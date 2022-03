Hannover

Lust auf spannende und neue Gesellschaftsspiele? NP-Experte Stefan Gohlisch hat wie immer Tipps für Sie! Er zeigt Spiele für Familien, Kenner, Kinder und für das Vergnügen zwischendurch.

Für Kenner: „Arche Nova“

„Arche Nova“ Quelle: Handout, Feuerland Spiele

Was ist das? Als im vergangenen Herbst die weltgrößte Spielemesse, die „Spiel“ in Essen, nach einem Jahr Corona-Pause und digitalem Alternativformat wieder ganz analog ihre Pforten öffnete, war dies die größte Attraktion: Nach wenigen Sekunden war der Stand vom Feuerland-Verlag umlagert, kaum eine Stunde später die erste Auflage von „Arche Nova“ ausverkauft.

Und immer noch gilt dieses gehobene Kennerspiel als ein Höhepunkt des Jahrgangs, da sind sich Publikum und Kritik einig. Was recht gut dazu passt, dass es sich hier darum dreht, Zoos zu errichten, die nicht nur möglichst viele Besuche generieren, sondern auch im Sinne des wissenschaftlichen Artenschutzes arbeiten.

Wie spielt es sich? „Arche Nova“ braucht Zeit, und es braucht Raum. Zweieinhalb Stunden Dauer sollte man für eine Partie einkalkulieren. Die Fülle an Material fordert jeden durchschnittlichen Esstisch heraus.

Gleich auf drei Spielplänen hantiert man hier, zwei allgemeine und einen eigenen, wo der persönliche Zoo entsteht. Daneben braucht man noch viel Platz für Karten. 212 verschiedene gibt es. Die meisten stehen für Tiere, andere für Artenschutzprogramme, an denen man sich beteiligen kann, wieder andere für all die guten Dinge, die einem Sponsoren finanzieren – da reicht das Angebot von einer Pressesprecherin über ein Erdmännchengehege bis zur Seilbahn.

Auf dem mittleren zentralen Plan ist Platz für stets sechs offen liegende Karten. Drum herum befinden sich gegenläufig zwei Skalen, auf denen die Attraktivität der Zoos und ihre Beteiligung am Artenschutz bemessen wird. Eine dritte führt an den Karten entlang, steht für den guten Ruf und erleichtert Zugriff und Auswahl.

Diverse Kooperationen wie Partnerzoos und Kontakt zu Universitäten werden auf einem Verbandstableau festgehalten. Und schließlich erschließt man auf dem eigenen sechseckigen Plan Bauflächen, bevölkert sie mit Tieren und anderen Attraktionen.

Alles ist miteinander verbunden. Doch läuft es auf einen einfachen Aktionsmechanismus hinaus: Fünf Karten gibt es dazu; je weiter rechts sie liegen, desto mächtiger ist ihre Wirkung. Nutzt man eine, legt man sie nach links, und die anderen rutschen nach. Der Reiz entsteht aus Zusammenspiel und Anforderungen der Karten, die Bedingungen stellen, um ausgelegt zu werden, im Gegenzug aber andere erfüllen.

Verschachteltes Denken ist wichtiger als Flexibilität. Man spielt weitgehend solitär und bastelt hoch konzentriert an seinem Zoo. Interaktion entsteht eigentlich nur, wenn auf dem zentralen Plan Karten ausliegen, die für mehr als nur eine Partei interessant sind. Manche Tiere verfügen noch über Fähigkeiten wie „Gift“, mit denen man die Konkurrenz ein wenig ärgern kann.

Was taugt es? Eine wunderbare Kopfnuss ist dieses Spiel, Es bewegt sich in derselben Liga wie die Ausnahmetitel „Terraforming Mars“ und „Die verlorenen Ruinen von Arnak“. „Arche Nova“ kommt aber thematisch ohne jede Form aggressiver Landnahme aus, bereitet im Gegenteil ein relevantes Thema spannend auf und steht damit beispielhaft für den Wandel der Szene: Dass vor allem koloniale Themen problematisch sind, ist erkannt. Dass man auch mit friedlichen Themen wie Ökologie punkten kann, ist seit dem überragenden Erfolg von Elizabeth Hargraves „Flügelschlag“, dem Kennerspiel des Jahres 2019, bekannt.

