinen Wettkämpfe müssen nicht nur über das Laufen ausgetragen werden, auch Schwimmen, Radfahren, selbst eine Yoga-Challenge ist möglich .

So hat jede Uhr, ob Garmin, Polar, Samsung, Apple, Huawei oder andere Marken ihre Community, über die man sich mit anderen Trainingspartnern verknüpfen kann. „Es gibt auch Apps wie Strava oder Runtastic, die Uhren unterschiedlicher Hersteller miteinander verbinden“, sagt Kröger.

Kosten: Bei 150 Euro geht es los

Einsteigeruhren gibt es ab etwa 150 Euro. Grundsätzlich gilt bei den Sportuhren: Je mehr Funktionen, desto teurer wird es. Vor dem Kauf sollte man sich also überlegen, wofür die Pulsuhr genutzt werden soll und welche Features wirklich benötigt werden. Außerdem: Wie viel Wert legt man auf Genauigkeit, gerade beim Tracken der Strecke, beziehungsweise bei der Pace, also dem Lauftempo?

„Die Genauigkeit hängt davon ab, mit welchen Satelliten die Uhr arbeitet und ob Kartenmaterial hinterlegt ist“, erklärt Kröger. Wer eher drinnen trainiert, braucht eher eine Uhr, in der verschiedenste Sportbewegungen erkannt werden. Wer die Uhr outdoor fürs Laufen oder Radfahren nutzt, sollte auf die GPS-Genauigkeit achten.

Bei aller Liebe zur Technik und Datenanalyse: „Man darf sich aber nicht zum Sklaven seiner Uhr machen“, warnt Kröger. Einen echten Laufpartner oder Trainer ersetzt sie nicht. „Sie ist ein gutes ergänzendes Feature, aber das Wichtigste ist, dass man mit Spaß an sein Training herangeht und nicht, weil die Uhr einen ,zwingt.“

Das ist die Polar Vantage M2

Multisportuhr: Die Polar Vantage. Quelle: Hersteller

Polar Vantage M ist eine Allround-Multisportuhr mit GPS und Herzfrequenzmessung. Mehr als 130 Sportarten sind hinterlegt. Ein virtueller Coach ermahnt zu Bewegung und gibt personalisierte Trainingtipps. Die Uhr überwacht die Schlaf- und Erholungsphasen, sie gibt einen Überblick, wie Trainingseinheiten den Körper belasten. Außerdem gibt es einen smarten Engergieassistenten. Bis zu 30 Stunden Akkulaufzeit verspricht der Hersteller. Besonders Tool: Für Coaches gibt es eine Online-Coaching-Plattform, über die man auf die Trainingsdaten der Kunden zugreifen kann. Jede Trainingseinheit wird für den Athleten synchronisiert, die Uhr führt den Sportler durch die Übungen. Zudem gibt es Smartwatch-Funktionen wie Musiksteuerungen und Wettervorhersage. Preis: etwa 299,95 Euro.

Das ist die Fitbit Versa 3

Smartwatch: Die Fitbit Versa. Quelle: Hersteller

2009 kam der erste Fitbit-Tracker heraus und setzte einen Trend. Inzwischen gibt es auch Fitbit-Smart-Watches. Die neueste Version Versa3 bietet GPS-Funktion, Überwachung der Sauerstoffsättigung, Temperaturmessung, Aufzeichnung der Schlafphasen, Atemfrequenz und mehr. Die Uhr erkennt nicht nur den Puls, sondern auch zeitliche Abstände zwischen den Herzschlägen. Dadurch werden Anzeichen von Stress oder Krankheit erkannt, die Werte kann man über das Dashboard verfolgen. Mehr als 20 Trainingsmodi gibt es, Statistiken über Aktivtäten und Workouts werden in Echtzeit aufgezeichnet. Außerdem gibt es Smartwatchfunktionen wie Anrufe, Apps oder Fitbit-Pay. Außerdem: Bis zu sechs Tage Akkulaufzeit verspricht Fitbit, das seit Januar zu Google gehört. Preis: um 229 Euro.

