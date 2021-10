So zaubert NP-Kochprofi Jörg Lange frische Pilzgerichte

Hannover

Oktober – genau der richtige Monat für ein zünftiges Pilzgericht. NP-Kochprofi Jörg Lange stellt vier Rezepte vor.

Austernpilz-Taboulé und Semmelknödel-Muffin

Quelle: Ilona Hottmann

Für dieses raffinierte Gericht backe ich die Semmelknödel einfach im Ofen und kann nebenbei auf dem Herd die Pilze braten.

Ale sersten Schritt koche ich die Milch kurz auf, dann gieße ich sie in einer Schüssel über das in Würfel geschnittene Brot. Etwas abkühlen lassen und dann mit Ei, fein geschnittenen Zwiebellauch (ich verwende hier nur das weiße und hellgrüne) vermengen und mit Pfeffer, Salz und frisch geriebener Muskatnuss würzen. Dann fülle ich die Semmelknödelmasse in gebutterte Muffinförmchen und schiebe sie bei 130 Grad für etwa 30 Minuten in den Ofen.

In der Zwischenzeit scheide ich die geschälte Zwiebel in Streifen, würfele die Tomaten und hacke die Petersilie. Von der Zitrone brauchen wir den Abrieb und etwas Saft, dann werden die gezupften Austernpilze mit den Zwiebeln in einer Pfanne gebraten – dazu verwende ich am liebsten Distelöl.

Haben die Pilze Farbe, ergänze ich die Tomaten und anschließend Petersilie und den restlichen (grünen) Zwiebellauch. Abgeschmeckt mit Zitrone, Pfeffer und Salz richte ich dieses Austernpilztaboulé auf den Knödeln an. Zum Schluss schmelze ich die Creme fraîche in der benutzten Pfanne. So entsteht mit Salz und etwas Zitronensaft die passende Soße. Guten Appetit!

Zutaten für 4 Portionen 200 Gramm Austernpilze 1 Zwiebel 2 Tomaten ½ Bund Petersilie 1 Bio-Zitrone 1TeelöffelÖl 4 Esslöffel Crème frâiche Salz Für die Knödel: 300 Gramm altbackenes Brot 300 Milliliter Milch 1 Ei ½ Bund Zwiebellauch Pfeffer, Salz Muskat Butter für die Förmchen

Kräutersaitlinge & Crespelle

Quelle: Ilona Hottmann

Bei diesen Pilzrezept backen wir zuerst die Crêpes. In einer guten Teflonpfanne wird es Ihnen garantiert gelingen, wenn Sie die Zutaten zuvor exakt abwiegen und klümpchenfrei vermengen. Die Temperatur soll so gewählt sein, dass sie mit ausreichend Zeit sehr dünne und eher farblose Pfannkuchen backen können. Ich backe acht, für jeden zwei.

Liegen diese bereit, kommen die kleingeschnittenen Pilze mit gewürfelten Zwiebeln in die Pfanne. Salz und Pfeffer sind meine Gewürze.

Auf die Crêpes gebe ich jeweils mittig einen Klecks Creme fraîche, verstreiche ihn leicht, würze auch ihn und gebe dann die Pilze darauf. Schon sind kleine rollenförmige Päckchen entstanden, die ich mit Butter bestreiche, in eine Auflaufform setze und bei 160 bis 180 Grad im Ofen bräune.

In der Zwischenzeit verrühre ich Mayonnaise und Quark zu einem Dip, würze auch hier wieder mit Salz und Pfeffer und garniere mit Radieschenscheiben, Sprossen und allerlei frischen Kräutern.

Zutaten für 4 Portionen Für die Crêpes: 125 Milliliter Milch 125 Milliliter Sahne 100 Gramm Mehl 1 Pise Salz 1 Prise Zucker etwas Öl für die Pfanne Für die Pilze: 300 GrammKräutersaitlinge 1 Schalotte 4 Esslöffel Creme frâiche etwas Butter zum Bestreichen 4 Esslöffel Quark 2 Esslöffel Mayo 4 Radieschen Sprossen Salz, Pfeffer Kräuter

Pfifferlinge, glasierten Maronen und Polenta

Quelle: Ilona Hottmann

Das Wort Pfifferling kommt von Pfeffer, da der Pilz bei genauerem Hinschmecken ein leicht pfefferiges Aroma hat. Dieses Gericht spielt damit. Zum Ausgleich koche ich zuerst eine neutrale Polenta: Einfach den Grieß in das gesalzene, kochende Wasser einstreuen, zehn Minuten auf kleinster Flamme simmern lassen und dann in eine flache Form zum Auskühlen geben. Dabei bestreiche ich die Polenta großzügig mit Butter, denn Fett ist stets unser Geschmacksträger.

