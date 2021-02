Hannover

Für die Lindner Narren ist Karneval auch nach Aschermittwoch nicht vorbei. Vor allem, weil das Fest in diesem Jahr ausgefallen ist. Deshalb haben sie sich etwas einfallen lassen: den Karneval virtuell zu feiern – mit Podcasts. Seit dem 11. November gibt es wöchentlich eine neue Folge bei „Elfter Elfter 11 Uhr 11“ mit einem hochkarätigen Gast: Der in Hannover geborene Comedian Oliver Pocher (43) war schon da, Komiker Matze Knop (46) oder Ex-First-Lady Bettina Wulff (47).

Und das lief scheinbar so gut, dass sich der Verein jetzt überlegt hat: Wir machen weiter bis zum Beginn der nächsten Saison am 11. November 2021 – die hoffentlich wieder ansatzweise gefeiert werden kann. Für die erste Folge der Nachlese-Staffel musste es also ein besonderer Gast sein. Also hat Martin Argendorf (66), Präsident der Lindener Narren, Soyeon Schröder-Kim (50) eingeladen, die Ehefrau des hannoverschen Alztkanzlers Gerhard Schröder (76). Und sie ist gekommen. Schließlich hat sie mit ihrem Mann auch schon Karneval bei dem Verein gefeiert.

Prominente Podcast-Gäste: Martin Argendorf mit Oliver Pocher. Quelle: Lindener Narren

„Für mich war Karneval etwas Neues, Besonderes“, erzählt die gebürtige Südkoreanerin. „So lerne ich Niedersachsen, Hannover und die Traditionen auf natürliche Art kennen.“ Also überzeugte sie ihren Mann, mit ihr die Gala zu besuchen – und war begeistert. „Gerade da die Deutschen eher für Ernsthaftigkeit, Präzision und Fleiß bekannt sind, war es für mich umso interessanter, die lockere, andere Seite der Deutschen kennenzulernen.“

Auf Argendorfs Frage, ob das ausgelassene Feiern für sie auch Grenzen habe, antwortete sie: „Es ist eine närrische Zeit, wo man sich durchaus über alles lustig machen darf – natürlich auch über Menschen, zum Beispiel Politiker“, so die Politiker-Ehefrau. Aber: „Bei mir hört der Spaß auf, wenn man unanständige Witze, zum Beispiel über Frauen, macht oder Minderheiten diskriminiert.“

Im Podcast: Soyeon Schröder-Kim plaudert mit Martin Argendorf über Kultur in Deutschland und Südkorea. Quelle: Lindener Narren

Das mag Schröder-Kim an Hannover am liebsten

Doch zurück zu Hannover: Was schätzt die in einer Zehn-Millionen-Menschen-Metropole (Seoul) aufgewachsene Schröder-Kim an ihrer neuen Heimat? „Die reizvolle ländliche Umgebung, zum Beispiel die Wedemark oder Isernhagen. Alte Fachwerkhäuser faszinieren mich sehr.“ In der Stadt seien das Landesmuseum und Sprengel Museum ihre Lieblingsplätze. Den Besuch im Museum lasse sie am liebsten an der Seite ihres Mannes mit einem Spaziergang am Maschsee ausklingen.

Für den hat sie übrigens eine Überraschung: eine südkoreanische Tracht für zu Hause, Hanbok genannt. „Davon weiß er noch nichts. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich danach gefragt werde“, sagt die 55-Jährige mit einem Lachen. Instagram-User dürfen sich bestimmt auf ein Video des Altkanzlers in Tracht freuen – denn da hält sie ihre Follower regelmäßig mit lustigen Szenen aus dem Eheleben in Hannover bei Laune. Keine Überraschung, dass diese humorvolle Frau den Karneval mag.

Von Josina Kelz