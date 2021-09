So lief es für „Vince“-Küchenchef aus Hannover bei „The Taste“

Hannover

Er hat es geschafft - auch wenn es ganz schön eng war. Chris Werner (38), Küchenchef in der neuen „Vince Weinbar“ an der Theaterstraße, hat das Casting in der Sat.1-Show “The Taste“ gemeistert. Am Mittwoch war zu sehen, wie er seinen Löffel mit Wolfsbarsch, Kartoffel, gelber Bete, Johannisbeere und Schnittlauch-Mayo anrichtete. Ein Fest für die Augen - auch für den Gaumen?

Die Jury war sich nicht einig, denn Werner hatte den Fisch mutig mit krossen Schuppen serviert. Starkoch Tim Raue fand die Idee “grausam“, konnte aber ohnehin keinen Kandidaten mehr aufnehmen, ebenso wie sein Kollege Alexander Kumptner (38).

Blieben Alexander Herrmann (50) und Frank Rosin (55). Rosin war die Experimentierfreude des Hannoveraners spürbar zu groß, Herrmann aber buzzerte grün - Werner war in der Show. “Yes, yes, danke!“, jubelte der Koch, der in der “Olen Deele“ Sous-Chef unter Tonny Hohlfeld gewesen war.

Dreimal hätte es fast geklappt. „Ich war zum Casting von ,The Taste’ eingeladen, aber zweimal musste ich am Sprunggelenk operiert werden, einmal ließ es die Arbeit nicht zu“, sagt „Vince Weinbar“-Küchenchef Chris Werner (38) der NP. Quelle: SAT.1

„Ich habe richtig Bock, mit Alexander Herrmann zu arbeiten!“ Dann mal viel Spaß und Erfolg dabei - nächsten Mittwoch geht es bei Sat.1 weiter.

Von Julia Braun