„Arche Nova“ ist ein sehr gutes Spiel, weswegen eine Fünf-Sterne-Wertung angemessen ist. Für Fünf Sterne Deluxe fehlt nur der entscheidende Faktor, der über die vorbildliche Kombination bekannter Mechanismen hinaus etwas Neuartiges, Ungewöhnliches bietet.

Mathias Wigge: „Arche Nova“. Feuerland, für eine bis vier Personen ab 14 Jahren, etwa 65 Euro.

Für alle: „Scout“

Was ist das? Hochverehrtes Publikum! Der kleine Zirkus Onk Games begrüßt Sie zur Vorstellung von „Scout“. Menschen, Tiere, Sensationen – und Zahlenkarten. Tja, mit thematischen Einbindungen ist das so eine Sache bei rein abstrakten Kartenspielen. Das muss aber nicht immer von Schaden sein.

Wie spielt es sich? Karten sollen ausgespielt werden, desselben Wertes oder mit aufeinanderfolgenden Zahlen, immer mehr oder höherwertiger als beim rechten Mitspielenden. Geben die Handkarten das nicht her, „scoutet“ man: nimmt eine von dessen ausliegenden Karten und überlegt, was man mit ihnen macht: ob man sie dreht und wo man sie einsortiert.

Denn Autor Kei Kajino gewinnt dem ehrwürdigen Spielprinzip durch drei entscheidende Kniffe entscheidend neue Seiten ab. Erst einmal zeigen die Karten oben und unten unterschiedliche Werte. Dann darf man zwar anfangs einmal entscheiden, welche der Seiten oben und welche unten ist, ohne die Aufeinanderfolge der Karten zu ändern. Und schließlich darf man nur Karten ausspielen, die auf der Hand nebeneinander liegen.

Das bedeutet, dass Lücken geschaffen werden müssen, dass jede genommene Karte wichtig ist, weil sie aus einer wertlosen eine sehr wertvolle Hand machen muss. Und emotional bedeutet es, dass man ständig vor der Zwickmühle steht, ob man für später tolle Kombinationen spart oder rasch herunterspielt, was nur geht. Denn am Ende bedeutet jede verbliebene Karte auf der Hand einen Minuspunkt.

Was taugt es? Am Ende ist „Scout“ vielleicht doch ein Kunststück: wie es mit so rudimentären Regeln ein Höchstmaß an Spannung und Spielspaß produziert. Da schlagen sogar die Karten Salti. Applaus, Applaus, Applaus!

Kei Kajino: „Scout“. Oink Games, für zwei bis fünf Spieler ab neun Jahren, etwa 20 Euro.

Für Kinder: „Auch schon clever“ und „Mit Quacks & Co. nach Quedlinburg“

„Auch schon clever“ Quelle: Handout, Schmidt Spiele

Was ist das? Im Januar 2018 war Wolfgang Warsch plötzlich da. Der Wiener Spieleautor, hauptberuflich Molekularbiologe, veröffentlichte „The Mind“, „Ganz schön clever“ und „Die Quacksalber von Quedlinburg“. Ersteres wurde als „Spiel des Jahres“ nominiert, die beiden anderen als „Kennerspiel des Jahres“, ein Titel, den die „Quacksalber“ gewannen. Beide nahmen durchaus bekannte Mechanismen (der eine sogenanntes „Roll and Write“, der andere „Bagbuilder“). Jedenfalls gibt es sie nun beim Schmidt-Verlag in Kinderspiel-Versionen.

Wie spielt es sich? „Roll and Write“ bedeutet würfeln und anmarkern, Stichwort Kniffel. „Ganz schön clever“ und seine zwei Nachfolger führten das Prinzip zur Vollendung, indem für jeden Farbwürfel unterschiedliche Wertungsvorgaben galten und die Blöcke, auf denen man das notierte, Symbole zeigten, die Kettenreaktionen in Gang setzten.

