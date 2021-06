So viel Neues erwartet Gäste auf der Insel Wilhelmstein im Steinhuder Meer

Steinhude

Das Wetter war königlich, die Gäste teilweise fürstlich: Mittwoch wurde auf der Insel Wilhelmstein im Steinhuder Meer die offizielle Eröffnung der Saison gefeiert. Unter den geladenen Gästen befanden sich unter anderem Vertreter aus der Politik, etwa drei Bürgermeister aus der Region, sowie der Eigentümer der Insel, Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe (62). Letzterer hatte sich zum Jahreswechsel als Eigentümer aus dem Betrieb der Insel zurückgezogen, das Hotel „Inselhus“ hat neue Betreiber, die auch das neue Restaurant „Porto Lago“ unter ihren Fittichen haben. Gründe anzustoßen gab es also einige.

Geschirr wie in Portugal, Tischwäsche in Steinhude gewebt, ausrangierte Masten von Segelbooten, die Persenning vom Bootsverdeck, selbst designte Fliesen an der Wand: Dennis Karle (42) und sein Kompagnon Tom Weppler (47) haben bei der Modernisierung und den Umbauten des Gastronomie- und Übernachtungsbetriebs auf dem Minieiland richtig Gas gegeben: „Seit dem wir das Geschäft am 1. März übernommen haben, arbeiten wir eigentlich rund um die Uhr“, sagte Karle der NP. Für den Umbau wurde ein sechsstelliger Betrag eingesetzt.

Publikumsmagnet: Die Insel Wilhelmstein wurde von 1761 bis 1767 von Graf Wilhelm zu Schaumburg-Lippe erbaut. Quelle: Dröse

Weppler, der in Steinhude groß geworden ist, kennt die Insel gut: Seine Eltern hatten das Hotel (fünf Doppelzimmer, ein Familienzimmer für vier Leute) geführt. Nun weht über dem Steinhuder Meer ein frischer Wind – mit portugiesischen Einflüssen. Denn: Als die Insel zwischen den Jahren 1761 und 1767 erbaut worden ist, nahm sich Graf Wilhelm zu Schaumburg-Lippe das Fort de Lippe im portugiesischen Elvas zum Vorbild. Die Überfahrt aus Mardorf und Steinhude dauert etwa 25 Minuten.

Sensationelles Sommerwetter, gelungene Vorstellung der neuen Gastronomie: Am Mittwoch wurde die Saison auf der Insel Wilhelmstein im Steinhuder Meer eröffnet.

Auf der Speisekarte findet sich portugiesische Spezialitäten

„Auch bei den Getränken und Speisen schlagen wir den Bogen zu Portugal“, so Karle. Auf der Speisekarte finden sich Spezialitäten wie gebratener Pulpo, Sardinha de Lisboa, Käse von den Azoren, landestypischer Mandelkuchen sowie hausgebackenes Inselbrot mit Kräutern und Meersalz.

„Die Insel Wilhelmstein ist eine einmalige Location in Deutschland mit den schönsten Sonnenuntergängen und einer unvergesslichen Stimmung“, schwärmt Geschäftsführer Weppler. Er kommt aus dem Hotelfach, hat in den vergangenen 20 Jahren aber TV-Shows und große Veranstaltungen wie den European Song Contest realisiert. Wichtig ist ihnen, nachhaltig zu Wirken: Tagsüber wird der Kuchen etwa im Weck-Glas serviert, um Müll zu vermeiden.

Begeistert von den Neuerungen: Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe war Gast bei der offiziellen Eröffnung von Insel Wilhelmstein. Die Insel ist seit jeher Eigentum seines Fürstentums. Quelle: Dröse

Alexander Fürst zu Schaumburg-Lippe findet das neue Angebot auf seiner Insel „hochinteressant“. Als Eigentümer „kennt er jeden Quadratzentimeter von Wilhelmstein“ und freut sich, dass der Bezug nach Portugal nicht nur Nah-Touristen anlockt, „sondern auch die aus der Ferne“. Umgekehrt hält es der 62-Jährige für möglich, dass Wilhelmstein-Besucher inspiriert werden, nach Portugal zu reisen und sich dort „die große Schwester“ einmal anzusehen.

Hotel, Gastronomie und Kulturveranstaltungen

Neben Hotel und Gastronomie wird es auch wieder kulturelle Veranstaltungen geben: Am 3. Juli tritt das Wingenfelder Duo mit Purple Schulz, Jon Flemming Olsen und Marie Riba auf, am 28. August ist Johann König zu Gast, am 11. September gehört die Inselbühne Musiker Stefan Gwildis. Mehr Infos unter www.inselresort-wilhelmstein.de.

Von Mirjana Cvjetkovic