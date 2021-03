So lebt Barbara Becker nach dem Auszug ihrer Kinder

Hannover

Sie musste sich neu zurecht finden: Barbara Becker berichtet über die Veränderungen in ihrem Leben, nachdem ihre Söhne das Nest verlassen hatten – sehr persönlich und offen.

Frau Becker, Ihr halbes Leben hatten Sie Ihre beiden Söhne um sich herum. Warum war es schlimmer, als der Zweite ausgezogen ist?

Weil dann gar keiner mehr da war (lacht). Klar hatte ich die Erfahrung mit dem Auszug von Noah vorher gemacht, aber die Dynamik hat sich verändert. Vielleicht war es auch deswegen schlimmer, weil ich auf einmal gemerkt habe, wie es werden könnte und habe dann ein bisschen geklammert, es drehte sich sehr viel um Elias. Die Zeit mit meinen Kindern war immer sehr intensiv, wir haben unheimlich viel miteinander unternommen, sind viel gemeinsam gereist. Mit den Kindern ist auch meine Aufgabe ein Stück weit ausgezogen. Aber nicht im Sinne von Arbeit, sondern im Sinne von Erfüllung.

Wie in vielen Familien war es bestimmt nicht immer leicht.

Der Alltag war zum Schluss schon etwas stressig. Mir war zum Beispiel wichtig, dass sie ihren Abschluss machen. Und auch wenn man während der Schulzeit nicht versteht, warum man gewisse Dinge lernen muss, müssen sie gelernt werden. Bestimmt gibt es Kinder, die sagen okay, dann mache ich das jetzt. Bei meinen war das nicht der Fall, es war sehr viel Kampf dabei, weil sie es von allein nicht eingesehen haben. Als sie den Abschluss hatten, gingen sie nacheinander in ihr Leben und ich blieb zurück. Der ganze Stress war weg. Aber auch der Alltag, in dem man sein Kind jeden Tag sieht.

Ihr großer Stolz: Barbara Becker mit ihren Söhnen Elias (links) und Noah in den Everglades. Quelle: Instagram

Wie schwer ist Ihnen das gefallen?

Lange wusste ich ja, sie sind nur ein paar Schritte weg. Auch wenn ich sie nicht gesehen habe, wusste ich, sie sind in ihrem Zimmer, im selben Haus, auf demselben Kontinent. Und dann halt nicht mehr. Es folgte die Situation, in der man die Nabelschnur ganz durchtrennt – oder sie wie ein Gummi verlängert.

Sohn Noah lebt in Berlin, Elias in New York

Sie schreiben, Noah und Elias sind aus Miami weg, weil die Stadt kaum Möglichkeiten biete, sich weiterzuentwickeln. Im Ernst?

Natürlich gibt es vieles, was man in Miami studieren kann. Die Jungs wollten aber in die Stadt gehen, in der es für sie die besten Möglichkeiten gibt. Das richtige kreative Umfeld war meinen Kindern wichtig. Ein nahrhafter Boden, auf dem man sich an der Uni findet, miteinander arbeitet, voneinander und über sich selbst lernt. Wo man Allianzen bildet, die manchmal ein Leben lang halten. Das ist für Noah Berlin. Für Elias, der ja Film studiert, war es zunächst London, jetzt lebt er in New York. In Miami bestand für sie außerdem die Gefahr des unentwegten Urlaubsfeelings (lacht).

Ihre Kinder bitten um Tipps rund ums Essen

Wie eigenständig waren Ihre Jungs, als sie ausgeflogen sind?

Sehr eigenständig. Sie haben immer schon alle möglichen Sachen selbst gemacht: Flüge gebucht, Rechnungen bezahlt. Mich fragen sie oft, wie sie Dinge optimieren oder besser machen können. Zum Thema Essen werde ich viel gefragt, was das Immunsystem stärkt, welcher Masseur der beste ist, ob sie die Wand in einer bestimmten Farbe streichen sollen oder wie das Sofa in einer gewissen Farbe aussieht.