„Auch schon clever“ (für zwei bis vier Personen ab fünf Jahren, etwa 13,50 Euro) macht aus diesem raffinierten, aber auch sehr abstrakten Geschehen einen Kindergeburtstag. Die Zetteln zum Ankreuzen zeigen Luftballons, die zum Platzen gebracht, Kerzen, die ausgepustet, Geschenke, die ausgepackt, und Süßigkeiten, die gegessen werden müssen, alle farblich unterlegt und korrespondierend mit fünf Würfeln, die neben den Farben auch die entsprechenden Symbole zeigen. Ein Kind würfelt, wählt Würfel derselben Farbe aus und dazu alle Joker und streicht an, mal von links nach rechts, mal beliebig. Die anderen teilen sich den Rest.

Manche der anzukreuzenden Symbole sind mit einem farbigen Kreis unterlegt; dann darf man noch in einem anderen Bereich etwas ankreuzen. Und wenn gewisse Bedingungen erreicht sind, gibt es Regenbogensterne – deren Zahl entscheidet am Ende über den Sieg.

Aber: So richtig Partystimmung kommt nicht auf. Fünfjährige können dieses Spiel durchaus spielen; aber es bleibt für die meisten trotz thematischer Einbindung abstrakt und kaum greifbar.

„Mit Quacks & Co. nach Quedlinburg“ Quelle: Handout, Schmidt Spiele

Anders sieht es aus bei „Mit Quacks & Co. nach Quedlinburg“ (für zwei bis vier Personen ab sechs Jahren, etwa 30 Euro). Braute man im großen Vorbild als besagte Quacksalber noch Tränke, handelt es sich hier um ein astreines Wettrennen. Der Grundmechanismus bleibt: Man zieht farbige Chips aus einem Beutel (dem „Bag“), kauft später weitere hinzu (das „Building“).

Die Chips stehen für Futtersorten, quasi den Treibstoff für die Tiere, die ins Ziel gebracht werden müssen: Esel Quacks und seine Kumpel. Für jede Futterart und Farbe gelten Sonderregeln; die aber sind schön erklärt und gut greifbar.

„Quacks & Co.“ zeigt beispielhaft, wie man komplexe Mechanismen durchaus kindgerecht herunterbricht. „Auch schon clever“ tut es leider nicht.

Für zwischendurch: „Cartaventura“

Was ist das? „Cartaventura“ heißt die neue Abenteuerspiel-Reihe vom „Exit“-Verlag Kosmos. Jeweils 70 Karten plus ein historisches Beiblatt in kompaktem Format erzählen große quasihistorische Geschichten. In „Vinland“, dem hier besprochenen Exemplar, folgt man etwa den Kindern des berüchtigten Nordmanns Erik dem Roten auf ihren Reisen.

Wie spielt es sich? „Cartaventura“ funktioniert wie ein Abenteuerbuch: Man liest etwas, trifft Entscheidungen, liest, was passiert, nur dass man hier nicht zu Seite XY weiterblättert, sondern Karte YZ aufdeckt und/oder umdreht. Manchmal werden mehrere Karten zu Landschaften zusammengelegt, die peu à peu erkundet werden können; das sieht hübsch aus und ist ein echter Mehrwert. Jedes Abenteuer bietet gleich mehrere Enden. Der Tod der Spielerfigur ist durchaus eine Option, und der kann schneller kommen als erwartet.

Was taugt es? Nur Versuch und Irrtum führt zum Ziel. Das mag manche motivieren; für die meisten gilt das Gegenteil, zumal aus Textfragmenten in diesem verkappten Solospiel einfach keine echte Geschichte entstehen will.

Thomas Dupont et al.: „Cartaventura“. Kosmos, für eine bis sechs Personen ab zwölf Jahren, je etwa zwölf Euro.