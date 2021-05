Hannover

Premiere für Rebecca Nonnast: Unsere neue NP-Köchin, Küchenchefin von Restaurants wie „Vier Jahreszeiten“ und „Reimanns Eck“, macht mit unserem Lieblingsgemüse Spargel, was sie will: Die Stangen werden gebacken, gebraten, vollenden einen Brotsalat oder gehen eine Liaison mit feinem Trüffelschmand ein. Nonnast löst in der NP-Serie „Kochen mit Hannovers Profis“ Karl-Heinz Friedel ab, der in die Markthalle wechselt und nun für die renommierte Fleischerei Klemme arbeitet.

Rebecca Nonnast hat einen Tipp für den Spargelkauf: „Bevorzugen sie Spargel vom Wochenmarkt oder kaufen Sie direkt vom Erzeuger.“ So kann man überprüfen, ob die Stangen frisch sind: „Wenn man auf die Schnittstellen drückt, sollte etwas Saft austreten. Wenn man zwei Stangen aneinander reibt, sollten sie quietschen.“ Die Stangen haben noch Saison bis 24. Juni.

Gebratener Spargel mit gebeiztem Rinderfilet

Das Rinderfilet von der Silberhaut und der Fettauflage trennen. Die Gewürze in einem Mörser oder Mixer fein zerkleinern. Thymianblätter vom Zweig ablösen und mit den Gewürzen, dem Zucker und dem Salz vermengen. Das Rinderfilet in ein passendes Gefäß legen und die Zucker-Salz-Mischung gleichmäßig über das Fleisch verteilen und einmassieren. Das Fleisch 24 bis 48 Stunden in dem verschlossenen Gefäß beizen lassen. Danach das Filet unter kaltem Wasser abspülen, trockentupfen.

Gebratener Spargel mit gebeiztem Rinderfilet. Quelle: Michael Wallmüller

Kräuter fein schneiden und mit 100 Milliliter Öl fein mixen. Joghurt, Senf, Ei und Eigelb in einen Messbecher geben und unter tröpfchenweiser Zugabe des restlichen Öls mit dem Stabmixer eine Emulsion herstellen. Kräuterpüree dazugeben, mit Salz und Pfeffer abschmecken, nochmals mixen.

Spargel schälen, holzige Enden abschneiden, Stangen in etwa zwei Zentimeter lange Stücke schneiden. Mit Butter, einem Teelöffel Zucker und zwei Teelöffeln Salz in 200 Milliliter kochendem Wasser in einer tiefen Pfanne für zehn Minuten dünsten. Ist das Wasser reduziert, kann man den Spargel im selben Arbeitsschritt anbraten. Dabei einen Spritzer Zitronensaft und Abrieb zugeben. Rinderfilet in hauchdünne Scheiben schneiden und mit Spargel und Sauce anrichten.

Zutaten für vier Portionen 500 Gramm Rinderfilet am Stück je 1 Esslöffel schwarzer Pfeffer, Koriandersamen, Senfsamen (ganz im Mörser zerstoßen) 2 Kapseln Sternanis 10 Wacholderbeeren 3 Zweige Thymian 200 Gramm Meersalz 100 Gramm Rohrzucker 1 Kilogramm geschälter Spargel 125 Gramm Butter ½ Zitrone 1 Bund grüne Kräuter (etwa Schnittlauch, Petersilie, Kerbel, Estragon, Rucola) 225 Gramm Joghurt (3,5 Prozent Fett) 1 Ei (L) 1 Eigelb 3 Esslöffel Dijonsenf 350 Milliliter Rapsöl Salz, Pfeffer, Zucker

Spargel-Brotsalat mit Kirschtomaten

Den Spargel schälen, holzige Enden abschneiden. In mundgerechte Stücke schneiden und bei mittlerer Hitze in Butter anbraten, bis er weich, aber noch al dente ist, und mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken.

Spargel-Brotsalat mit Kirschtomaten. Quelle: Michael Wallmüller

Das Brot in grobe Würfel schneiden und in etwas Olivenöl anbraten. Die Kirschtomaten waschen und halbieren. Die rote Zwiebel in dünne Ringe schneiden und das Basilikum grob hacken.

