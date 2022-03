Hannover

In den 1990ern gelang ihm als Comedian in „RTL Samstag Nacht“ der Durchbruch auf den Fernsehbildschirmen. Seitdem war Stefan Jürgens (59) in vielen Formaten sowie auf Theaterbühnen zu sehen. Nun hat er einen Gedichtband veröffentlicht.

Herr Jürgens, seit wann wissen Sie um Ihre poetische, ja romantische Ader?

Ich habe mit schon 15 angefangen, Gedichte zu schreiben. Während die anderen Jungs auf dem Fußballplatz waren, habe ich am Klavier gesessen und schwermütige Gedanken vertont. All die Jahrzehnte habe ich immer wieder Gedichte geschrieben, auch jeder Song beginnt im Grunde mit einem Gedicht. Nun ist es das erste Mal, dass sie in reiner Form als Buch veröffentlicht werden.

Was haben Sie als Teenie denn so gelesen?

Dichter wie Hölderlin, die ganz große Kunst. Wobei ich gestehen muss, dass mir damals nicht immer klar war, was er da so schreibt. Aber er hat mich auch musikalisch fasziniert, sein Rhythmus, der Klang der Worte. Über ihn bin ich auf viele Dichter gestoßen und habe schließlich versucht, meine eigenen Gedanken zu Papier zu bringen. Irgendwann kam das Klavierspielen dazu.

Seine große Liebe: Alle Gedichte hat Stefan Jürgens für seine Lebensgefährtin Boriana Rosenmüller verfasst. Hier war das Paar im Jahr 2021 bei der Verleihung des Deutschen Schauspielpreis in Berlin zu Gast. Quelle: Imago

Was waren das für Momente, in denen Sie Ihre „Love Letters“ geschrieben haben?

Momente, in denen ich allein war. Liebesbriefe und Liebeslieder schreibt man in der Regel alleine, in Abwesenheit des Adressaten. Die Werke sind in diesen Augenblicken ein Ausdruck von Sehnsucht und von Fokussierung. In den vergangenen zwei Jahren gab es viele Momente erzwungener Ruhe, da sind diese Gedichte entstanden.

Als Widmung steht vorne „Für dich“.

Der Empfänger ist meine persönliche Liebe, das ist völlig klar. Aber „Für dich“ ist ganz bewusst gewählt. Das Schöne an Gedichten ist ja, dass jeder sich das herausnehmen kann, was für ihn passt. Wie bei Liedern auch. Es ist nicht unerheblich, für wen sie geschrieben sind, aber das ist letztendlich nicht erheblich für den Leser. Es ist eine Herausgabe von emotionalen Versen und Gedanken, die man zur Verfügung stellt.

Stefan Jürgens: „Love Letters“, Books on Demand, 116 Seiten 19 Euro. Quelle: JPC

Perfekt für alle, die nicht die Gabe haben, Gefühle so zum Ausdruck zu bringen.

Das ist der Umgang mit Poesie und Lyrik. Wir holen klassische, zeitgenössische, moderne Dichter oder Romane heran. Insofern ist mein Buch ein kleiner, bescheidener Beitrag zur bestehenden Literatur.

Kommen Ihre vier erwachsenen Kinder in Liebesdingen eigentlich zu Ihnen?

Ich sage es mal so: Unser Verhältnis ist sehr offen und wird mitunter auch in dieser Hinsicht genutzt (lacht).

Fernsehrolle: 14 Jahre lang spielte Stefan Jürgens die Rolle des Major Carl Ribarski in „SOKO Wien“. Hier posiert er mit Kollegin Lilian Klebow anlässlich der 200. Wien-Folge. Quelle: Imago

Im Buch schreiben Sie schöne Sätze wie „Wir beide haben uns nie mit den kleinen Träumen zufriedengegeben“. Was ist Ihr großer Traum?

Träume verrät man nicht, dann verrät man sich. Man lebt sie und versucht sie zu leben. Ich bin so anmaßend zu glauben, dass ich immer noch alles erreichen kann, was ich mir vorstelle – eine aberwitzige Illusion, völlig deppert, ich weiß. Aber meine Devise ist trotzdem, zunächst so zu tun, als ob alles möglich sei. So habe ich immer gelebt. Scheitern gehört selbstverständlich dazu, aber es gilt die Zuversicht und der Wunsch, nach den Sternen greifen zu wollen.

Stefan Jürgens *26. Februar 1963 in Unna. Er studiert 1983 an der Westfälischen Schauspielschule in Bochum, es folgen Engagements an Theatern in ganz Deutschland – etwa in Bochum, Berlin, Bremen, Dortmund, Köln. Er ist Gründungsmitglied der Comedyshow „RTL Samstag Nacht“, die 1993 an den Start geht und fünf Jahre große Erfolge feiert. Als Berliner „Tatort“-Kommissar Robert Hellmann ist er in sechs Folgen zu sehen, außerdem in anderen Krimiformaten. Er schreibt Bühnenprogramme, veröffentlicht sechs Alben. Jürgens wird unter anderem mit einem Bambi und dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet. Er engagiert sich für die Europäische Hautkrebsstiftung. Aus drei Beziehungen stammen vier Kinder – Pauline, Melissa, Lisa und Moritz. Er ist mit seiner Lebensgefährtin Bo Rosenmüller liiert. www.stefanjuergens.com

Verraten Sie wenigstens, ob sich der Traum erfüllt hat?