Haben sie auch gefragt, warum Klamotten in der Waschmaschine geschrumpft oder plötzlich rosa verfärbt sind?

Das würden sie nicht fragen, waschen konnten beide auch schon. Und sollte es rosa werden statt weiß, fänden sie das wahrscheinlich auch noch cool.

Wissen Sie immer, wo Elias und Noah sich gerade aufhalten?

Es gibt da diese App (lacht) … Einige Leute finden das merkwürdig, aber ich nutze diese App, die mir zeigt, wo sich meine Mutter aufhält, wo meine Kinder sind. Andersrum verhält es sich genauso. Wenn wir in der gleichen Stadt sind, schaue ich natürlich nicht nach. Aber wenn Noah, wie in der Vergangenheit sehr oft, fliegt – kürzlich war er in Afrika – hilft die App zu sehen, dass er gut gelandet ist. Das bringt mir Ruhe, und ich muss nicht neben dem Telefon sitzen und mir Sorgen machen. Mithilfe der App weiß ich auch, wann ein Telefonat passen könnte, zum Beispiel wenn sie gerade im Auto unterwegs sind. Ich will ja nicht immer nerven.

Neues Buch: „Mama allein zu Haus“, Gräfe und Unzer, 208 Seiten, 17,99 Euro. Quelle: Gräfe und Unzer

Was sagen Ihre Söhne über die Geschichten, die Sie im Buch aufgeschrieben haben?

Sie haben das Buch nicht wirklich gelesen, sie stehen mitten in ihrem eigenen Leben und sind noch nicht dazu gekommen. Sie wussten aber, dass ich daran arbeite. Und wenn ich sehe, wie sehr die beiden mich immer wieder in ihre Sachen einbinden und inzwischen alles cool finden, was ich mache, hoffe ich natürlich auch, dass sie das Buch mögen (lacht).

Warum sprechen Frauen öffentlich eigentlich so wenig über ihre schmerzlichsten Themen wie Fehlgeburten, Wechseljahre oder eben über das „Empty-Nest-Syndrom“?

Ich glaube, dass wir Frauen an einem Punkt angekommen sind, an dem wir als stark wahrgenommen werden. Aus der Ecke der hysterischen Frau, die mal wieder ihre Tage hat, hin zur gleichberechtigten Frau. Da ist es nicht so einfach, eine Schwäche zuzugeben. Gleichzeitig finden sich Frauen in der Verletzlichkeit wieder, es menschlich ist, zu sich in allen Phasen des Lebens stehen zu dürfen.

Neues Buch soll anderen Frauen Mut machen

Ist das Buch ein Impuls, darauf aufmerksam zu machen?

Auf jeden Fall. Auch wenn ich beim Schreiben nochmal die schmerzlichsten Momente durchlebt habe. Ich habe schon immer gerne geschrieben, habe Dinge zu Papier gebracht, die mich bewegen. Irgendwann wurde das zum Automatismus, gleich nach dem Aufwachen oder vorm Schlafengehen zu schreiben. Das Buch soll Frauen Mut machen, ich will sie wissen lassen: Ihr seid nicht allein. Und ich selbst möchte auch Farbe bekennen.

Wie lebt es sich denn als Mama allein zu Haus? Sie schreiben im Buch „Ich muss diesen leeren Raum mit mir ausfüllen“.

Mittlerweile halte ich mich in allen Zimmern meines Hauses auf, breite mich überall aus. In die Zimmer der Kinder zu gehen, war anfangs schon komisch. Einige Dinge habe ich verändert, aber so, dass meine Söhne sich ausbreiten können, wenn sie da sind. Und einige Räume habe ich ganz neu für mich entdeckt. Ein Teil des Empty-Nest-Syndroms bedeutet, den Fokus wieder auf sich zu lenken, herauszufinden, wer man wirklich ist, was man machen möchte.