Alles vermengen und mit Olivenöl, Salz und Pfeffer abschmecken und auf vier Teller verteilen. Den Spargel-Brotsalat mit Tropfen von Aceto Balsamico ausgarnieren.

Zutaten für vier Portionen ½ Ciabatta 100 Milliliter Olivenöl 100 Gramm Butter 1 Esslöffel Aceto Balsamico 1 Kilogramm Spargel, geschält 250 Gramm Kirschtomaten 1 mittelgroße rote Zwiebel eine Handvoll Basilikum Salz Zucker Pfeffer

Röstbrot mit Kochschinken, Trüffelschmand und Spargel

Den geschälten Spargel leicht schräg in mundgerechte Stücke schneiden. Den Balsamico mit den Lorbeerblättern, den Pfefferkörnern, einem Teelöffel Zucker und einem Esslöffel Salz in einen Topf geben und aufkochen. Den Spargel dazugeben und für acht Minuten bei mittler Hitze köcheln lassen. Von der Herdplatte nehmen und mindestens eine Stunde ziehen lassen. Dann abgießen.

Röstbrot mit Kochschinken, Trüffelschmand und Spargel. Quelle: Michael Wallmüller

Aus der Crème Fraîche, der Trüffelsalsa und einer Prise Salz und Pfeffer eine Trüffelcreme herstellen. Die Scheiben vom Sylter Brot in Olivenöl goldbraun braten. Den Kochschinken auf dem Brot verteilen und kleine Tupfer Trüffelcreme in regelmäßigen Abständen verteilen. Jeweils ein Stück Spargel pro Tupfer Trüffelcreme platzieren und das Brot mit Gartenkresse ausgarnieren.

Zutaten für vier Portionen ¼ Sylter Weißbrot 12 Scheiben italienischer Kochschinken (dünn geschnitten) 150 Milliliter Olivenöl 200 Gramm Crème Fraîche 30 Gramm Trüffelsalsa (oder Trüffelöl) 250 Gramm Spargel, geschält 150 Milliliter weißer Balsamico 2 Lorbeerblätter 1 Teelöffel Pfefferkörner 1 Schale Gartenkresse Salz, Pfeffer, Zucker

Gebackener Spargel mit Petersilien-Mayonnaise

Die Petersilie waschen, trocken tupfen, fein schneiden und mit 50 Millilitern Öl und dem Saft einer halben Zitrone fein mixen. Die zwei Eier trennen und das Eigelb in einen Messbecher geben. Den Senf hinzugeben und gut vermengen. Mit einem Stabmixer unter tröpfchenweiser Zugabe von 150 Milliliter Öl eine Emulsion herstellen. Nun das zuvor hergestellte Petersilienpesto dazugeben und nochmals mixen. Mit Pfeffer, Salz und etwas Zucker abschmecken.

Gebackener Spargel mit Petersilien-Mayonnaise. Quelle: Michael Wallmüller

Zwei Liter Wasser mit der Butter, dem Zucker und dem Salz zum Kochen bringen. Den Spargel für gut acht Minuten kochen lassen und in kaltem Wasser abschrecken. Das Mehl auf einen Teller geben, zwei Eier in einem tiefen Teller verquirlen, das Pankomehl ebenfalls auf einen Teller geben und eine Panierstraße aufbauen. Gegebenenfalls das Paniermehl mit etwas Salz und Pfeffer würzen. Nun die Spargelstangen einzeln erst mit Mehl, dann mit Ei und abschließend Panko-Paniermehl panieren.

Das Öl in einem Topf auf rund 160 Grad erhitzen und den Spargel goldbraun frittieren. Am besten noch warm mit der Petersilien-Mayonnaise genießen.

Zutaten für vier Portionen 500 Gramm Spargel geschält 2 Eier 100 Gramm Mehl 250 Gramm Panko-Paniermehl 1 Liter Sonnenblumenöl 1 Esslöffel Zucker 3 Esslöffel Salz 100 Gramm Butter 2 Eigelb 200 Milliliter Sonnenblumenöl 2 Teelöffel Dijonsenf 1 Bund Petersilie Saft von ½ Zitrone Salz, Pfeffer, Zucker