Er ist sozusagen in Erfüllung. Ich blicke auf ein sehr bewegtes Leben zurück und hoffentlich auf eine sehr bewegte Zukunft. Der Wille, der Wunsch und diese kindliche Naivität, an Wünschen festzuhalten, hat mir viele Möglichkeiten geschaffen, die ich sonst nicht riskiert hätte. Neben dem Risiko sind in meinem Leben viele Dinge passiert, über die ich sehr glücklich bin. Für mich gilt: Einfach drauflos und schauen, was passiert (lacht).

Lang ist’s her: In den Jahren 1999 und 2000 verkörperte Stefan Jürgens (rechts) in sechs Folgen den Berliner Tatort-Kommissar Robert Hellmann. An seiner Seite spielte Dominic Raacke den Kommissar Till Ritter. Jürgens gestand später in Interviews, dass er im „Tatort“ nicht glücklich war. Quelle: Imago

An anderer Stelle schreiben Sie „Ich liebe dich heißt auch ich liebe mich“. Gab es Selbstzweifel, mussten Sie sich erst lieben lernen?

Na bitte, was glauben Sie? Selbstzweifel kennen alle Menschen. Wenn nicht, sind mir diese Wesen sehr unheimlich. Ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der ohne Selbstzweifel durchs Leben gelaufen ist. In meinem Leben gab es viele Krisenphasen und ich bin mir sicher, dass noch welche kommen. Das gehört dazu. Im täglichen und im übertragenem Sinn ist man gezwungen, auf sich zu blicken. Das fällt vielleicht nicht immer vorteilhaft und positiv aus. Aber zu kapieren, dass es okay ist, wenn Dinge nicht klappen, ist das Entscheidende. Fehler zu machen, ist in Ordnung. Nicht in Ordnung ist, dass falsche Haken der Vergangenheit den Weg nach vorne versperren.

Was sind das bei Ihnen für Haken?

Alte Muster durch Erziehung, Sozialisation, Tradition. Da spielt so viel rein.

Von wem stammen eigentlich die Illustrationen?

Wir haben versucht, eine luftige Lösung zu finden, die einen nicht erschlägt und doch Assoziationen weckt. Polastudios aus Rosenheim sind zwei junge Grafikerinnen, die das wunderbar umgesetzt haben.

Aus dem Buch: Illustrationen wie haben zwei Grafikerinnen angefertigt. Quelle: Love Letters

Spielen die Gedichte auf Ihrer Tournee eine Rolle?

Bei der aktuellen Tour klingt das ein oder andere schon an. In meinem neuen Programm, das im Oktober starten wird, bekommen sie sicher noch mehr Raum.

Vielleicht kommen Sie auch nach Hannover. Kennen Sie die Stadt?

Ich habe schon häufiger in Hannover gastiert und die Stadt wird ganz sicher auch in Zukunft Teil unserer Reise werden.

Viele Menschen kennen Sie aus den 1990er Jahren aus „RTL Samstag Nacht“. Wie reagieren Fans auf diesen poetischen Stefan Jürgens?

Der Spagat von „Kentucky schreit ficken“ direkt zu den „Love Letters“ wäre wahrscheinlich etwas überdehnt (lacht). Aber das liegt 30 Jahre zurück und dazwischen ist viel passiert. Ich habe sechs Soloalben als Liedermacher veröffentlicht, seit „Samstag Nacht“ hauptsächlich Rollen aus dramatischen Drehbüchern gespielt. In Sachen Comedy bin kaum noch zu sehen. Anfangs waren die Programme vielleicht noch komödiantisch angehaucht, heute sind es Liederabende mit viel Humor. Die Erfahrungen als Stand-up-Comedian helfen da sicher. Das Publikum ist freundlicherweise seit 35 Jahren mit mir mitgegangen.

Maximal lustige Truppe: Das Ensemble von RTL „Samstag Nacht“ feierte in den 1990ern große Erfolge – (hintere Reihe von links) Stefan Jürgens, Mirco Nontschew und Esther Schweins, (vorne von links) Tanja Schumann, Olli Dittrich und Wigald Boning. Quelle: Imago

Haben Sie Kontakt zu Ihren „Samstag Nacht“-Kollegen?

Ja, natürlich! Wir haben keine Whatsapp-Gruppe, sind unserer Tradition von damals treu geblieben, uns zu schreiben. Wir lassen uns immer wieder überraschen, auf welchen Festivitäten wir uns wiedersehen, die Freude ist dann groß. Mit uns war das so eng, das nimmt man das ganze Leben mit, auch wenn man sich nicht regelmäßig sieht. Und dann gibt es Momente, in denen der Kontakt extrem nah ist, was gerade auch passiert ist.

Sie meinen den plötzlichen Tod von Mirco Nontschew?

Ja. Aber dabei möchte ich es an dieser Stelle auch belassen.

Womit liebäugeln Sie künstlerisch als Nächstes?

Wenn alles gut geht, blicke ich auf ein sehr interessantes Jahr: Ich werde wieder Theater spielen, die nächsten Dreharbeiten stehen im Sommer an, dann kommt die Herbsttournee und ich plane noch ein Soloalbum. Ich hoffe sehr, dass das nun alles klappt und wir alle mit dem Bewusstsein des Erlebten aus den vergangenen zwei Jahren wieder nach vorne schauen können.

Von Mirjana Cvjetkovic