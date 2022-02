Spezialclub, Mittelalter oder Gartenfotos: Das ist diese Woche in Hannover los

Hannover

Diese wunderbare Ausstellung geht in den Endspurt: Noch bis 20. Februar zeigt das Landesmuseum (WillyBrandt-Allee 5) „Ritter und Burgen“. Die Schau ist eine Zeitreise ins Mittelalter, sieben Persönlichkeiten stellen ihre Lebenswelten vor: Ritter und Burgherrin, Händelin und Spielmann, Handwerker, Mönch und ein Bauer gewähren Einblick in den Alltag vor etwa 1000 Jahren. Eintritt zur Sonderausstellung kostet zehn Euro, ermäßigt acht Euro. Es gibt Familientickets für 20 Euro. Geöffnet ist das Landesmuseum dienstags bis sonntags von zehn bis 18 Uhr. Mehr Infos direkt beim Landesmuseum.

Logemann zaubert live und im Stream

Jan Logemann zaubert im Spezialclub. Quelle: Frank Wilde

„Daheim und dabei“ ist das Motto bei Desimos Spezialklub im Apollokino (Limmerstraße 50): Die Vorstellung „Herr Logemann teilt aus“ kann man nach 2G-Regel am Montag, 7. Februar, ab 20.15 Uhr live vor Ort verfolgen – oder als Stream zuhause. Logemann ist Zauberkünstler mit Karten-Tick und internationalem Ruf. Tickets und mehr Infos HIER.

Hier sehen Sie die besten Gartenfotos der Welt

Im Berggarten: Die Foto-Ausstellung "IGPOTY". Quelle: Robin Williams

Der Subtropenhof des Berggartens (Herrenhäuser Straße 4) verwandelt sich wieder in eine Freiluftgalerie: Beim Wettbewerb „International Garden Photographer of the Year“ werden die weltweit besten Gartenfotos gekürt – die „IGPOTY“-Sieger (darunter dieses Blütenbild von Robin Williams) werden bis 30. April in Großformaten an den historischen Mauern gezeigt. Geöffnet ist täglich von neun bis 16.30 Uhr. Der Eintritt in den Berggarten kostet 3,50, ermäßigt 1,50 Euro. Mehr Infos im Internet direkt HIER.

Mittwoch-Theater klärt die Gretchenfrage

"Gretchen 89ff" mit Rosa Zach und Frederic Oberheide. Quelle: Steffi Seeck

Hier dreht sich alles um die Gretchenfrage: Das Mittwoch-Theater (Am Lindener Berg 38) bringt als 100. Inszenierung „Gretchen 89ff“ von Lutz Hübner auf die Bühne. Das Theater um das Theater: Rosa Zach und Frederic Oberheide ringen als Schauspielerin und Regisseur um den Faust-Monolog. Karten für die Mittwoch, 9. Februar, ab 19.30 Uhr kosten 15, ermäßigt neun Euro. Für Sonnabend, 12. Februar, gibt es Restkarten. Mehr Infos beim Mittwoch-Theater.

Freundschaft im Figurentheaterhaus

Figurentheater: Großer Wolf und kleiner Wolf Quelle: Archiv

Was ist groß? Was ist klein? Und wie lernt man sich kennen und schätzen? Theatrio (Großer Kolonnenweg 5) zeigt Mittwoch, 9. Februar, und Donnerstag, 10. Februar, ab zehn Uhr das Stück „Großer Wolf und kleiner Wolf“ für Kinder ab vier Jahren. Karten kosten acht Euro. Besucher unter 18 Jahren sind von der 2G-plus-Regel ausgenommen. Mehr Infos unter Theatrio.

