So will Kat Rybkowski die Eiskunstlaufszene bei den Indians voranbringen

Hannover

Sie hatte es schon vermutet, als es dann wirklich so kam, „war es ein ganz schöner Schlag, den ich erstmal verdauen musste“. In zwei Staffeln war Kat Rybkowski (39) in der Sat.1-Show „Dancing on Ice“ zu sehen, brachte als Profi sowohl dem Choreografen Detlef D. Soost (51) als auch Moderator Peer Kusmagk (36) das Eiskunstlaufen bei. „Leider entsprach die Einschaltquote nicht dem, was der Sender sich vorgestellt hatte“, resümiert die 39-Jährige im Gespräch mit der NP die beiden Sendungen 2019, „die Show wurde eingestellt.“

Für ihre neu aufgelebte Karriere als Eiskunstläuferin – Rybkowski war bis ins junge Erwachsenenalter Profi, holte diverse Titel – hatte sie ihren Beruf aufgegeben, bis 2018 war sie bei einer Autovermietung tätig gewesen. „Und dann kam auch noch Corona, die Eishallen waren dicht, mein Standbein als Trainerin war weg.“ Das Loch, in das sie stürzte, wurde gefühlt immer tiefer, immer dunkler. „Da ich aber vom Typ ein Stehaufmännchen bin, habe ich geschaut, was ich tun kann.“

TV-Karriere auf Eis: Nach zwei Staffeln war Schluss mit der Sat.1-Show „Dancing on Ice“. Hier war Kat Rybkowski Partnerin von Peer Kusmagk. Quelle: Dancing on Ice

Mit einer Laune am Tiefpunkt machte sie sich auf, tat das, was sie oft tut, wenn sie nachdenken muss: „Ich gehe raus und mache einen Spaziergang dort, wo ich vorher noch nie gewesen bin.“ Ihr Streifzug begann in Ahlem und endete Stunden später in der Altstadt. Dort traf sie einen Bekannten, den sie länger nicht gesehen hatte. Aus dem Gespräch ergab sich eine neue Aufgabe für Rybkowski: Sie wurde als Social-Media-Beraterin für diverse Restaurants engagiert.

Rybkowski hatte sich außerdem daran gemacht, eine Fitness-App für Frauen herauszubringen. „Eine, die nicht ein Sixpack zum Ziel hat, sondern als ganzheitliches Projekt gesehen wird“, erklärt sie. Das gesunde Leben, Aktivität, Ernährung und die Psyche sollte in „Body for me“ im Vordergrund stehen. Leider liegt auch dieses Projekt auf Eis: Die Entwickler sind pleite gegangen, das bereits investierte Geld der 39-Jährigen ist futsch.

Rybkowski findet neues Konzept der Miss Germany cool

Im Gespräch: Katharina „Kat“ Rybkowski (rechts) und NP-Reporterin Mirjana Cvjetkovic am Pferdeturm. Quelle: Dröse

Die Idee blieb jedoch, sie machte sie sich für eine erneute Bewerbung zur Miss Germany zunutze! „Ich finde das neue Konzept sehr, sehr cool“, so Rybkowski über das Umdenken bei den Organisatoren des Schönheitswettbewerbs von einst. „Es geht nicht mehr darum, eine schöne Hülle zu suchen, sondern um Frauen, die eine Vision haben, die etwas bewegen wollen.“ Und das will sie, mit ihrer „Body for me“-Idee.

„Es gibt immer noch genug Frauen, die mit ihrem Selbstwertgefühl kämpfen und sich über die Optik nach außen definieren“, weiß die 39-Jährige. Das hat sie in jungen Jahren im Spitzensport selbst erfahren müssen: „Funktionäre und Trainer haben mir eingetrichtert, ich sei zu dick, nicht gut und nicht stark genug.“ Das wöchentliche wie öffentliche Wiegen gab ihr den Rest, Rybkowski litt sieben Jahre an einer Essstörung. „Mein Selbstwertgefühl wurde regelrecht geschlachtet.“ Mal schauen, wie weit sie bei der Wahl zur Miss Germany kommt – unter die Top 160 hat sie es Anfang der Woche schon mal geschafft.

Skaten mit Promis: Kat Rybkowski hat den „Skate Club“ in Hannover ins Leben gerufen. Dort können Amateure wie Profis mit prominenten Persönlichkeiten und Trainern übers Eis gleiten. Quelle: Dröse

Im Fokus steht aber weiterhin der Sport – und der Spaß daran. Das vermittelt Kat Rybkowski zu Beginn der neuen Eislaufsaison. Sie ist bei den Indians und den Hunters am Pferdeturm hauptamtliche Trainerin der Eiskunstlaufsparte, im September geht’s los. Die Vereine waren durch ihre Aktivität mit ihrem „Skate Club“, bei dem sie Trainingsstunden mit Promis wie Lina Larissa Strahl (23) anbietet, auf sie aufmerksam geworden, außerdem hatte sie bereits mit Sportlern „Off-Ice“-Training auf dem Trockenen absolviert. „Gemeinsam wollen wir Eiskunstlauf nach vorne bringen“, sagt sie, die Möglichkeiten in Hannover seien da bislang sehr limitiert gewesen. „Wir haben als Stadt wahnsinnig wenig zu bieten.“ Nächste Leistungsstützpunkte gibt es in Berlin und Dortmund, das sagt alles.

Rybkowski fordert mehr Trainingsflächen in der Stadt

Sie appelliert außerdem an die Stadt, auch draußen mehr möglich zu machen: „Ich werde immer wieder gefragt, wo man gut Inliner fahren kann. Es gibt einfach keine Trainingsflächen.“ Sie selbst ist auf große Parkplätze wie auf dem Messegelände ausgewichen. Das Best Western Hotel „Der Föhrenhof“ in Lahe hat der 39-Jährigen im Winter den hauseigenen Parkplatz zu Verfügung gestellt, um mit Kursteilnehmern zu trainieren. „Viele Dinge gehen gut, man sollte nur aufhören zu diskutieren, sondern einfach machen.“ Mit dieser Einstellung kann sie sicher einiges bewegen!

Von Mirjana Cvjetkovic