Das ist die Galaxy Watch Active 2

Alleskönner: Die Galaxy Active. Quelle: Hersteller

Mit der Galaxy Watch Active 2 kann das Workout sofort starten: Die Smartwatch mit Always-on-Display, GPS-Sensor und Barometer zeichnet sieben Arten von Aktivitäten automatisch auf. Bei vielen weiteren Aktivitäten kann das Training eingestellt werden. Außerdem gibt es eine Laufcoach-Funktion mit Tipps in Echtzeit. Wer sich mit anderen messen will, kann über die Uhr mit Freunden trainieren oder Herausforderungen der Community annehmen. Die Smartwatch achtet auf das Stresslevel und leitet zu entspannenden Atem-Übungen an. Der integrierte Pulsmesser der Galaxy Watch Active 2 verfügt über acht Fotodioden. Wenn der Pulsmesser mal ungewöhnliche Herzfrequenzen misst, wird der Träger umgehend benachrichtigt. Sie hat außerdem eine Sturzerkennung. Die Uhr ist mit den Galaxy Smartphones und anderen Smartphones, auch denen von Apple, kompatibel. Andere Smartwatch-Funktionen wie Benachrichtigungen, Musik, Wetter, Telefonieren sind möglich. Preis: etwa 192,36 Euro.

Das ist die Huawei Watch GT 2E

Mit Trackingoption: Die Huawei Watch. Quelle: Hersteller

Die Huawei GT 2e richtet sich als Smartwatch mit Tracking-Optionen, GPS-Funktion und Höhenbarometer explizit an Sportler, die nicht nur im Fitnessstudio trainieren, sondern auch viel in der freien Natur unterwegs sind. Die Uhr zählt Schritte, Kilometer, verbrannte Kalorien, Aktivitätsminuten, gestiegene Höhenmeter und Trainingsdaten, erstellt eine Schlafanalyse, misst Herzfrequenz, Sauerstoffmenge im Blut und zeigt das Stresslevel an. 85 Sportarten, darunter Klassiker wie Laufen, Radfahren, aber auch Exoten wie Darts, Billard, Drachensteigen und Federball trackt sie. Der Akku reicht rund zwei Wochen. Preis: etwa 169 Euro.

Das ist die Garmin Fenix

Multitalent: Die Garmin Fenix. Quelle: Hersteller

Die Fenix 6 von Garmin gehört zu den teureren Sportuhren auf dem Markt. Die GPS-Multisport-Smartwatch mit Sport-App hat umfangreichen Navigationsoptionen – sie gehören zu den Alleinstellungsmerkmalen der Uhr. Das ist auch schon ein Hinweis darauf, an wen sie sich vornehmlich richtet: An Outdoorsportler, die die Smartwatch zum Wandern, Laufen, Radfahren, Sup, Golf und Skifahren nutzen möchten.

Fenix 6 nutzt zur Navigation mehrere unterschiedliche Satellitensysteme, darunter GPS, Glonass und Galileo. Darüber hinaus verfügt die Smartwatch über vorinstallierte topografische Karten, Skikarten und Karten von Golfplätzen und kann auch Radfahrer oder Läufer bei längeren Touren navigieren. Die gute Navigation sorgt auch dafür, dass das Tracking von Laufstrecken oder das Pacen sehr exakt sind. Sie misst Schritte, Stockwerke, Herzfrequenz, Atmung, Energielevel, Sauerstoffsättigung und Stresslevel.

Weitere Sportprofile sind neben den Outdoor-Angeboten zwar auch Kraftsport, hier ist sie aber nicht so zuverlässig im Aufzeichnen. Die Garmin-Connect-App bereitet die Trainingseinheiten schließlich in umfangreichen Tabellen auf. Wer mag, kann sich auch darüber informieren lassen, ob er gerade in einer Erholungsphase, Formaufbauphase oder Überbelastung ist.

Mit der Sportuhr lassen sich Musik hören, Benachrichtigungen empfangen sowie Anrufe annehmen. Im Energiesparmodus hält der Akku der Uhr bis zu 34 Tage, im Smartwatch-Modus neun Tage. Als Variante gibt es gegen Aufpreis eine Solar-Uhr, die sich tagsüber auflädt. Je nach Modell, Ausstattung und Version kostet die Uhr 599,99 Euro bis 1099 Euro.

Das ist die Apple Watch SE

Stylish: Die Apple Watch. Quelle: Apple

Über Aktivitäts­ringe zeigt die Apple Watch, wie man sich den Tag über bewegt. Dutzende von Trainings wie Laufen, Gehen, Yoga, Radfahren, hochintensives Intervall­training und Tanzen sowie weitere Bewegungen wie kleine Schritte oder große Sprünge misst die Uhr ebenso wie Distanz, Tempo, Bahnen, Kadenz, verbrannte Kalorien und Herz­frequenz. Der Höhen­messer ist immer aktiviert. Man kann sich für Wettbewerbe mit Freunden verbinden, es gibt personalisierte Coachings und Medaillen. Bei schweren Stürzen kann sie einen Notruf senden. Die Apple Watch SE kostet 299 Euro, die Series 6 mit Always-on-Display, EKG-Messung und Analyse von Sauerstoffgehalt im Blut gibt es für 429 Euro .

Von Maike Jacobs