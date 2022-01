Lehrte

Ende 2020 wog Sonja König (47) aus Lehrte noch 126 Kilogramm, heute ist sie 50 Kilogramm leichter – dank ihrer erfolgreichen Teilnahme bei der Sat.1-Abnehmshow „The Biggest Loser“, in der sie ins Finale kam. Seitdem lebt die dreifache Mutter ein erschlanktes, gesundes und sportliches Leben, fand ein ganz neues Lebensgefühl und war endlich wieder gesund.

Und doch sei da immer dieses Gefühl gewesen: „Ich muss noch mehr abnehmen, das reicht noch nicht.“ Doch es ging nicht etwa Fett oder Kilos, sondern um die überschüssige Haut, die nach der rapiden Gewichtsabnahme wie eine Schürze um Königs Bauch hing. Ein flacher Bauch: nicht möglich. „Ich wusste schon vor der Gewichtsabnahme, dass sich meine Haut in meinem Alter und nach drei Schwangerschaften nicht mehr alleine zurückbilden würde.“

Doch eine Hautstraffung kann sich nicht jeder leisten. „Ein Bodylift kostet so viel wie ein Kleinwagen.“ Im Ausland sind die Preise etwa um die Hälfte günstiger, König entschied sich für eine OP in Prag beim renommierten plastischen Chirurgen Jan Pilka (40). Die Tätowiererin aus Lehrte wollte sich nach monatelanger Sport- und Ernährungs-Disziplin belohnen, die Hautstraffung als letzten Schritt in Richtung Traumkörper.

Am 10. Januar, fast ein Jahr nach dem TV-Finale, war es so weit. Der Arzt schnitt in einer Drei-Stunden-OP einmal um ihren kompletten Oberkörper, auch Rücken und Po wurden gestrafft. 3,9 Kilogramm Haut wurden entfernt. „Schon am nächsten Tag brauchte ich keine Schmerzmittel mehr“, freut sich die 49-Jährige. Nach zwei Tagen durfte sie das Krankenhaus verlassen.

Als der Arzt zum ersten Mal den Verband abnahm, konnte König ihren Augen nicht trauen: „Ich dachte: Oh mein Gott, mein Bauch ist wirklich flach.“ Endlich sei dieses Gefühl weg, noch mehr abnehmen zu müssen. Ihr Mann Andy (49) sei ganz verliebt in ihren neuen Bauchnabel. „Er sagt ständig, wie schön der ist“, erzählt König und lacht.

Sechs Wochen muss sie nun ein Kompressionsmieder tragen und sich schonen. Danach wird sie das finale Ergebnis sehen – „noch ist alles sehr geschwollen und ich habe Wassereinlagerungen.“ Dennoch ist König noch nicht ganz am Ziel: „Ich möchte mir unbedingt noch die Arme straffen lassen. Die Beine nicht, meine Beine sind schön.“

Von Josina Kelz