Das ist Barbara Becker *1. November 1966 in Heidelberg. Mit ihrer Schwester und ihren Eltern – der Vater ist Fotograf, die Mutter Lehrerin – wächst sie in Pforzheim und Karlsruhe auf. Sie besucht die Waldorfschule, absolviert in München eine Ausbildung in Gesang und Schauspiel. Unter anderem arbeitet sie als Model, ist in einigen TV-Produktionen zu sehen. 1993 heiratet sie Tennisstar Boris Becker, im Jahr darauf wird Sohn Noah geboren, 1999 folgt Elias. Nach sieben Jahren trennt sich das Paar, Barbara Becker zieht mit den Kindern nach Florida. Die zweite Ehe mit dem Künstler Arne Quinze (49) scheitert nach zwei Jahren im Jahr 2011. Becker arbeitet als Designerin (Schmuck, Mode), außerdem entwirft sie Tapeten, Gardinen, Stoffe und Teppiche. Sie veröffentlicht mehrere Bücher und DVDs zu Themen wie Pilates, Yoga, Fitness.

Dazu zählt Geigespielen, oder?

Unbedingt! Musizieren ist seit klein auf meine große Leidenschaft. An der Waldorfschule konnte ich mich ausprobieren, es wurde die Geige. Was daran liegt, das meine Mutter sagte, eine Querflöte sei zu teuer. Leider klang mein Spiel die ersten sechs, sieben Jahre schlimm (lacht). Heute bin ich auch nicht unbedingt auf dem Stand, dass ich Kammermusik auf der ganz großen Bühne machen sollte, aber etwas in der Art wurde mir in Miami tatsächlich schon mal angeboten. Wenn du mit 70 Geigern auf der Bühne stehst, fällt es schließlich nicht so auf, wie du spielst. Musik zu machen hat für mich schon immer bedeutet, in dem Moment an nichts anderes zu denken, einfach in der Vibration aufzugehen. Am liebsten spiele ich etwas Klassisches. Schubert, Schumann und Brahms, Mozart ist für sie Seele am schönsten.

2019 auf dem Parkett: In der neunten Live-Show der 12. Staffel von „Let’s Dance“ war für Barbara Becker und ihren Tanzpartner Massimo Sinató Schluss. Quelle: dpa

Auch Tanzen finden Sie schön, schon lange vor „Let’s Dance“ waren sie auf Partys die Erste und Letzte auf der Tanzfläche. Hat sich seit der RTL-Show etwas an Ihrem Stil verändert?

Tanzen kommt einfach über mich, das kann ich nicht beeinflussen. Wenn gute Musik gespielt wird, laufen meine Beine von ganz alleine auf die Tanzfläche. Auf einer Party würde man mir vielleicht keine zehn, sondern drei Punkte geben. Die Idee, dass es schön aussehen muss und dann wie bei „Let’s Dance“ bewertet wird, ist eine ganz andere. Über meinen Tanzlehrer Massimo Sinató sagt man, dass er sogar einen Kartoffelsack durchs Viertelfinale bringen kann. Ich habe das Ganze aber als Teamwork und mich, was die Leistung betrifft, in der Verantwortung gesehen: Ich war Schülerin und wollte meinen Lehrer nicht schlecht aussehen lassen. Mit dem, wie ich sonst tanze, hat das rein gar nichts zu tun gehabt (lacht).

Ex-Mann Boris spielt im Buch gar keine Rolle

Im Gegensatz zu Ihren Freundinnen kommt Ihr Ex-Mann Boris Becker im Buch nicht vor. Warum eigentlich nicht?

„Mama allein zu Haus“ hat ja auch einen Untertitel und der lautet: „Wie geballte Freundinnenpower uns vor dem Empty-Nest Syndrom bewahrte“. Es ist ganz bewusst eine Freundinnen-Geschichte, weil es ja vielen Müttern so geht. Und nicht nur ich habe meine Freundinnen um Rat gefragt, auch meine Kinder haben das getan, weil Freundinnen oder unsere Sisters in der Nachbarschaft immer einen guten Rat hatten. Dass Noahs und Elias’ Vater trotzdem einen großen Anteil im Leben der Kinder hat, ist eine andere Sache.

Von Mirjana Cvjetkovic