Wieder kann ich jetzt die Zeit nutzen, um alle weiteren Zutaten vorzubereiten und die Küche zu säubern. Der Koch nennt das „Mise en Place“, was eben bedeutet, dass an unserem Arbeitsplatz alles an der richtigen Stelle liegt. Nun braten sie die gebutterte, in Portionen geschnittene Polenta nacheinander in der Pfanne an. Ich gebe die Stücke im Anschluss direkt auf die vorbereiteten Teller und nutze die Hitze der Pfanne für die geputzten Pfifferlinge und vorgekochten Maronen.

Auch diese brate ich zuerst in Distelöl und dann weiterhin in Butter. Abschließend gebe ich zum Glasieren Honig hinzu. Gewürzt wird mit Tabasco und einer Prise Salz.

Angerichtet werden die Pilze auf den Polentastücken. Drumherum ergänze ich die Komposition mit Pfeffer-Sauce, einigen Klecksen Sambal, kühlem Schmand und ein paar Blättchen Feldsalat. Sein nussiges Aroma, die Schweizer nennen ihn auch Nüssli-Salat, harmoniert mit den Maronen.

Zutaten für 4 Portionen 125 Gramm Maisgrieß (Polenta) 500 Milliliter Wasser ½ Teelöffel Salz 1 Esslöffel streichfähige Butter 200 Gramm vorgekochte Maronen 400 Gramm Pfifferlinge 2 Esslöffel Butter 2 Esslöffel Honig Tabasco 1 Prise Salz 1Teelöffel Öl 4 Esslöffel Schmand Sambal Pfeffersauce zum Garnieren Feldsalat

Steinpilzrisotto

Quelle: Ilona Hottmann

Heute ist das unscheinbarste Gericht das Luxuriöseste. Arbeiten wir deswegen sehr sauber, genau und passioniert. Zuerst putze ich die Pilze und das Gemüse. Dabei bemühe ich mich, alles in möglichst akkurate Würfel zu schneiden. Die Abschnitte werden mit einem Liter heißem Wasser überbrüht und gesalzen, so entsteht nebenbei aus den Resten ein Gemüsefond.

Die Gemüse-Würfel lassen wir in einem Topf in der schäumenden Butter Farbe nehmen. Dabei können wir uns schon an das entspannte, gleichmäßige Rühren gewöhnen, welches später so wichtig sein wird, damit die Stärke austritt und ein sämiges Gericht entsteht.

Es geht weiter mit dem Risottoreis, auch dieser wird in einem Topf etwas angeschwitzt, bevor ich mit dem Weißwein ablösche. Ist dieser reduziert und wir merken dass die Temperatur im Topf wieder steigt, kommen die ersten Kellen von unserer Gemüsebrühe hinzu. Leichte Hitze, Simmern im Topf und wiederholtes Rühren ist nun neben der gelegentlichen Zugabe von Gemüsefond und Sahne unser Programm der nächsten Viertelstunde. Dabei probieren wir regelmäßig, um mit Salz und etwas Pfeffer den Geschmack bis zum finalen Ergebnis zu führen.

Sie entscheiden, ob sie zusammen mit den Gemüsewürfeln schon den Parmesan unterheben oder ihn extra zum Selbst-Verfeinern am Tisch servieren. Er sollte in diesem Gericht nur als Geschmacksverstärker eingesetzt werden und darf nicht das Steinpilzaroma verfärben.

Zutaten für 4 Portionen 250 Gramm Steinpilze 150 Gramm Petersilie 2 Stängel Staudensellerie 1 Schalotte 1 Knoblauchzehe 1 Karotte 2 Esslöffel Butter 1 Schluck Weißwein 250 Gramm Risottoreis 150 Gramm Sahne 100 Gramm Parmesan Pfeffer Salz

Neues aus der Gastro-Szene Die Neuigkeiten rund um Hannovers Gastronomie-Szene jeden Donnerstag gegen 12 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und noch ein Tipp...

Gerichte wie Risotto und Crespelle lassen sich auch mit getrockneten oder tiefgekühlten Pilzen zubereiten. Pilze in der Dose haben dagegen in der Regel ihr natürliches Aroma verloren und können vielleicht noch da eingesetzt werden, wo sie ein Essen oder eine Sauce volumenmäßig strecken müssen, welches von einem anderem Grundgeschmack lebt.

Von NP